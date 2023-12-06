Стоимость недвижимости для получения гражданства Турции увеличили до 600,000 долларов. Как реагирует население и застройщики?

Согласно последнему постановлению миграционной службы Турции от 16 октября 2023 года, с начала 2024 года минимальная стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства увеличивается с $400,000 до $600,000. Какова реакция общественности?

История изменений в стоимости:

Изначально планка в программе упрощенного получения турецкого гражданства по инвестициям составляла $1,000,000.

В сентябре 2018 года её уменьшили до $250,000.

13 июня 2022 года стоимость подняли до $400,000.

С начала 2024 года планка достигнет $600,000.

Ещё можно успеть сэкономить

Власти Турции предупреждают о предстоящем увеличении стоимости гражданства, но тем, кто подаст заявку до 31 декабря, повезет: они смогут воспользоваться прежней ставкой и купить недвижимость в Турции за $400,000. После этой даты стоимость увеличится.

Реакция общественности и застройщиков

Мнения людей разделились по поводу увеличения ценовой планки. Вот некоторые комментарии :

«Инвесторы стали жертвами застройщиков: обещали ВНЖ, а получают недостроенные дома».

«Закон лишен смысла: раньше в реальности платили $200,000 долларов, а в тапу прописывали 400 тысяч. Теперь будут прописывать $600,000. Можно и $1,000,000, ничего не изменится».

«Программу гражданства за инвестиции нужно прикрыть, а $600,000 — это просто шутка.»

«Не менее 1 миллиона долларов! И пусть проживут в стране хотя бы 10 лет перед получением гражданства.»

«Минимум 2 миллиона долларов, $600,000 — это недостаточно.»

«Долгих лет вам, застройщики, долгих лет...»

«Надо запретить продажи иностранцам вообще».