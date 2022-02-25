Предоставление видов на жительство и выдача виз гражданам третьих стран в обмен на инвестиции — традиционная практика для многих европейских государств. По мнению комитета ЕС по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, этими схемами часто злоупотребляют. Такое заявление было сделано 15 февраля. В утвержденном отчете 12 странам, имеющим подобные программы, предложили внести в них серьезные изменения и ужесточить правила выдачи документов. Это должно полностью исключить неправомерное использование «золотых» виз и паспортов, расширить возможности для борьбы с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

Какие изменения в программы «золотых» виз хотят внести

В пресс-релизе Европарламента отмечены риски, связанные с реализацией схемы «проживание в обмен на инвестиции». Странам, предлагающим такие программы, рекомендуется делать следующее:

тщательно проверять биографию не только соискателей, но и членов их семей; подробно изучать происхождение средств, которые претенденты желают инвестировать; использовать при проверке личности базы данных систем правосудия и внутренних дел Европы и третьих стран; обязать заявителя физически находиться в государстве в течение определенного времени и активно участвовать в экономической жизни; разработать и утвердить программу «уведомления и консультаций», позволяющую другим участникам ЕС высказывать возражения против предоставления «золотой визы» определенному человеку или семье; исключить участие в процессе получения привилегированных документов посредников, так как их действия не прозрачны и часто бывают безответственными.

Также рекомендуется полностью уйти от схемы выдачи «золотых паспортов» за инвестиции в экономический сектор. Это обращение касается трех стран — Болгарии, Кипра и Мальты. Две первые уже работают над завершением программы «проживание в обмен на инвестиции». Мальта же пока никак не отреагировала на рекомендации ЕС и о сворачивании схемы «золотых паспортов» не заявила.

По мнению Софии ин’т Вельд, представляющей Нидерланды, страны ЕС, признающие и использующие такие схемы в целях привлечения капитала со стороны, продают то, чем не владеют. Ведь солидная репутация ЕС является не единоличным, а общим достижением, и использовать ее для получения единовременной прибыли не корректно.

«Золотые визы и паспорта» — кто ими пользуется

В период с 2011 по 2019 год визу или паспорт стран ЕС за инвестиции получили более 130 000 человек из разных государств. Некоторые граждане бывшего СССР стали обладателями «золотого паспорта» Болгарии, не сделав реальных вкладов в экономику страны. Многие британцы подали документы на получение «золотой визы», чтобы пользоваться свободой передвижения по территории блока ЕС, не являясь его членами на государственном уровне. Европарламентский комитет считает, что такие злоупотребления нужно пресекать. Голосовать за идею депутаты будут на мартовском заседании.