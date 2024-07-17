Кыргызстан предлагает различные пути для натурализации иностранцев. В этой статье мы разберем основные требования к кандидатам на получение гражданства; процедуру подачи и рассмотрения документов; преимущества, которые дает паспорт этой страны; потенциальные риски и распространенные мошеннические схемы.

Как получить гражданство Кыргызстана законным путем

Легальных способов есть несколько — расскажем о каждом из них подробнее.

Натурализация

Натурализация — самый популярный метод среди иностранцев. Основные требования:

Проживание в стране не менее 5 лет с видом на жительство.

Отсутствие выездов из страны более чем на 3 месяца в течение года.

Подтверждение достаточного дохода для проживания.

Отсутствие судимостей в Кыргызстане и других странах.

Свободное владение кыргызским или русским языком.

Срок натурализации может быть сокращен до 3 лет для востребованных в стране специалистов, а также для тех, кто добился высоких результатов в таких сферах, как спорт, культура, наука, техника.

Получение гражданства через инвестиции

Хотя Кыргызстан не предлагает прямого получения гражданства за инвестиции, существует возможность ускоренной натурализации через инвестиционный вид на жительство:

Минимальная сумма инвестиций — 10,000,000 сомов (около $110,000).

Во что можно вкладываться: недвижимость в Кыргызстане , бизнес-проекты, ценные бумаги.

, бизнес-проекты, ценные бумаги. ВНЖ выдается на 1 год с возможностью ежегодного продления (не более 4 раз).

После 3-х лет проживания с инвестиционным ВНЖ, можно подаваться на гражданство.

Через брак

Иностранцы, вступившие в брак с гражданами Кыргызстана, могут претендовать на гражданство после 3 лет постоянного проживания в стране.

Требования к знанию языка, наличию дохода и отсутствию судимостей аналогичны стандартной натурализации.

По рождению

Ребенок автоматически получает гражданство Кыргызстана, если:

Хотя бы один из родителей — гражданин Кыргызстана.

Он родился на территории Кыргызстана, а у родителей гражданство отсутствует.

Он родился в Кыргызстане, родители — иностранные граждане, но их страна не выдает ребенку гражданство.

Ребенок находится на территории страны, при этом оба родителя неизвестны.

По происхождению

Иностранец может получить гражданство Кыргызстана, если хотя бы один из родителей — гражданин этой страны и проживает на ее территории. В этом случае паспорт можно получить через 1 год жизни в стране с ВНЖ.

Этнические кыргызы, имеющие иностранное гражданство, могут получить гражданство без проживания в стране при документальном подтверждении наличия кыргызских корней.

По рождению в СССР

На упрощенную процедуру при получении гражданства могут рассчитывать также иностранцы, родившиеся в Киргизской ССР или имевшие гражданство СССР — после проживания в стране в течение одного года.

Кто может получить кыргызский паспорт быстрее всего

Кыргызская Республика предоставляет возможность ускоренного получения гражданства для определенных категорий людей.

Взрослые дети граждан Кыргызстана могут оформить гражданство после года проживания в стране. Аналогичные условия действуют для уроженцев Киргизской ССР и бывших граждан Кыргызстана.

Дети до 18 лет получают гражданство без требования к сроку проживания, если их родитель, опекун или попечитель — гражданин Кыргызстана.

Этнические кыргызы вправе стать гражданами республики без учета длительности пребывания на ее территории.

Международные договоренности упрощают процесс натурализации для граждан Беларуси, Казахстана, России и Украины при наличии родственных связей с Кыргызстаном или проживании на его территории в советское время.

Каков алгоритм натурализации в Кыргызской Республике

Чтобы инициировать процесс получения гражданства, кандидату необходимо собрать и предоставить следующий комплект документации:

Заполненный бланк прошения.

Актуальное удостоверение личности.

Цифровой фотоснимок.

Бумаги, обосновывающие право на гражданство (свидетельство о рождении, браке, доказательства родства).

Подтверждение легального пребывания в стране.

Свидетельства наличия законного дохода.

Чек об уплате госсбора.

Справка о чистой криминальной истории.

Декларация об отказе от прежнего гражданства (для определенных категорий).

Верификация поданных сведений и оценка соответствия заявителя нормативным требованиям может длиться до нескольких месяцев.

При положительном вердикте претендент приносит торжественную клятву верности Кыргызстану.

Завершающий этап — оформление паспорта. Стандартный срок изготовления — 30 суток, но возможно ускорение (от 3 часов до 8 дней) за дополнительную плату.

Преимущества гражданства Кыргызстана

Среди плюсов жизни в Кыргызстане можно отметить следующие:

Природные богатства и культурное наследие

Кыргызстан — страна с богатой природой, включающей горы, тысячи рек и озер, уникальные ореховые леса. На территории страны находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Низкая стоимость жизни

Жизнь в Кыргызстане значительно дешевле, чем во многих других странах. Для комфортного проживания одному человеку достаточно около 860$ в месяц.

Доступ к банковской системе

Граждане Кыргызстана могут открывать счета в местных банках, осуществлять международные переводы и получать банковские карты международных платежных систем.

Русский язык как официальный

Русский язык имеет статус официального в Кыргызстане, что облегчает адаптацию для русскоговорящих иммигрантов.

Возможность двойного гражданства

Кыргызстан позволяет своим гражданам иметь двойное гражданство, что особенно актуально для граждан России.

Потенциальные риски и мошеннические схемы

Фальшивые предложения ускоренного получения гражданства

Некоторые мошенники предлагают получить гражданство Кыргызстана за инвестиции в течение нескольких месяцев. Важно помнить, что такие схемы нелегальны и могут привести к серьезным проблемам.

Использование поддельных документов для получения гражданства может привести к уголовной ответственности с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Мошенничество с паспортами СССР

Некоторые мошенники утверждают, что лица, родившиеся до 1991 года, могут получить паспорт Кыргызстана за несколько месяцев без необходимости проживания в стране. Эта информация не соответствует действительности.

Заключение

Получение гражданства Кыргызстана — сложный, но вполне реальный процесс для тех, кто соответствует установленным требованиям. Страна предлагает различные пути натурализации, включая стандартную процедуру, упрощенный порядок для определенных категорий лиц и возможность ускоренного получения гражданства через инвестиции.

Важно помнить о потенциальных рисках и избегать участия в мошеннических схемах. Легальное получение гражданства, хотя и требует времени и усилий, является единственным надежным способом стать полноправным гражданином Кыргызстана.

Перед принятием решения о получении гражданства Кыргызстана рекомендуем тщательно изучить все аспекты этого процесса, оценить свои возможности и перспективы, а также проконсультироваться с компетентными специалистами. Это поможет избежать потенциальных проблем и сделать правильный выбор.