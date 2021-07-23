В Канаде с 26 июля граждане, проживающие со статусом ВНЖ и подавшие запрос на ПМЖ, смогут получить открытое разрешение на работу еще до вынесения вердикта по поданному заявлению. Новые правила станут действовать в отношении существующих работников и студентов-выпускников, прибывших из-за рубежа. Об этом объявил канадский министр иммиграции — Марко Мендичино.

Что дает новая программа иностранцам?

Нововведения должны положительно сказаться на судьбе многих иммигрантов в Канаде, проживающих с ВНЖ. Теперь при истечении срока текущего разрешения, выданного на работу или учебу, они смогут подать запрос на новое открытое разрешение. Сделать это можно еще до того, как Служба иммиграции, беженцев и канадского гражданства одобрит или отклонит поданную заявку.

Без наличия разрешения на работу по новой программе соискатели могут покинуть страну, даже если прежде уже подавали запрос на разрешение остаться в Канаде. Новый документ, подтверждающий право на работу, будет актуален до 31 декабря следующего года.

Зачем Канада вводит новые правила?

Меры, предпринятые канадскими властями, направлены прежде всего на удержание людей в стране — планируется, что новая политика должна восполнить ряд существующих пробелов. К примеру, у зарубежных студентов-выпускников есть возможность до 27 июля подать запрос на выдачу нового разрешения на рабочую деятельность для аспирантов согласно проекту, стартовавшему в январе этого года.

Прием заявлений по новой программе будет вестись до 5 ноября. В настоящее время в ней предусмотрено еще много мест для желающих. Лимит заполнен только по зарубежным выпускникам.

Между тем, отсутствие мигрантов — серьезная проблема, с которой столкнулась Канада. Сейчас в стране показатели прироста населения упали до отметок Первой мировой войны. По этой причине канадские власти еще в апреле объявили, что на ПМЖ смогут рассчитывать 90 тыс. студентов и зарубежных работников. Кроме того, страна планирует увеличить квоту для получения ПМЖ специалистам и студентам.

Условия программы

Чтобы стать обладателем открытого разрешения на работу, соискателям необходимо:

подать заявку, находясь в Канаде;

иметь разрешение на работу, актуальное в течение ближайших четырех месяцев;

обладать статусом ВНЖ;

при подаче запроса на ПМЖ трудиться в стране по любой профессии;

владеть необходимыми языками.

На выдачу открытого разрешения на работу вправе претендовать не только заявитель, но также его супруг (а) или гражданский партнер. Кроме того, документ доступен совершеннолетним детям-иждивенцам соискателя при условии, что они находятся в Канаде.

Фото: Pexels