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Квартиры-студии в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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31 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
€134,343
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич, ест…
€62,547
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PALM CYPRUS
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/9
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе 300 метров до пляжа Лонг бич, есть с видом…
€56,000
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PALM CYPRUS
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Студия в малоэтажном комплексе на берегу Средиземного моря, пеервая береговая диния, свой пл…
€120,000
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PALM CYPRUS
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Студия 1 спальня с мебелью, с видом на море, с парковка в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с мебелью, с видом на море, с парковка
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
ID ПРОЕКТА:  CP-737 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: Отличная инвестиционная возможность для небольшого …
€42,923
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Студия в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 55 м²
Этаж 5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
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Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
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Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
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Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
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Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
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Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
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Студия 1 комната в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Студия 48 м² в элитном комплексе в 5 минутах от пляжа. Проект расположится на побережье Лонг…
€99,125
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€135,183
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
€150,183
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 20
Студия, общая площадь 45 кв.м, балкон 7 кв.м. Срок сдачи 2025-2027 гг .Цена зависит от срока…
€134,292
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Студия 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
We are here with a brand new project in Tatlısu. The project is located on 40 decares o…
€157,376
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Студия 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
€156,869
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
€103,808
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
€90,000
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Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 37 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и оч…
€72,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, возможен торг в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, возможен торг
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Студия 47м² + балкон 8 м² в СПА-комплексе в 1300 метрах от пляжа!! Апартаменты студия пло…
€74,000
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Студия 1 комната в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 11/13
ИСКЕЛЕ – ЛОНГ БИЧ OCEAN LIFE RESIDENCE ЦЕНЫ ОТ £88.000  Ocean Life открывает новые горизо…
€99,326
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/22
Продается студия 45 кв.м. в жилом комплексе комфорт класса " Пальма Джумейра", расположенном…
€122,774
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/15
Grand Sapphire F blocks Studio apartment with installment options! 
€95,175
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Студия 1 ванная в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия аренды 1+1 550 фунтов стер…
€123,415
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Студия с балконом, с видом на море, с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
€102,732
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Студия 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
€188,249
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
€76,419
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Студия 1 спальня в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2
Это общеизвестный комплекс, разработанный и сприктированный советский советВременный состав …
€100,197
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Студия 1 спальня в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата вовода в эксплуатацию март 2022 г. Полностю с револ…
€64,723
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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