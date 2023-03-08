Уровень строительства в Дубае уже давно находится на уровне космического, но теперь взята новая планка — переходим на подводное жилье. Среди новостроек в Дубае теперь можно найти виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи. Круглосуточный аквариум входит в стоимость.

Квартира 2 спальни Дубай, ОАЭ € 5,618,937 3 Количество комнат 372 м² Количество этажей 3

Рынок недвижимости Дубая привлекает все больше инвесторов, и цены постоянно растут. Купить недвижимость в Дубае на данный момент можно в среднем за $2,910 за кв.м, однако стоимость эксклюзивных и самых необычных объектов недвижимости может достигать сотен миллионов долларов. И это не удивительно, ведь город давно стал эпитетом всего самого лучшего: самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы, один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai, самые крупные в мире торговые центры Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall.

При этом страна продолжает удивлять. И, если в ОАЭ строительством на воде уже никого не удивишь — в Дубае в водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра, то амбициозный проект The World Islands — это нечто другое. Здесь за €5,618,937 покупатель может приобрести собственную плавучую виллу с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи. Вилла будет расположена внутри «плавучего» коттеджного поселка, где каждый дом соединен с причалом, а центром поселка является искусственный остров с пляжем и бассейнами.

По словам продавца, плавучие виллы — это воплощение инноваций, достигнутых благодаря сочетанию инженерного искусства и воображения. Они представляют собой воплощение вневременного дизайна и мастерства. И в этот раз это действительно так и есть: чего стоит собственный плавучий дом с круглосуточным естественным аквариумом.

Все виллы трехэтажные, при этом один из этажей — впечатляющий подводный. На верхнем открытом этаже есть зона отдыха с обеденной зоной и джакузи. Также для владельцев есть обслуживание номеров, доступ к бассейну и пляжу на острове.

Дома будут соединены с причалами, который ведет к сердцу проекта — искусственному острову с бассейнами, зонами отдыха и красивейшими пляжами.

В «подводной» спальне и гостиной каждой виллы одна из стен будет сделана полностью из стекла — для удобства наблюдения за красивейшим подводным миром. На верхних этажах две из четырех стен будут с панорамным остеклением — так жильцы дома смогут вдоволь насладиться красотой водной глади и лучами солнца.

Застройщик предлагает будущим покупателям двухэтапную оплату: 25% первоначальный взнос/ 75% по договоренности после заключения сделки.