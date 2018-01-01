The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ

Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90 м, тренажерный зал и спа-центр, парковка.
Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies».
Срок сдачи: 2025 год.Преимущества
Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира.
В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга.
Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др.
Проезд от The Community: