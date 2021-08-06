Первый летний месяц 2021 года в Швеции ознаменовался рекордным ростом цен на недвижимость. Но уже в июле стоимость квартир во всех регионах скандинавского государства заметно снизилась. Новый тренд не коснулся лишь самой южной части Швеции — Большого Мальмё. Здесь показатели цен на квартиры остались на прежних позициях.

Что говорят об изменениях цен на квартиры эксперты

Об ощутимом падении стоимости жилья сообщили государственная кредитная организация SBAB и сайт недвижимости Booli. По их данным, снижение цен коснулось всех частей государства, за исключением крайнего юга. Даже в таком популярном регионе, как Большой Стокгольм, квартиры подешевели на 2,6%.

Ведущий экономист SBAB Роберт Бойе уверяет, что спад не стоит объяснять традиционными сезонными колебаниями. По мнению эксперта, рынок недвижимости постепенно охлаждается и на нем наступает более спокойный период. Однако господин Бойе не рекомендует делать прогнозы на долгосрочную перспективу, принимая во внимание данные только одного месяца.

Почему падает цена на дома в Швеции

Тренд на снижение наблюдается не только в отношении квартир. В Швеции активно дешевеют и частные дома. По информации аналитиков, в Большом Гётеборге цена на них упала на 3,4%, в Большом Мальмё — на 4,4%. Столь значительные изменения стоимости Роберт Бойе объясняет тем, что в последнее время из-за пандемии был высокий спрос на увеличение жилплощади и особняки росли в цене быстрее, чем малогабаритное жилье. Сейчас ситуация меняется и баланс на рынок возвращается.

Эксперт не исключает, что к началу бизнес-сезона квартиры снова начнут дорожать, как это происходит обычно. Но сильных скачков цен Роберт Бойе не предполагает и считает, что осенний период пройдет спокойно и значительных потрясений на рынке недвижимости не будет.

Фото: Pexels