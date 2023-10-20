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Квартиры в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Лоутрос, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Лоутрос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€138,847

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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