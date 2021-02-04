С 15 февраля текущего года Россия возобновит авиаперелеты в Азербайджан и Армению. Авиасообщения будут осуществляться на взаимной основе. В неделю планируется два перелета из Москвы в Баку и еще четыре — в Ереван, информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение, поступившее от правительства РФ.

Дополнительно Россия планирует увеличить с 8 февраля периодичность постоянных авиаперелетов в Киргизию. В неделю по направлению Москва-Бишкек самолеты станут летать три раза вместо одного.