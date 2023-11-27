Как устроиться на работу в Германию? Руководство со всеми подробностями
В Германии сейчас работает около 9,5 млн. иностранных специалистов, что составляет около 12% от общей численности рабочей силы. Тем не менее, страна нуждается в увеличении числа квалифицированных мигрантов. Так как же иностранцу найти работу в Германии и официально на неё устроиться? Где искать вакансии и на какую зарплату в среднем рассчитывать? Обо всём этом рассказываем в нашем подробном гайде.
Можно ли найти работу в Германии и как это сделать?
Германия — это одна из тех стран, которые поступательно упрощают переезд для иностранцев из третьих стран. Важным шагом на этом пути стало окончательное одобрение обновлённого в июле 2023 года.
Ключевые изменения, над реализацией которых уже работают: снижение лимита заработка для , введение карты возможностей с системой баллов, облегчение правил для людей с высшим образованием и профессиональным опытом. К примеру, все иностранцы с высшим образованием смогут трудоустроиться на любую квалифицированную работу, а иностранцы с опытом работы в конкретной сфере не менее двух лет, смогут иммигрировать в Германию.
Конечно, смягчать условия для релокации иностранных работников в Германии начали неслучайно — количество открытых вакансий в стране достигает исторических показателей, а именно 2 млн. на данный момент. В основном стране не хватает людей в сферах сельского хозяйства, транспорта и строительства.
Что нужно для работы в Германии в качестве иностранца?
На данный момент для легального трудоустройства в Германии главными критериями являются следующие:
1. Действующая рабочая виза или вид на жительство
Тип визы или разрешения на пребывание зависит от национальности и вида работы, на которую вы претендуете. Например, если вы являетесь высококвалифицированным работником, вы можете претендовать на получение «Голубой карты». Если же вы приезжаете в Германию учиться, а затем работать, можно получить студенческую визу с разрешением на работу.
Для получения рабочей визы необходимо представить ряд документов, включая паспорт, визовую анкету, подтверждение квалификации и опыта работы. Также может потребоваться предоставление оффера от немецкого работодателя.
Более подробную информацию о визовых требованиях можно найти на сайте Федерального министерства иностранных дел Германии.
2. Признанный диплом или учёная степень
Если вы планируете работать в Германии по регламентированной профессии, например, врачом, инженером или преподавателем, вам необходимо иметь диплом или степень, признаваемые в этой стране стране. Проверить этот статус можно на .
3. Достаточный уровень владения немецким языком
Хотя многие компании в Германии предлагают работу на английском языке, всё же полезно иметь хотя бы базовое знание немецкого. Это, как минимум, облегчит общение с потенциальными работодателями и коллегами. Кроме того, без знания немецкого языка будет сложнее найти работу в конкурентной области, такой как инженерное дело или финансы.
Популярные вакансии и средние зарплаты
Врачи по-прежнему являются самыми высокооплачиваемыми специалистами в Германии, в то время как работники гостиничного бизнеса — наоборот. Средняя брутто-зарплата немецких сотрудников в настоящее время составляет €43,800.
Приведем таблицу популярных вакансий и средних зарплат в Германии в 2023 году:
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Источник: Stepstone.de Salary Report 2023
При этом, согласно этому отчёту, мужчины, работающие в Германии, зарабатывают примерно на 13% больше женщин.
Топ дефицитных профессий в Германии
Вот список профессий с самым высоким дефицитом рабочих рук:
- Животноводство
- Лесное хозяйство
- Садоводство
- Вулканизация шин
- Деревообработка, мебельное дело
- Работа по металлу
- Автоматизация
- Геодезические работы
- Отделочные и штукатурные работы
- Остекление
- Строительство трубопроводов
- Машиностроение, аппаратостроение и контейнеростроение
- Обслуживание железнодорожной инфраструктуры
- Общепит
- Водители автобусов и трамваев
В каких немецких городах можно заработать больше?
Вот 6 немецких городов с самыми высокими средними зарплатами по стране:
- Штутгарт — €54,100.
- Франкфурт-на-Майне — €54,000.
- Карлсруэ — €49,600
- Гамбург — €48,100.
- Баден-Вюртемберг — €48,000.
В целом, разрыв между Востоком и Западом составляет 15% (исключая Берлин): средняя зарплата в восточной Германии составляет €38,700, в западной — €45,500.
Штутгарт возглавляет рейтинг городов с 54,100 евро, за ним следуют Франкфурт-на-Майне (54 000 евро) и Карлсруэ (49 600 евро).
Как и где искать работу в Германии?
Если сводить процесс трудовой иммиграции в Германию к нескольким шагам, то вот главные из них:
- Поиск работы.
- Заключение трудового договора с работодателем, на основании которого оформляется приглашение.
- Открытие национальной рабочей визы.
- Прибытие в страну, запрос вида на жительство.
- Выход на работу.
Существует несколько способов поиска работы в Германии — как онлайн, так и офлайн.
Онлайн
- Платформы, публикующие объявления о работе. К наиболее популярным относятся Indeed.de, Stepstone.de, Monster.de, Kimeta.de, Berufsstart.de, Arbeitsagentur.de (сайт Федерального агентства по трудоустройству), Xing.com (немецкоязычная социальная сеть для профессионалов).
- Веб-сайты компаний. Многие компании также размещают информацию о своих вакансиях на собственных сайтах.
- Рекрутинговые агентства. Существует ряд кадровых агентств, специализирующихся на трудоустройстве соискателей в Германии.
Офлайн
- Ярмарки вакансий. Это отличный способ встретиться с потенциальными работодателями и узнать об имеющихся вакансиях. Ежегодно в Германии проводится множество таких мероприятий, в том числе и такие, которые специально ориентированы на иностранных соискателей.
- Нетворкинг. Общение с людьми, которые уже работают в Германии, может стать отличным способом узнать о вакансиях и получить возможность встать на ноги. Вы можете общаться в интернет-сообществах, профессиональных ассоциациях или даже просто с друзьями и членами семьи, имеющими подобный опыт.