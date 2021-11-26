10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе. На церемонии присутствовали представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных объединений и топ-менеджеры ведущих строительных, риэлторских и кредитных организаций России и зарубежья.

Участие в мероприятии позволило застройщику экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в очередной раз не только подтвердить небывалый интерес всей России к проекту, но и поделиться с другими девелоперами своими взглядами на то, «как надо обустроить Россию»: именно так охарактеризовал девиз компании Виктор Иванюк, руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА».

Как этот девиз воплощается в жизнь, можно увидеть с уникальной смотровой площадки офиса отдела продаж на ул. Молодой гвардии, 36. Перед вами откроется вид на строительство первого ЖК «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА». И посмотреть есть на что! «Здесь каждый квадратный метр будет работать на благо человека. В экоквартале будет построено шесть ЖК и образовательный кластер на 20 га. Но это не просто квадратные метры. Это „медленный город“, вобравший в себя самые современные тренды и успешные практики мирового градостроительства», — отметил директор ООО Специализированный застройщик «ИК „Авангардинвестпроект“» Александр Ярошенко.

Что представляет собой ЖК «Адрес счастья»?

Расположение в одном из лучших по уровню комфорта жизни российских городов — Калининграде.

Идеально организованные жилые кварталы и центральные общественные зоны на 20 гектарах уникальныого микрорайона экокомфорт-класса.

Крыши домов как зоны отдыха на открытом воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать теплые посиделки с друзьями, а также наслаждаться потрясающими видами.

Парковка для машин вокруг экоквартала и под ним — в подземном паркинге также предусмотрены вместительные кладовые помещения.

Наличие всех социально-значимых объектов на территории экоквартала: школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты и пр.

Разноборазие планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры плащадью 51,8–168,4 кв. м.

Только в первом ЖК «Адрес счастья» уже возводятся 5 домов с системой террасирования и трансформации типовых этажей; для жителей предусмотрен подземный паркинг на 409 машиномест.

Изюминка благоустройства внутреннего двора — универсальная спортивная площадка для активных видов спорта, спроектированная таким образом, чтобы благодаря эффекту «утопленной площадки» обеспечить естественное дневное освещение для подземного паркинга. В проект включена сеть велодорожек с двусторонним движением: ширина проезда —2,5 м, а протяженность — 3 км. Общая площадь игровых площадок для детей составит 852 м², спортивных — 1940 м². Между жилыми комплексами проектируется дендрарий в концепции «Ботанический сад»: будущие «лёгкие» эко-квартала.

Именно такая концепция покорила высокое жюри ежегодного национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2021, прошедшего в рамках Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса. История конкурса начинается с 2007 года. За это время его лауреатами стали организации, которые внесли существенный вклад в развитие российского рынка недвижимости, а также персоны, чей профессионализм и деловые качества помогли становлению и укреплению цивилизованных отношений в этой сфере.

Первый жилой комплекс «Адрес счастья» эко-квартала «РусскаЯ ЕвропА» стал лауреатом конкурса CREDO на Международном жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге. Торжественный приём, посвященный подведению итогов, состоялся 10 ноября в панорамном ресторане RoyalBeach. Почётную награду получил директор ООО Специализированный застройщик «ИК „Авангардинвестпроект“» Александр Ярошенко.

