Жилой комплекс Самая высокая резиденция Anwa в районе Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 683,623
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О комплексе
Предлагаются различные апартаменты с живописным видом на море и город.
Каждая квартира имеет 1 или 2 парковочных места.
Резиденция располагает инфинити-бассейном, детском бассейном, ухоженным садом, кафе и пекарней, деткой площадкой, студией йоги и пилатеса, тренажерным залом.Удобства и оснащение в доме
- Мраморный пол
- Полностью оборудованные кухни Porcelanosa
- Встроенная кухонная бытовая техника Gorenje (электрический духовой шкаф и варочная поверхность, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина с сушилкой)
- Видеодомофон
- Встроенные шкафы со светодиодной подсветкой
- Международный аэропорт Дубай - 20 минут
- Дубай Молл - 20 минут
- Ближайшая больница - 10 минут
- Ближайшая школа - 10 минут
- Джумейра Бич - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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