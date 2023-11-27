Как устроиться на работу в Германию? Руководство со всеми подробностями

В Германии сейчас работает около 9,5 млн. иностранных специалистов, что составляет около 12% от общей численности рабочей силы. Тем не менее, страна нуждается в увеличении числа квалифицированных мигрантов. Так как же иностранцу найти работу в Германии и официально на неё устроиться? Где искать вакансии и на какую зарплату в среднем рассчитывать? Обо всём этом рассказываем в нашем подробном гайде.

Можно ли найти работу в Германии и как это сделать?

Германия — это одна из тех стран, которые поступательно упрощают переезд для иностранцев из третьих стран. Важным шагом на этом пути стало окончательное одобрение обновлённого Закона об иммиграции квалифицированных специалистов в июле 2023 года.

Ключевые изменения, над реализацией которых уже работают: снижение лимита заработка для получения Голубой карты , введение карты возможностей с системой баллов, облегчение правил для людей с высшим образованием и профессиональным опытом. К примеру, все иностранцы с высшим образованием смогут трудоустроиться на любую квалифицированную работу, а иностранцы с опытом работы в конкретной сфере не менее двух лет, смогут иммигрировать в Германию.

Конечно, смягчать условия для релокации иностранных работников в Германии начали неслучайно — количество открытых вакансий в стране достигает исторических показателей, а именно 2 млн. на данный момент. В основном стране не хватает людей в сферах сельского хозяйства, транспорта и строительства.

Что нужно для работы в Германии в качестве иностранца?

На данный момент для легального трудоустройства в Германии главными критериями являются следующие:

1. Действующая рабочая виза или вид на жительство

Тип визы или разрешения на пребывание зависит от национальности и вида работы, на которую вы претендуете. Например, если вы являетесь высококвалифицированным работником, вы можете претендовать на получение «Голубой карты». Если же вы приезжаете в Германию учиться, а затем работать, можно получить студенческую визу с разрешением на работу.

Для получения рабочей визы необходимо представить ряд документов, включая паспорт, визовую анкету, подтверждение квалификации и опыта работы. Также может потребоваться предоставление оффера от немецкого работодателя.

Более подробную информацию о визовых требованиях можно найти на сайте Федерального министерства иностранных дел Германии.

2. Признанный диплом или учёная степень

Если вы планируете работать в Германии по регламентированной профессии, например, врачом, инженером или преподавателем, вам необходимо иметь диплом или степень, признаваемые в этой стране стране. Проверить этот статус можно на Информационном портале Федерального правительства о признании иностранных профессиональных квалификаций .

3. Достаточный уровень владения немецким языком

Хотя многие компании в Германии предлагают работу на английском языке, всё же полезно иметь хотя бы базовое знание немецкого. Это, как минимум, облегчит общение с потенциальными работодателями и коллегами. Кроме того, без знания немецкого языка будет сложнее найти работу в конкурентной области, такой как инженерное дело или финансы.

Популярные вакансии и средние зарплаты

Врачи по-прежнему являются самыми высокооплачиваемыми специалистами в Германии, в то время как работники гостиничного бизнеса — наоборот. Средняя брутто-зарплата немецких сотрудников в настоящее время составляет €43,800.

Приведем таблицу популярных вакансий и средних зарплат в Германии в 2023 году:

Вакансия Средняя зарплата в год (брутто) Доктор €93,800 Пилот €93,499 Юрист €81,254 Преподаватель вуза €74,200 Консультант по вопросам управления €54,000 Инженер €52,600 IT-специалист €52,000 HR-специалист €47,840 Специалист в сфере финансов, страхования или банковского дела €45,552 Менеджер по продажам €42,847 Специалист по здравоохранению и социальным услугам €37,778 Специалист по коммерции/логистике €37,670

Источник: Stepstone.de Salary Report 2023

При этом, согласно этому отчёту, мужчины, работающие в Германии, зарабатывают примерно на 13% больше женщин.

Топ дефицитных профессий в Германии

Вот список профессий с самым высоким дефицитом рабочих рук:

Животноводство

Лесное хозяйство

Садоводство

Вулканизация шин

Деревообработка, мебельное дело

Работа по металлу

Автоматизация

Геодезические работы

Отделочные и штукатурные работы

Остекление

Строительство трубопроводов

Машиностроение, аппаратостроение и контейнеростроение

Обслуживание железнодорожной инфраструктуры

Общепит

Водители автобусов и трамваев

В каких немецких городах можно заработать больше?

Вот 6 немецких городов с самыми высокими средними зарплатами по стране:

Штутгарт — €54,100. Франкфурт-на-Майне — €54,000. Карлсруэ — €49,600 Гамбург — €48,100. Баден-Вюртемберг — €48,000.

В целом, разрыв между Востоком и Западом составляет 15% (исключая Берлин): средняя зарплата в восточной Германии составляет €38,700, в западной — €45,500.

Штутгарт возглавляет рейтинг городов с 54,100 евро, за ним следуют Франкфурт-на-Майне (54 000 евро) и Карлсруэ (49 600 евро).

Как и где искать работу в Германии?

Если сводить процесс трудовой иммиграции в Германию к нескольким шагам, то вот главные из них:

Поиск работы. Заключение трудового договора с работодателем, на основании которого оформляется приглашение. Открытие национальной рабочей визы. Прибытие в страну, запрос вида на жительство. Выход на работу.

Существует несколько способов поиска работы в Германии — как онлайн, так и офлайн.

Онлайн

Платформы, публикующие объявления о работе. К наиболее популярным относятся Indeed.de, Stepstone.de, Monster.de, Kimeta.de, Berufsstart.de, Arbeitsagentur.de (сайт Федерального агентства по трудоустройству), Xing.com (немецкоязычная социальная сеть для профессионалов).

К наиболее популярным относятся Indeed.de, Stepstone.de, Monster.de, Kimeta.de, Berufsstart.de, Arbeitsagentur.de (сайт Федерального агентства по трудоустройству), Xing.com (немецкоязычная социальная сеть для профессионалов). Веб-сайты компаний. Многие компании также размещают информацию о своих вакансиях на собственных сайтах.

Многие компании также размещают информацию о своих вакансиях на собственных сайтах. Рекрутинговые агентства. Существует ряд кадровых агентств, специализирующихся на трудоустройстве соискателей в Германии.

Офлайн