Миграционной службой Финляндии инициирован проект Lupa22, который должен сократить в среднем до одного месяца процесс оформления ВНЖ на основании работы, информирует YLE. В настоящее время выдача этого документа затягивается — финская служба не успевает обрабатывать все запросы, которые поступают от иностранных граждан, желающих работать в стране.

Добиться желаемого результата власти Финляндии планируют до 2023 года. Уже в текущем году на ускорение процедуры по выдаче ВНЖ могут рассчитывать специалисты, стартап-бизнесмены и их семьи. Документы для этой категории граждан будут рассматриваться в течение двух недель. Также в ближайших планах финской службы — ускорить процесс выдачи разрешений на пребывание зарубежным студентам.

В прошлом году Финляндией было выдано свыше 8500 разрешений на пребывание в стране на основании трудоустройства и такое же количество — на основании семейных связей. Кроме того, больше 3000 ВНЖ получили иностранцы на основании обучения.