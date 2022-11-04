Португальскую программу «Золотая виза», скорее всего, отменят. В последнее время ее сильно критиковали.

Премьер-министр Португалии Антонио Кошта заявил , что схема ВНЖ за инвестиции (которая существует 10 лет) уже выполнила свою роль и ее нужно отменить. Таким образом состоятельные иностранцы вскоре не смогут получать выгоду от программы «Золотая виза».

«Есть программы, которые мы сейчас пересматриваем, и одна из них — «Золотая виза». Она уже выполнила свою функцию, и поддерживать ее больше нецелесообразно», — подчеркнул министр.

В чем суть программы «Золотая виза» Португалии : она позволяет иностранцам получать вид на жительство в Португалии, если они инвестируют в недвижимость 500,000 евро и более.

Только в сентябре 2022-го года было выдано 120 золотых виз — в два раза больше, чем год назад. В общей сложности за эти 10 лет иностранцы инвестировали в программу €6,5 млрд. Среди инвесторов больше всего граждан Китая, Бразилии и Южной Африки.

Почему хотят отменить? Программу в последнее время сильно критикуют, так как из-за нее растут цены на жилье и на аренду, а также, как считает общественность, эта схема способствует коррупции и отмыванию денег; кроме того, отменить подобные национальные схемы призывает Еврокомиссия.

По словам премьер-министра, официальное решение примут уже скоро. При этом он отметил, что Португалия будет продолжать привлекать иностранцев, но уже другими способами. В качестве примера он привел недавно принятый закон о визе «цифровых кочевников» .

Читайте также:

Стоимость образования за рубежом — от самых дорогих до бесплатных вариантов. Полезный дайджест с примерами от Realting.com

Где айтишникам жить хорошо. Эксперты о том, куда релоцируются ИТ-специалисты и где их с радостью готовы принимать