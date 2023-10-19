Турция внесла значительные изменения в требования для получения ВНЖ по ТАПУ (на основе документа о праве собственности). А именно — более чем вдвое подняла порог стоимости недвижимости для подачи.

В СМИ официальной информации пока нет, но миграционные службы туристических городов одна за другой сообщают об этом. Также, по данным Tolerance Homes, им эти данные подтвердили в Управлении по делам миграции в Турции.

Главные моменты, которые известны на данный момент:

Повышение порога стоимости недвижимости: для получения ВНЖ на основе права собственности (ТАПУ), необходимо, чтобы стоимость недвижимости составляла не менее $200,000 (в эквиваленте турецким лирам по курсу продажи Центрального банка на день получения документа). Это значительное увеличение по сравнению с предыдущим порогом в $75,000.

Правила изменяются с 16 октября 2023 года. Это означает, что для недвижимости, приобретенной до этой даты, прежний порог в $75,000 для мегаполисов и $50,000 для других городов будет продолжать действовать.

Теперь миграционная служба будет оценивать стоимость недвижимости исходя из суммы, указанной в ТАПУ, а не из оценочной стоимости. Если ТАПУ получено позднее 16 октября, именно в нем должна быть указана цифра, эквивалентная $200,000. Если документ был оформлен до этой даты, то важно приложить экспертную оценку на $75,000 или более.

Пока неясно, как эти изменения повлияют на туристический ВНЖ, который также выдавался на основе недвижимости. Важно будет узнать, останется ли возможность получения краткосрочного туристического ВНЖ на основе недвижимости, как раньше.

Дело в том, что одно из ключевых различий заключается в том, что владельцы ВНЖ, полученного на основе недвижимости, через 5 лет владения и при соблюдении других условий, могли подать документы на турецкое гражданство. Владельцы туристического ВНЖ этого не могли сделать.

Поэтому пока остается загадкой, какие изменения коснутся туристического ВНЖ, и будет ли возможность получать его на основе недвижимости по новым правилам. Официальные разъяснения по этим вопросам могут иметь важное значение для рынка.

Мы будем обновлять эту статью по мере поступления новой информации.