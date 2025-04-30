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Квартиры с видом на горы в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
33
Gazimagusa Belediyesi
180
Аканту
41
Tatlisu Belediyesi
41
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26 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
Цена по запросу
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Квартира 1 комната в Мелунта, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Мелунта, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус: квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 60кв.м Балкон: терраса …
$159,181
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Квартира 2 спальни в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Квартира 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
О Проекте: Эта роскошная отдельно стоящая вилла с четырьмя спальнями предлагает исключите…
$719,615
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$120,329
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Этаж 1/2
$234,514
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Гечиткале — очаровательный город с богатой историей на Северном Кипре . Здесь потрясающая пр…
$85,526
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Детали Апартаментов: Эти элегантные апартаменты с одной спальней предлагают: 75 …
$113,640
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
About Project • High quality construction materials • 1 & 2 bedroom ground floor and penth…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Севе…
$127,477
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Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море в Эсентепе, Северный Кипр Почему вам …
$191,357
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Esentepe region Located only 200 meters t…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 9
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на море  …
$147,421
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 14/32
Комплекс Grand SAPPHIRE Строит застройщик, который работает c лучшими архитекторами в д…
$203,000
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северн…
$189,983
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Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
$113,274
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Квартира 2 комнаты в Витсада, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр …
$239,434
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Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$285,812
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$194,882
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Квартира 1 спальня в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$139,865
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Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
$148,128
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$314,273
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Квартира 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$1,78 млн
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Типы недвижимости в Gazimagusa District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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