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Квартиры с видом на море в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
33
Gazimagusa Belediyesi
180
Аканту
41
Tatlisu Belediyesi
41
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65 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Испытайте настоящее побережное великолепие в Ultramarine Nuance прямо на пляже Введение …
$317,704
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 45 м²
Комплекс, расположенный в лучшем прибрежном районе Эсентепе на Северном Кипре, предлагает за…
$119,210
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
$101,014
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
О квартирах-студиях Grand Studio Apartments в La Casalia предлагают 48 м² современного ко…
$206,113
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Квартира 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
О квартире TUZLA VIVIENDA SOLIDA предлагает современные, высококачественные апартаменты д…
$180,078
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Квартира 1 комната в Мелунта, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Мелунта, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус: квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 60кв.м Балкон: терраса …
$159,181
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Квартира 2 спальни в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Квартира 3 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О квартире TUZLA VIVIENDA SOLIDA предлагает современные, высококачественные апартаменты д…
$148,774
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Квартира 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
О Проекте: Эта роскошная отдельно стоящая вилла с четырьмя спальнями предлагает исключите…
$719,615
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$120,329
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Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Введение C’est La Vie - это потрясающий прибрежный проект в Бахчели, Северный Кипр, сочет…
$210,059
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Квартира 2 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 8/22
Продажа по переуступке В подарок встроенная техника и мебель. Уникальный объект Queren…
$263,268
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Испытайте настоящее побережное великолепие в Ultramarine Nuance прямо на пляже Введение …
$185,067
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Квартира 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя K Islands, элитный прибрежный курорт. Наслаждайтесь захватывающими видами …
$225,644
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Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Номер объекта: CP-164   Характеристики недвижимости: Размер: 125 м² просторно…
$137,619
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Этаж 1/2
$234,514
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Откройте для себя K Islands, элитный прибрежный курорт. Наслаждайтесь захватывающими видами …
$430,504
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Детали Апартаментов: Эти элегантные апартаменты с одной спальней предлагают: 75 …
$113,640
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
About Project • High quality construction materials • 1 & 2 bedroom ground floor and penth…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
О квартирах Делюкс апартаменты 1+1 в La Casalia предлагают идеальное сочетание роскоши, к…
$279,352
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Детали Недвижимости: Этот потрясающий 2-спальный апартамент в Эсентепе, Sun Valley, предл…
$413,901
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 11
Secure Your Dream Home Today – Three Flexible Paths to Ownership Await You!"      B…
$379,221
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Приветствуем вас в раю на берегу Средиземного моря: новый проект премиум-класса в живописном…
$195,070
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Типы недвижимости в Gazimagusa District

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квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
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