Стоимость недвижимости для получения гражданства Турции увеличили до 600,000 долларов. Как реагирует население и застройщики?
06.12.2023 11:34
Согласно последнему постановлению миграционной службы Турции от 16 октября 2023 года, с начала 2024 года минимальная стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства с $400,000 до $600,000. Какова реакция общественности?
История изменений в стоимости:
- Изначально планка в программе упрощенного получения турецкого гражданства по инвестициям составляла $1,000,000.
- В сентябре 2018 года её уменьшили до $250,000.
- 13 июня 2022 года стоимость подняли до $400,000.
- С начала 2024 года планка достигнет $600,000.
Ещё можно успеть сэкономить
Власти Турции предупреждают о предстоящем увеличении стоимости гражданства, но тем, кто подаст заявку до 31 декабря, повезет: они смогут воспользоваться прежней ставкой и за $400,000. После этой даты стоимость увеличится.
Реакция общественности и застройщиков
Мнения людей разделились по поводу увеличения ценовой планки. Вот :
- «Инвесторы стали жертвами застройщиков: обещали ВНЖ, а получают недостроенные дома».
- «Закон лишен смысла: раньше в реальности платили $200,000 долларов, а в тапу прописывали 400 тысяч. Теперь будут прописывать $600,000. Можно и $1,000,000, ничего не изменится».
- «Программу гражданства за инвестиции нужно прикрыть, а $600,000 — это просто шутка.»
- «Не менее 1 миллиона долларов! И пусть проживут в стране хотя бы 10 лет перед получением гражданства.»
- «Минимум 2 миллиона долларов, $600,000 — это недостаточно.»
- «Долгих лет вам, застройщики, долгих лет...»
- «Надо запретить продажи иностранцам вообще».
Напомним, что совсем недавно было принято ещё одно изменение: нижняя планка недвижимости под ВНЖ для иностранцев с 75,000 долларов до 200,000 долларов по кадастру.
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Журналист международной платформы недвижимости REALTING. Специализация: новости, гайды, интервью. Работаю на русском и английском. Делаю тексты понятными, полезными и честными. Работаю с уважением к читателю.