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Многоуровневые квартиры в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Многоуровневые квартиры В архив
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
€116,953
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Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
€242,668
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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