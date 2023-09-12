Правительство Швеции объявило об ужесточении правил получения гражданства. Министр миграции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула важность шведского гражданства и предложила ряд изменений. Давайте рассмотрим, какие изменения ждут иммигрантов и какие последствия они могут иметь.

Увеличение требований к знанию шведской культуры и языка

Иммигранты будут обязаны продемонстрировать более глубокое понимание шведской культуры и общества. Это включает в себя знание истории, традиций и ценностей Швеции. Также будет уделяться внимание уровню владения шведским языком. Эти меры направлены на обеспечение лучшей интеграции иммигрантов в шведское общество.

Доказательства самодостаточности

Это может включать в себя информацию о трудоустройстве, образовании и финансовом статусе.

Увеличение срока проживания

Срок проживания в Швеции, необходимый для подачи заявления на гражданство, также будет увеличен с нынешних 4-5 лет до 8 лет. Это дополнительное время позволит правительству лучше оценить интеграцию иммигрантов в общество и их пригодность к получению гражданства.

Борьба со злоупотреблениями в системе предоставления убежища

Министр миграции ранее объявила о борьбе с теми, кто злоупотребляет лазейками в системе предоставления убежища. Ужесточение правил гражданства дополнительно способствует более честной и прозрачной системе иммиграции.

Когда новые правила обретут форму и вступят в силу?

Правительство планирует представить доклад о деталях ужесточения требований к гражданству к концу сентября. Завершенный законопроект может появиться не раньше осени 2025 года.

Таким образом, Швеция осуществляет переход от страны, в которой довольно просто получить гражданство, к стране с более жесткими требованиями, подобными требованиям многих других европейских стран.