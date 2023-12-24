Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Gazimağusa District
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Пентхаус В архив
Очистить
51 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Полностью отремонтированная красивая квартира не оставляет нетронутой ни одну деталь. Это го…
€125,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В этих полностью отремонтированных и прекрасно обставленных апартаментах в пентхаусе ни одна…
€129,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Пентхаус площадью 123 м2 + терраса на крыше площадью 120 м2 с беседкой.   Приготовьтес…
€265,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Пентхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на популярном участке Seaterra Marina в Татлису…
€106,994
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продается прекрасный пентхаус площадью 68 м2 с видом на закат и террасой на крыше площадью 4…
€95,568
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Мы рады представить на рынке этот пентхаус с 1 спальней и 1 ванной комнатой (второй этаж). О…
€77,572
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
4-комнатный пентхаус 140м² в СПА - комплексе в 600 метрах от песчаного пляжа. Квартиры в шик…
€396,507
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Пентхаус, три спальни (3+1), 4 сан.узла, общая площадь от 100 кв.м до 1551 кв.м, балкон 39 к…
€440,431
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€400,305
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€566,145
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€330,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€303,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€208,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Роскошные Квартиры с Современным Дизайном на Берегу Моря в Газимагусе, Северный Кипр Совреме…
€439,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€486,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€463,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/2
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Шаговой Доступности от Моря в Фамагусте на Северн…
€304,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры на Продажу в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены в…
€176,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€346,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 12/12
Стильная Квартира в Выгодном Месте в Центре Газимагусы на Северном Кипре Квартира расположен…
€202,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Квартиры с Видом на Море в Комплексе Рядом с Пляжем в Газимагусе, Северный Кипр Стильные ква…
€243,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Бассейном на Лоне Природы в Газимагусе, Северный Кипр Роскошные кварт…
€434,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Газимагусе, Татлысу Район Татлысу распо…
€162,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Открытым Видом на Море в Центре Татлысу, Газимагуса Северный Кипр, третий по вели…
€242,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Моря на Северном Кипре, Татлысу Кипр, жемчужин…
€309,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Моря на Северном Кипре, Татлысу Кипр, жемчужин…
€188,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Этаж 9/9
Стильная Недвижимость на Кипре в Фамагусте Фамагуста, один из развитых городов на острове Ки…
€468,000
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Новые Квартиры в Привилегированном Месте в Газимагусе на Кипре Остров Кипр, третий по величи…
€194,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 1/2
Квартиры со Стильным Дизайном в Татлысу, на Северном Кипре, Рядом с Пляжем Татлысу – прекрас…
€300,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти