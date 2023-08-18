В эти европейские города туристу лучше не ехать

Не так давно мы публиковали топ самых безопасных стран в мире . Но у каждой монеты есть обратная сторона, и опасных мест на карте тоже предостаточно, в том числе, в Европе. Вот 10 самых опасных европейских городов по данным актуального индекса преступности от сервиса Numbeo. Он основан на данных от посетителей сайта за последние 3 года.

Марсель, Франция

Марсель является не только вторым по величине городом Франции, но и старейшим городом страны — его история насчитывает более 2600 лет. Кроме того, Марсель — крупный портовый город Франции. Его население составляет более 850,000 человек. Катания, Италия

Катания — второй по величине город Сицилии после Палермо. Он расположен на восточном побережье Сицилии, у подножия вулкана Этна, одного из самых активных вулканов в мире . К слову, Катания является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура города в стиле барокко представляет собой уникальное сочетание сицилийского, испанского и итальянского стилей. Бирмингем, Великобритания

Бирмингем — второй по величине город Великобритании после Лондона, который когда-то был центром промышленной революции. Это город с населением более 1 миллиона человек из более чем 100 стран. Несмотря на уровень преступности, Бирмингем является популярным туристическим направлением и известен своей яркой культурой и ночной жизнью. Ковентри, Великобритания

Ковентри — город в центральной Англии, который расположен в регионе Уэст-Мидлендс. Его население составляет более 340,000 человек. Ковентри особенно известен своей автомобильной промышленностью. Шарлеруа, Бельгия

Шарлеруа — крупнейший город Валлонии, южного региона Бельгии. Он расположен в долине Самбр-Маас, примерно в 50 км к югу от Брюсселя. Население Шарлеруа составляет более 200,000 человек. Шарлеруа является популярным местом среди любителей спорта и является домом для футбольного клуба Charleroi Sporting и хоккейной команды Charleroi Wolves. Город также известен своим уличным искусством, здесь находится множество фресок и граффити. Неаполь, Италия

Неаполь — третий по величине город Италии после Рима и Милана. Это столица региона Кампания, расположенная на берегу Тирренского моря. Население Неаполя составляет более 1 миллиона человек. Город известен своей пиццей, историческим центром и близостью к Везувию. Монпелье, Франция

Монпелье — столица департамента Эро и второй по величине город в регионе Окситания на юге Франции. Он расположен в 12 км. от побережья Средиземного моря. Исторический центр города является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен своими узкими улочками и средневековыми зданиями. Льеж, Бельгия

Льеж — столица провинции Льеж в Валлонии, Бельгия. Он расположен на реке Маас, примерно в 90 км к востоку от Брюсселя. Население составляет около 200,000 человек. Льеж является домом для ряда университетов, в том числе Льежского университета, который является одним из старейших университетов Бельгии. Гренобль, Франция

Гренобль — столица региона Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке Франции. Он расположен у подножия Альп, между реками Драк и Изер. Население Гренобля составляет около 160,000 человек. Гренобль в средние века был важным центром текстильной промышленности. Также он был крупным центром движения сопротивления во время Второй мировой войны. Нант, Франция

Нант — шестой по величине город Франции с населением более 300,000 человек. Он расположен на реке Луара, в регионе Пэи-де-ла-Луар. В Нанте находится замок герцогов Бретонских, средневековый замок, который сейчас является музеем.

Что любопытно, 4 города из 10 — французские.

Самый безопасный город в Европе — Берн, Швейцария. За ним следуют голландский город Гаага, норвежский Тронхейм и немецкий Мюнхен.