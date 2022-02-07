В Литовском городе Ретавас выставлен на продажу очень милый дом, который будто бы замер в 70-х годах прошлого столетия. Обстановка и мебель сохранилась практически в идеальном состоянии, все выглядит пригодным к использованию и ждет своего следующего владельца. Хотите купить дом в Литве ? Сначала посмотрите на этот небольшой коттедж за €39,000.

Объявление привлекает внимание сразу с первой фотографии, на которой изображен красивейший костел на фоне живописного пейзажа. Продавец любезно указывает расположение своего объекта стрелочкой, и сразу можно понять, что дом расположен в самом сердце коттеджной застройки.

Дом, выставленный на продажу за €39,000, был построен в далеком 1961 году. Общая площадь строения — 133 «квадрата», земельного участка — 6 соток.

Дом буквально влюбляет в себя — настолько в нем все просто и прекрасно: красивые яркие цвета интерьера, минимализм в обстановке и будто бы замершее время — туда хочется хотя бы просто приехать.

В двухуровневом доме есть все необходимое для жизни: водоснабжение, санузел, печка, плита, стиральная машина. Отопление — твердотопливное, канализация — по типу локального удаления сточных вод. Помимо первого и мансардного этажа, в доме есть подвал площадью более 45 кв.м.

Рядом с домом есть река, в пешей доступности — озеро. Вокруг коттеджной застройки — лес и поле. На участке высажены плодовые деревья, подъездные пути хорошие. Кроме того, сейчас владельцы используют дополнительные 4 акра государственной земли под собственные нужды (но земля не оформлена в собственность).

Даже несмотря на то, что жилье определенно требует ремонта, глядя на фотографии, становится даже немного жаль от осознания, что будущий покупатель здесь все изменит.