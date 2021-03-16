Как составить объявление о продаже квартиры, по которому точно позвонят заинтересованные клиенты? Перед вами наглядное пособие для риэлторов — что писать, как и почему так, а не иначе.

Но не забывайте, что грамотно составленное объявление — лишь малая часть работы продавца недвижимости. Качественная подача информации принесет плоды, только если с остальными составляющими успешной сделки все в порядке:

квартира соответствует описанию;

пакет документов собран и корректно составлен;

вы честны перед потенциальными покупателями;

вы умеете вести клиента к сделке и можете грамотно составить договор.

Если по какому-то из этих пунктов есть сомнения, перед подачей объявления о продаже квартиры проконсультируйтесь с более опытными коллегами. Такая предусмотрительность поможет избежать неприятных сюрпризов.

Итак, как сделать объявление о продаже жилья эффективным?

Сбор основной информации

Предоставьте потенциальному покупателю все необходимые данные. Будьте лаконичны и честны — текст должен быть емким, отвечать на все основные вопросы, но и не пестрить ненужными деталями.

Адрес квартиры, метраж, количество комнат, планировка, этаж — начните с основного, не заставляйте читателя выискивать нужное по тексту. Плюс так вы сразу привлечете внимание заинтересованных именно в таком жилье людей и отсеете тех, кто ищет что-то другое.

Совет: описывайте и общий метраж квартиры, и площадь каждой комнаты, включая санузел. Это облегчит жизнь и вам, и покупателям, избавив обе стороны от лишних уточнений.

Стоимость

Не скрывайте цену, указывайте ее в объявлении о продаже квартиры четко. Многих потенциальных покупателей отпугивают риэлторы, которые темнят с этим вопросом. И, как и в случае с предыдущим пунктом, прямое указание стоимости избавит от ненужных уточнений по телефону или в мессенджерах, в том числе и от людей, кому ваша цена не подходит изначально.

Указывайте или среднюю по рынку цену, или чуть ниже, чем у других продавцов недвижимости в этом районе. Помните: и завышенная, и неправдоподобно низкая стоимость не добавит доверия к вашему объявлению и не приблизит продажу. При необходимости обратитесь за услугами к оценщику.

Пояснения к цене

Продуктивнее сразу указывать, что входит в стоимость квартиры. Кратко и доступно опишите преимущества жилья:

качество и «возраст» ремонта, включая сантехнику и оконные рамы;

метраж балкона;

особенности планировки (например, наличие гардеробной комнаты, кладовки, ниш под шкафы);

наличие/отсутствие меблировки, количество, качество и состояние мебели.

Также можно указать, на какую сторону выходят окна, какой вид открывается из квартиры.

Данные о доме, районе и инфраструктуре

Честно и подробно, но максимально сжато опишите состояние дома, район, в котором он расположен. Укажите расстояние до ближайших остановок транспорта и станций метро, проинформируйте об инфраструктуре микрорайона.

Например:

кирпичный это дом или панельный, сколько этажей, есть ли парковка (подземная/наземная, платная/бесплатная);

сколько по времени добираться до центра города или метро;

как далеко от здания находятся школы, больницы, рестораны и торгово-развлекательные центры.

Перечисляйте и факты, и почему они важны. Например, в монолитно-каркасном доме можно делать любые перепланировки, а если школы и детские сады в пешей доступности, не придется тратить время на дорогу и т.д.

Говорите только по делу

Разговаривайте с покупателем в объявлении на языке фактов: не «потрясающий евроремонт по европейским технологиям», а «в таком-то году в квартире проведен ремонт — выровнены стены, на полу — итальянский ламинат, потолки натяжные такого-то производителя, обои флизелиновые бежевого цвета». Не растекайтесь мыслью по древу — давайте максимум полезной информации.

Предоставьте фотографии

Фото делайте при дневном освещении. Проследите, чтобы в квартире перед фотосессией был наведен порядок — представьте ее в выгодном свете. Важно показать все комнаты, в том числе коридоры, санузел, кухню, балкон. Если вид из окна хорош, продемонстрируйте на фото и его. При необходимости добавьте изображения, на которых будет видно состояние мебели и сантехники.

Пара советов:

не фотошопьте, это не поможет продать квартиру быстрее, ведь покупатель придет смотреть ее вживую — обман сразу вскроется;

делайте фото с соотношением сторон 3×2, так вы сможете за раз показать больше.

Как выделиться на фоне конкурентов

Добавьте в фотогалерею объявления план-схему квартиры. По статистике агентств недвижимости, вторичное жилье с визуализацией планировки продается на 45% лучше, чем без нее. План-схему можно создать и самостоятельно по планам БТИ или замерам, сделанным вручную, воспользовавшись онлайн-редакторами.

Укажите юридический статус недвижимости — количество владельцев и прописанных лиц, как давно квартира находится в собственности, есть ли задолженности по ЖКХ.

Продемонстрируйте свою готовность к быстрой сделке. Иногда жилье покупается импульсивно. Дайте покупателям понять, что возможность купить квартиру быстро есть — это не помешает.

Что точно отпугнет покупателя в объявлении

Двусмысленность. Пишите четко и следите, какие ассоциации вызывает текст. Например, во фразе «в 1 км — скоростная трасса» один видит возможность быстро добраться в центр, другой — загазованность воздуха, шум, пыль и риск попасть под машину. Скачущая цена. На многих сайтах можно посмотреть историю объявлений и постоянная смена стоимости отпугивает покупателей — не рискуйте. Фразы «срочно продам!» и «торг уместен». Они наталкивают на мысль, что что-то не так с квартирой, домом, соседями, документами. Неточная или лживая информация. Не скрывайте недостатков квартиры в объявлении, они все равно вскроются на этапе осмотра.

И совет напоследок: если продажа квартиры затянулась, не афишируйте это. Иногда целесообразнее создать новый аккаунт и заново опубликовать объявление.

Успешных сделок!