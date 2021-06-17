Как не ошибиться при выборе и покупке квартиры: подводные камни и рекомендации

Вопрос покупки недвижимости рано или поздно встает перед большинством людей. Самым сложным в этом деле многие считают накопить нужную сумму или получить одобрение кредита в банке. Но практика показывает, что еще на этапе подбора вариантов жилья у покупателей возникает множество вопросов. И лучше, если они возникают до оформления сделки, а не постфактум.

В приобретении жилья этап выбора подходящей квартиры один из самых ответственных и сложных. Статья поможет вам разобраться с алгоритмом подбора недвижимости, раскроет полезные секреты и поможет избежать досадных ошибок.

Совет 1: разделяйте и властвуйте

Запомните главное: шансы найти квартиру мечты, идеальную по всем параметрам и соответствующую абсолютно всем критериям, которые предъявляете к жилью вы, ваша вторая половинка и попугайчик, стремятся к нулю. Чем быстрее вы это примете, тем быстрее найдете подходящий вариант.

Дальше важно сразу же расставить приоритеты — выстройте градацию критериев по убыванию степени важности и принципиальности для вас. Скорее всего, уже при просмотре первой пары квартир вы поймете, что от каких-то требований придется отказаться, а то и вовсе пересмотреть их список.

Новострой или вторичный сегмент?

По оценкам аналитиков, в последние годы выгоднее покупать квартиры в новостройках — первичное жилье ликвиднее вторички. Это важный фактор, тем более, если вы планируете в будущем расширять жилплощадь или переезжать.

Но и у вторичного жилья есть большой плюс по сравнению с квартирой в строящемся доме или квартирой без отделки в недавно возведенном здании:

во вторичную квартиру можно сразу же заезжать с вещами и мебелью;

вас не будет оглушать ремонт, который делают все соседи разом, как это бывает в новострое;

вам не потребуется тратить дополнительные средства и время на отделку помещений перед новосельем.

Ближе к метро, достопримечательностям или работе?

Расположение дома — еще один камень преткновения. Нужно сразу определиться, что для вас важнее:

развитость социально-торгово-развлекательной инфраструктуры в микрорайоне и районе;

близость к детским садам и школам;

близость к достопримечательностям города;

возможность быстро и удобно добраться до места учебы/работы;

наличие парков/прудов/заповедников рядом и т. д.

Вопрос ваших приоритетов в этом направлении нужно решить еще перед подбором объектов, которые могли бы подойти.

Квадратура, планировка, комнатность

Метраж, количество комнат и пожелания по поводу особенностей планировки — факторы, от которых зависит, будет ли уютно в квартире вам и вашим близким. Уделите этому моменту отдельное внимание. И помните: больше метров — не всегда равно больше комфорта, эргономика планировки и ее соответствие вашим запросам не менее важны.

Не спешите

Внимательно изучите рынок жилья в интересующем вас районе — почитайте форумы, доски объявлений, каталоги и сайты объектов недвижимости. Импульсивные покупки — не лучший вариант при приобретении квартиры.

Все взвешивайте, проверяйте и анализируйте: данные о районе, инфраструктуре, доме, застройщике.

Сравните несколько вариантов по важным для вас критериям, посмотрите видеотуры, задайте волнующие вас вопросы продавцам/ менеджерам/ хозяевам. В идеале — съездите на осмотр и оцените потенциальную покупку вживую, это поможет отсеять неподходящие варианты сразу.

Продумайте бюджет

Если планируете приобретать жилье в кредит, по аналогичной описанной выше схеме проанализируйте и выберите банк, в котором будете оформлять ипотеку.

Перед принятием решения обязательно просчитайте ежемесячную сумму, которую потребуется платить банку, оцените свои возможности, в том числе и на случаи форс-мажоров (болезнь, увольнение и т.д.).

Совет 2: найдите помощников

Если нашлась та самая квартира, которую вы готовы купить, не спешите и здесь — в этом вопросе нужна юридическая грамотность. Кто-то решает проблему через знакомых юристов, кто-то справляется с этим своими силами. Но надежнее обратиться все же в профильную организацию — в риэлторское агентство, которое поможет урегулировать все аспекты сделки, включая:

подбор и осмотр объектов,

подписание договора,

заключение сделки купли-продажи,

юридическое сопровождение.

Последний пункт самый важный. Убедитесь, что в организации, в которую вы обращаетесь, работает профессиональный юрист с лицензией и практическим опытом в ведении сделок купли-продажи жилой недвижимости. Такой консультант подскажет:

какие вопросы в какой последовательности решать,

куда, когда и какие бумажки нести,

как составить текст договора, чтобы максимально защитить ваши интересы.

Во многих риэлторских и юридических агентствах также предусмотрена услуга представления ваших интересов — по инстанциям вместо клиентов ходят представители компании, что сэкономит и время, и нервы.

Если говорить о стоимости услуг, то обращение к юристу-частнику, как правило, обходится дешевле, чем сотрудничество с риэлторской компанией. Но многое зависит от региона, именитости специалистов и других факторов. Также важно сравнивать спектр услуг, которые вы получаете.

Главное — обращайтесь к профессионалам, и тогда покупка квартиры пройдет законно и без форс-мажоров.