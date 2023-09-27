Поклонники мультфильма «Шрек» — ликуйте! В этом году вы можете провести Хэллоуин поистине незабываемо — на эти даты на Airbnb появится можно будет забронировать уютный уголок, построенный по образцу дома знаменитого огра.

«Болото Шрека» — это необычное жилье, которое вы можете арендовать только на две ночи, с 27 по 29 октября. Бронирование станет доступным 13 октября в 18:00 по британскому стандартному времени. С собой можно взять ещё двух гостей. Для всех проживание бесплатное (еда и развлечения тоже).

Дом находится в регионе Хайленд в Шотландском нагорье и представляет собой точную копию дома Шрека из мультфильма, с особым вниманием к деталям. Здесь вы найдете земляной пол, деревянную кровать и даже обеденный стол со свечой, вдохновленной её мультяшным аналогом из ушной серы. А на входе вас приветствуют забавные таблички «Осторожно, огр» и «Не подходи», точно как в сказке.

«Болото Шрека» окружено красивыми тропами, идеальными для прогулок и пикников. Здесь вас ждут леса с хвойными деревьями, а также ясное ночное небо.

По прибытии вас встретит консьерж, который позаботится о вашем комфорте и предоставит всю необходимую информацию о жилье. Вы сможете расслабиться при свечах, наслаждаться парфе и обмениваться историями у костра до поздней ночи. А утром вас порадуют свежие вафли. Особенным бонусом является знаменитый деревянный туалет Шрека. Кстати, удобства, такие как туалет, раковина и душ будут расположены на улице, в 20 метрах от дома.

Фото: Airbnb