Как получить гражданство Черногории через инвестиции и что оно дает? Самый полный гайд со списком документов и ценами

Получение гражданства другой страны через инвестиции — заманчивая перспектива, которая иногда пугает множеством неизвестных факторов. Какие привилегии дает наличие второго паспорта? Что нужно знать, тем, кто хочет его получить и на что следует обратить внимание? Сколько стоит получение второго гражданства? Журналист Realting.com совместно с лицензированным агентом Apex Capital Partners постарались разобраться в этом сложном вопросе на примере получения гражданства Черногории.

Необходимые условия, документы и объем инвестиций для получения гражданства Черногории

Согласно исследованию Knight Frank, Черногория входит в ТОП-5 самых востребованных направлений для получения гражданства через инвестиции в мире. Сегодня мы обсуждаем получение гражданства Черногории для граждан стран постсоветского пространства. Важный нюанс: это получение гражданства через инвестиции, а значит, потенциальный заявитель должен иметь возможность инвестировать в определенные коммерческие проекты страны. На самые популярные вопросы подробно ответила директор по продажам Apex Capital Partners Юлия Гоцкая.

— Что нужно для получения гражданства Черногории?

— Я назову основные моменты, но каждый случай индивидуален, поэтому, кроме названных, могут потребоваться еще какие-то документы или изучение каких-либо нюансов.

Итак, что нужно для получения гражданства Черногории:

Документы: все действующие паспорта и свидетельства о рождении на всех членов семьи; свидетельство о браке; дипломы об образовании или справка с места учебы; справка из полиции об отсутствии судимости на всех членов семьи старше 16 лет из страны происхождения и из страны проживания; водительcкое удостоверение; рекомендательное письмо с работы; военный билет (при условии службы в армии); СV на всех членов семьи старше 16 лет с подписью; банковская выписка со счета, используемого для перевода, за последние 12 месяцев; уставные документы по компаниям заявителя; свидетельство о собственности на коммерческую недвижимость финансовая отчетность по компаниям заявителя; медицинская справка от врача-терапевта о том, что заявитель здоров и не имел контактов с инфекционными заболеваниями; доказательства отсутствия активного туберкулеза (рентген ФИО заявителя легких у лиц старше 14 лет или результаты туберкулиновой пробы Манту); общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на возбудителей брюшного тифа и паратифа, сальмонеллеза животного происхождения, шигеллеза и кишечных простейших; для членов семьи младше 18 лет прививочные сертификаты; свидетельство на собственность на недвижимость заявителя; кадастровые выписки из МФЦ и счет на коммунальные услуги с указанием адреса проживания; фотографии цветные 3,5 на 4,5 на всех членов семьи.

все действующие паспорта и свидетельства о рождении на всех членов семьи; свидетельство о браке; дипломы об образовании или справка с места учебы; справка из полиции об отсутствии судимости на всех членов семьи старше 16 лет из страны происхождения и из страны проживания; водительcкое удостоверение; рекомендательное письмо с работы; военный билет (при условии службы в армии); СV на всех членов семьи старше 16 лет с подписью; банковская выписка со счета, используемого для перевода, за последние 12 месяцев; уставные документы по компаниям заявителя; свидетельство о собственности на коммерческую недвижимость финансовая отчетность по компаниям заявителя; медицинская справка от врача-терапевта о том, что заявитель здоров и не имел контактов с инфекционными заболеваниями; доказательства отсутствия активного туберкулеза (рентген ФИО заявителя легких у лиц старше 14 лет или результаты туберкулиновой пробы Манту); общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на возбудителей брюшного тифа и паратифа, сальмонеллеза животного происхождения, шигеллеза и кишечных простейших; для членов семьи младше 18 лет прививочные сертификаты; свидетельство на собственность на недвижимость заявителя; кадастровые выписки из МФЦ и счет на коммунальные услуги с указанием адреса проживания; фотографии цветные 3,5 на 4,5 на всех членов семьи. Свободные инвестиции в размере не менее €450,000.

Прилет в Черногорию для сдачи биометрических данных и выпуск паспортов (пошлина за продление — 35 евро). Здесь важно упомянуть, что при работе с нашей компанией заявителю нужно будет прилететь в Черногорию всего один раз — уже за готовым паспортом. Все документы для оформления заявки подаются удаленно.

— Расскажите подробнее, что входит в эти «свободные» €450,000? Сколько стоит получение гражданства Черногории?

— Здесь я также назову основные моменты. Итак, для получения гражданства Черногории нужно:

Инвестиция в девелоперский проект на юге Черногории (побережье, и Подгорица, столица) на сумму €450,000 в одобренные государством проекты. Проекты должны соответствовать критериям: отель или целый курорт уровня 5 звезд, не менее чем на 60 номеров/апартаментов; общая стоимость проекта — не менее €15 млн, а потенциальное количество рабочих мест, которые он создаст, — не менее 80-ти.

Или: инвестиция в девелоперский проект на севере или в центральной части Черногории на сумму €250,000 в одобренные государством проекты, которые соответствуют таким критериям: отель или целый курорт уровня 4 звезды не менее, чем на 35 номеров/апартаментов; общая стоимость проекта — не менее €5млн, а потенциальное количество рабочих мест, которые он создаст — не менее 25-ти.

в одобренные государством проекты. Проекты должны соответствовать критериям: отель или целый курорт уровня 5 звезд, не менее чем на 60 номеров/апартаментов; общая стоимость проекта — не менее €15 млн, а потенциальное количество рабочих мест, которые он создаст, — не менее 80-ти. инвестиция в девелоперский проект на севере или в центральной части Черногории в одобренные государством проекты, которые соответствуют таким критериям: отель или целый курорт уровня 4 звезды не менее, чем на 35 номеров/апартаментов; общая стоимость проекта — не менее €5млн, а потенциальное количество рабочих мест, которые он создаст — не менее 25-ти. Оплата государственных пошлин: €15,000 на основного заявителя + по €10,000 на каждого зависимого члена семьи (всего в заявлении должно быть не более 4-х человек или) или + €50,000 на каждого члена семьи, если семьи состоит из 5+ человек.

Или: оплата DUE DILIGENCE. Для индивидуального заявления €7000 на основного заявителя. Для семьи из не более, чем 4-х человек — €10,000 на каждого члена семьи (+по €1500 на каждого дополнительного члена семьи свыше 4-х человек).

оплата DUE DILIGENCE. Для индивидуального заявления €7000 на основного заявителя. Для семьи из не более, чем 4-х человек — €10,000 на каждого члена семьи (+по €1500 на каждого дополнительного члена семьи свыше 4-х человек). Благотворительный взнос в государственный фонд €100,000.

— Минимальный порог входа получения гражданства Черногории для семьи из 4-х человек — 450 тысяч евро. Это обязательно должны быть собственные средства или можно воспользоваться кредитом?

— Государство с помощью программы привлекает иностранные деньги, поэтому деньги заявителя должны быть собственные и легальные (во время оформления документов нужно будет пройти специальную проверку). Максимальная сумма инвестиций в недвижимость Черногории, с которой я работала, — €2 миллиона. Клиент выбрал инвестицию в авторизованные под программу апартаменты на юге страны.

— Какие есть неочевидные обязательные условия для получения второго паспорта?

— Отсутствие криминального прошлого, и в собственной стране нужно будет получить соответствующий подтверждающий документ — справку. Если вы проживали (за последние 10 лет) в какой-то стране более 183 дней в году, то оттуда такая справка тоже понадобится. Если бывали во многих странах, но не проживали в конкретной из них более 183 дней/год, то справка нужна будет только из страны вашего основного гражданства (например, из РФ). Обратите внимание, что, если ребенок, старше 16-ти лет учится где-то в другой стране, и, скорее всего, проводит там большую часть года, то справка о несудимости понадобится и в этом случае: и из страны рождения, и из страны обучения.

Зачем получать гражданство Черногории?

— Что дает гражданство Черногории и чего это гражданство дать не может?

— Гражданство Черногории прямо сейчас дает:

Возможность безвизового въезда в 120 стран мира, включая Европу и РФ (не более 90 дней каждые 180 дней). Можно жить временно или постоянно на территории Черногории.

Возможность вступления в ЕС до 2025 года, а это, в свою очередь, откроет возможность жить, работать, учиться в любой стране ЕС.

Благодаря действующему соглашению, можно оформить неиммиграционную бизнес-визу E2 в США.

Возможность получения низкого корпоративного налога для бизнеса. На данный момент ставка составляет 9% от налоговой базы.

Отсутствие подоходного налога для нерезидентов, налога на дарение и наследование.

И, наконец, финансово зависимые от инвестора дети могут получить гражданство вместе с родителями.

Чего же это гражданство не дает? Прямо сейчас гражданство Черногории не может дать возможность стать гражданином ЕС. Однако это изменится к 2025 году, когда Черногория войдет в состав Евросоюза.

— Можно ли с уверенностью сказать, что Черногория вступит в ЕС в 2025 году?

— Черногория на данный момент находится на пути интеграции в ЕС, которую планируется завершить к 2025 году. Тогда граждане Черногории будут обладать теми же правами, что и граждане других стран-участниц Европейского Союза. А это значит, что любой гражданин Черногории будет иметь право жить, учиться и работать в любой стране ЕС. Кстати, есть мнения (возможно, оправданные), что все подорожает в Черногории после вступления в ЕС — и жизнь в целом, и недвижимость в частности. Это еще один весомый аргумент, чтобы обратить внимание на Черногорию именно сейчас.

— Почему работа с иммиграционным консультантом — выгодная инвестиция?

— Если мы говорим о Черногории, то здесь важно понимать, что гражданство этой страны можно оформить только через лицензированного агента и только агент имеет право подать соответствующую заявку властям, просто человек индивидуально это сделать не может.

В 2019 году государство через тендер выбрало трех маркетинговых агентов, которые имеют право заниматься такой деятельностью. Apex Capital Partners — один из этих агентов.

Всего на получение гражданства Черногории через инвестиции может быть подано только 2000 заявок

— Какие нюансы должен учитывать человек, который собирается получить гражданство Черногории?

— Основной факт, который сейчас важно знать инвесторам, — программа «Гражданство Черногории» завершит свою работу в конце 2021 года. Подготовка необходимого пакета документов для оформления гражданства Черногории занимает около 1,5 месяцев, поэтому крайней датой для подписания договора с лицензированным агентом, то есть с Apex Capital Partners, является 15 ноября 2021 года. После этой даты мы уже не сможем оформить заявку на получение гражданства Черногории.

— Вы говорите о закрытии программы по Черногории уже в декабре 2021 года — почему она закрывается? Есть ли шанс, что через какое-то время она снова будет возобновлена?

— Есть некоторая путаница в понимании того, сколько программа должна работать. Итак, закон об инвестиционном гражданстве в Черногории был принят в 2018. По нему установлен лимит в 2000 заявок. Не паспортов, а именно заявок от инвесторов, так как можно вписать в заявку членов семьи: супруг/а и финансово зависимых детей. А также был установлен лимит действия программы — 3 года. Процесс авторизации объектов недвижимости под программу затянулся, в итоге на конец 2019 года был авторизован только один проект. Обратите внимание что, в отличие от многих аналогичных программ, у Черногории нет опционного инвестирования в фонды или какие-то ценные бумаги — только в строящуюся недвижимость гостиничного типа, одобренную властями для программы.

Программа получения гражданства Черногории за инвестиции была запущена в сентябре 2019 года и будет работать до 31 декабря 2021 года. Мы, как специалисты индустрии инвестиционного гражданства, любим программу Черногории. За два года своей работы она стала уникальным предложением для желающих получить европейское гражданство, и поэтому мы бы хотели, чтобы она продолжила работу. Однако власти Черногории пока никаких продлений не анонсировали, поэтому нужно ориентироваться на то, что программа работает сейчас и закончит свое существование 1 января 2022 года. Обратите на нее внимание, если хотите связать жизнь своих близких с Европой. К слову, консультация по программе инвестиционного гражданства Черногории в компании APEX бесплатная.

— Могут ли по каким-то причинам власти страны лишить человека гражданства?

— Теоретически это возможно, если человек получил гражданство по подложным данным. Но даже это сложно законодательно сделать, поэтому я о такие случаи за всю свою практику не встречала.

— Для инвестиций выбрано довольно мало объектов недвижимости в Черногории — почему именно эти?

— Государство авторизовало те проекты, которые соответствовали требованиям. Все проекты прошли сложные этапы проверки (ознакомиться с полным списком проектов для инвестиций можно на официальном черногорском сайте).

А также вы можете подробно почитать о проектах в нашем специальном материале. В частности, мы выделяем такие факторы как «сезонность» работы проектов, сколько «звезд», есть ли расходы на содержание, возможность проживания, какова история конкретного девелопера, который проект реализует. А после можно получить у нас, по запросу, дополнительную информацию, задать вопросы.

Видео с вебинара «Гражданство Черногории за инвестиции»