Еще в июле правительство Турции приняло указ о закрытии некоторых районов Турции для иностранцев. Точнее, речь идет о невозможности получения первичного ВНЖ в закрытых районах. Однако даже после этого желающих купить квартиру в Турции не стало меньше — спрос на турецкую недвижимость продолжает расти. В базе REALTING есть тысячи квартир в самых разных уголках этой солнечной страны, но сейчас мы сделали подборку из тех, где все еще можно зарегистрироваться (а значит, и получить ВНЖ).

Июль 2022 года разделил турецкий рынок недвижимости на «до» и «после». Теперь в стране выделены 1169 районов (это чаще всего очень популярные приморские районы), где иностранец не может зарегистрироваться, а значит, и получить первичный ВНЖ. Причем это касается не только арендованной, но и собственной недвижимости. То есть купить квартиру в Алании или Анталии все еще можно в любом районе, но прописаться там впервые не получится. Единственный вариант — после покупки недвижимости искать арендатора, у которого уже был ВНЖ, оформленный в этом районе.

Важно, что это нововведение не касается тех иностранцев, у кого уже был оформлен ВНЖ (ли заявка на его получение) до 1 июля 2022 года.

Такие новшества, конечно, отразились на рынке недвижимости, однако спрос на квартиры у моря все равно не снизился. Подробнее об этом указе и его влиянии на рынок можно почитать здесь. А мы подготовили для вас подборку квартир в Турции, где все еще можно получить первичный ВНЖ.

Двухкомнатная квартира в Паяллар за €74,000

Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом Аланья, Турция €71,500 2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж

В районе Паяллар выставлена на продажу квартира 1+1 общей площадью 60 кв.м. Жилье расположено на третьем этаже дома 2014 года постройки. Планировка включает в себя гостиную совмещенную с кухней, 1 спальную комнату, 1 санузел, прихожую и балкон.

«Вы можете сразу заехать в свою квартиру и начать оформление ВНЖ», — говорится в объявлении. Однако не все так просто. Квартира оснащена кухней, кондиционером и панорамными окнами, но другой мебели и бытовой техники нет.

Из плюсов этого варианта — бассейн во дворе дома, общая терраса и вид на Торосские горы из окна. Судя по карте, до побережья можно дойти пешком. До центра Алании около 14 километров, доехать можно на собственном автомобиле или на автобусе. Вся необходимая городская и туристическая инфраструктура есть в соседнем районе Конаклы. С западной части район примыкает к району Тюрклер, в котором много хвойных лесов, а значит, есть где прогуляться в летний зной.

Двухкомнатная квартира в Каракокали за €110,000

В районе Каракокали недавно был построен жилой комплекс, который состоит из нескольких малоэтажных домов и собственной благоустроенной территории. На территории комплекса есть бассейн, сауна, парковка для автомобилей. За безопасностью в комплексе наблюдает консьерж, а также установлена система видеонаблюдения.

Здесь выставлена на продажу двухкомнатная квартира общей площадью 48 кв.м. Планировка квартиры подразумевает гостиную, совмещенную с кухней, 1 спальню, 1 санузел, 1 балкон. В квартире сделан качественный ремонт с применением современных материалов. Санузлы оборудованы душевыми кабинами и современной сантехникой. Горячее водоснабжение осуществляется при помощи электроводонагревателя. Квартира продаётся с мебелью.

Дом находится в 2000 метрах от моря. По словам продавца, дом находится в «почти неотделимой части центра Алании. Это престижный район, в котором гармонично переплетаются богатейшая природа и разнообразная инфраструктура. Здесь есть государственные школы, детские сады, а также престижные частные колледжи, гипермаркеты и сетевые магазины, рестораны, парки, клуб конного спорта, современная городская больница. Все это в сочетании со стильными оригинальными новостройками делают район отличным вариантом для выгодного вложения средств, а также для комфортного проживания».

Четырехкомнатная квартира в районе Газипаша за €78,000

В набирающем популярность районе Газипаша выставлена на продажу просторная квартира общей площадью 180 кв.м. Это апартаменты с тремя спальнями и одной общей гостиной-кухней, двумя санузлами и одним балконом. Квартира с полной чистовой отделкой, установленным кухонным гарнитуром и оборудованной ванной комнатой. Другой мебели нет, поэтому будущему собственнику придется самому позаботиться об устройстве своего жилища.

Квартира расположена на 1 этаже дома. По словам собственника, комплекс расположен на расстоянии 2,5 километров от пляжей Средиземного моря и в пешей доступности от центра Газипаши. Здесь есть вся необходимая городская и туристическая инфраструктура. В дальнейшем, по мере развития района, будет появляться еще больше магазинов, школ и детских садов.

Трехкомнатная квартира в Алании за €126,000

А центре Алании выставлена на продажу трехкомнатная квартира общей площадью 85 кв.м. Жилой комплекс построен в 2004 году и расположен в хорошо развитом, уютном районе со всей необходимой туристической и городской инфраструктурой. Тут множество развлечений и достопримечательностей, также большое количество магазинов одежды и супермаркетов, ресторанов, есть прогулочная набережная и порт с кораблями для морских прогулок, бары, дискотеки, ночные клубы. Расстояние от дома до моря составляет примерно 2 километра.

Планировка квартиры подразумевает гостиную, совмещённую с кухней, 2 спальни, 1 санузел, 1 балкон. В квартире сделан хороший ремонт с применением современных материалов. Санузел оборудован душевой кабиной и современной сантехникой. Горячее водоснабжение осуществляется при помощи электроводонагревателя. Однако нужно учесть важный момент — квартира предлагается к продаже без мебели.

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