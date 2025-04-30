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Квартиры с бассейном в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
33
Gazimagusa Belediyesi
180
Аканту
41
Tatlisu Belediyesi
41
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32 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
Цена по запросу
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 45 м²
Комплекс, расположенный в лучшем прибрежном районе Эсентепе на Северном Кипре, предлагает за…
$119,210
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый проект концептуального жилого комплекса в районе Татлысу. На территории будут искусств…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Йенибогаз. Проект расположился на оз…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс находится в районе Йенибогаз. Проект с закрытой территорией и отельной …
Цена по запросу
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Квартира в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Площадь 47 м²
В новом жилом комплексе, расположенном в Ени-Богазичи, вы встретите воплощение современной ж…
$168,579
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Квартира 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Представляем малоэтажный закрытый и охраняемый жилой комплекс, расположенный в Йенибогаз. Ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa District, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa District, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Апартаменты в живописном спальном районе Фамагусты, который предлагает ком…
$116,840
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Район Татлысу на Северном Кипре славится своими пейзажами и красивыми бухтами. А аутентичнос…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa District, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa District, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект класса люкс на Северном Кип…
$74,555
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
HILLSIDE – Стильная студия у моря в Татлысу 🌊 Современный жилой комплекс всего в 500 метр…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Представляем квартиру 2+1, общей площадью 70 м2 в строящемся комплексе Бахчели. Квартира с т…
Цена по запросу
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Квартира в Лефконико, Северный Кипр
Квартира
Лефконико, Северный Кипр
Площадь 36 м²
Мы рады объявить о старте продаж квартир в уникальном жилом комплексе, расположенном в очаро…
$59,315
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Квартира 3 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Шедевр среди пентхаусов: стиль, комфорт и уникальная планировка! Продаётся эксклюзивный п…
$223,559
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 м²
Этаж 1
В районе Бахчели полным ходом идет строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятн…
Цена по запросу
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Приветствуем вас в раю на берегу Средиземного моря: новый проект премиум-класса в живописном…
$195,070
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 82 м²
Новый комплекс апартаментов г. Гирне, р-н Эсентепе / Бахчели.Общая площадь: 4 387 м2.3-x эта…
$162,696
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Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Первый эко-комплекс на Северном Кипре с уникальной оздоровительной концепцией, включающей в …
Цена по запросу
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 43 м²
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе Татлысу на первой береговой линии. Ко…
$279,662
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Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Небо СакарьяПревосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центр…
$204,713
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс расположен в развивающемся районе Татлысу. Роскошный проект предлагает …
Цена по запросу
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Жилой комплекс: новый стандарт комфорта и роскоши в Татлысу. Жилой комплекс представляет соб…
$156,418
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса на особенном участке земли, расположенном на …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Татлысу. Проект раскинется на террит…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новыйпроект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Севе…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новыйпроект в Йенибогаз на Северном Кипре, который  будет состо…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Gazimagusa District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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