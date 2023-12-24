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Турецкая Республика Северного Кипра
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Gazimağusa District
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Квартиры-студии в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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31 объект найдено
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Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
46 м²
10
Статус: Студия Количество комнат: 1 Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы …
€134,343
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
45 м²
3/5
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич, ест…
€62,547
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PALM CYPRUS
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
50 м²
5/9
Шикарные апартаменты в престижном комплексе 300 метров до пляжа Лонг бич, есть с видом…
€56,000
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PALM CYPRUS
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
45 м²
1/2
Студия в малоэтажном комплексе на берегу Средиземного моря, пеервая береговая диния, свой пл…
€120,000
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PALM CYPRUS
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня с мебелью, с видом на море, с парковка
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
47 м²
1/1
ID ПРОЕКТА: CP-737 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: Отличная инвестиционная возможность для небольшого …
€42,923
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Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
55 м²
5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
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Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
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Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
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Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
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Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
36 м²
1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
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Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
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Студия 1 комната
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
48 м²
Студия 48 м² в элитном комплексе в 5 минутах от пляжа. Проект расположится на побережье Лонг…
€99,125
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
51 м²
1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€135,183
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1
50 м²
10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
€150,183
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
20
Студия, общая площадь 45 кв.м, балкон 7 кв.м. Срок сдачи 2025-2027 гг .Цена зависит от срока…
€134,292
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Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
We are here with a brand new project in Tatlısu. The project is located on 40 decares o…
€157,376
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Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
€156,869
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
46 м²
11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
€103,808
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
€90,000
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Аталанта
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Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
37 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и оч…
€72,000
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Аталанта
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, возможен торг
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
47 м²
Студия 47м² + балкон 8 м² в СПА-комплексе в 1300 метрах от пляжа!! Апартаменты студия пло…
€74,000
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Аталанта
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Студия 1 комната
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
40 м²
11/13
ИСКЕЛЕ – ЛОНГ БИЧ OCEAN LIFE RESIDENCE ЦЕНЫ ОТ £88.000 Ocean Life открывает новые горизо…
€99,326
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1
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
7/22
Продается студия 45 кв.м. в жилом комплексе комфорт класса " Пальма Джумейра", расположенном…
€122,774
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
11/15
Grand Sapphire F blocks Studio apartment with installment options!
€95,175
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Студия 1 ванная
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
58 м²
Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия аренды 1+1 550 фунтов стер…
€123,415
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Студия с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
€102,732
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Аталанта
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Студия 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
€188,249
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Аталанта
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
60 м²
2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
€76,419
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Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
118 м²
2
Это общеизвестный комплекс, разработанный и сприктированный советский советВременный состав …
€100,197
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Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
91 м²
1
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата вовода в эксплуатацию март 2022 г. Полностю с револ…
€64,723
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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