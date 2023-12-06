Согласно последнему постановлению миграционной службы Турции от 16 октября 2023 года, с начала 2024 года минимальная стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства увеличивается с $400,000 до $600,000. Какова реакция общественности? 

История изменений в стоимости:

  • Изначально планка в программе упрощенного получения турецкого гражданства по инвестициям составляла $1,000,000.
  • В сентябре 2018 года её уменьшили до $250,000.
  • 13 июня 2022 года стоимость подняли до $400,000.
  • С начала 2024 года планка достигнет $600,000.

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Власти Турции предупреждают о предстоящем увеличении стоимости гражданства, но тем, кто подаст заявку до 31 декабря, повезет: они смогут воспользоваться прежней ставкой и купить недвижимость в Турции за $400,000. После этой даты стоимость увеличится. 

Реакция общественности и застройщиков

Мнения людей разделились по поводу увеличения ценовой планки. Вот некоторые комментарии:

  • «Инвесторы стали жертвами застройщиков: обещали ВНЖ, а получают недостроенные дома».
  • «Закон лишен смысла: раньше в реальности платили $200,000 долларов, а в тапу прописывали 400 тысяч. Теперь будут прописывать $600,000. Можно и $1,000,000, ничего не изменится».
  • «Программу гражданства за инвестиции нужно прикрыть, а $600,000 — это просто шутка.»
  • «Не менее 1 миллиона долларов! И пусть проживут в стране хотя бы 10 лет перед получением гражданства.»
  • «Минимум 2 миллиона долларов, $600,000 — это недостаточно.»
  • «Долгих лет вам, застройщики, долгих лет...»
  • «Надо запретить продажи иностранцам вообще».

Напомним, что совсем недавно было принято ещё одно изменение: нижняя планка недвижимости под ВНЖ для иностранцев поднялась с 75,000 долларов до 200,000 долларов по кадастру.