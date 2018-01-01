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The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€148,297
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14
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О комплексе

Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90 м, тренажерный зал и спа-центр, парковка.

Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies».

Срок сдачи: 2025 год.

Преимущества
  1. Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 9% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов.
  2. Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё.
  3. Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать.
  4. Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу.
  5. При полной оплате предоставляется скидка.
Расположение и объекты поблизости

Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира.

В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга.

Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др.

Проезд от The Community:

  • до магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – 4 минуты;
  • до Dubai Marina – 20 минут;
  • до Downtown Dubai – 25 минут.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€148,297
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