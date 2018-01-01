Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Это первый отель бренда SLS на ближнем Востоке. Один из самых высоких в регионе (75 этажей), отель начал работу в феврале 2021 года. Брендом управляет международная компания Accor, в портфолио которой более 4 500 гостиниц по всему миру. Рейтинг отеля на Booking 8.5.

К услугам гостей роскошные номера с большой кухней, рестораны, кафе, бар, бассейн, фитнес и спа. Разнообразные завтраки на любой вкус: континентальные, вегетарианское, веганское и безглютеновое меню, халяль. Два бассейна с террасами, расположены на крыше здания. С крыши открывается панорама 360 градусов на весь Дубай.

Выплаты совершаются на выбор владельца: раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц.

Инвестор имеет право проживать в отеле 28 дней в году в номере той же категории, которую он приобретает.

При покупке от 205 000 $ можно оформить ВНЖ Дубая на 3 или 5 лет. Tranio проконсультирует по оплате, сопроводит сделку и поможет подать документы.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Отельный комплекс расположен в районе Бизнес Бей. В пределах 2 км от отеля находятся дубайские фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Дубайский канал с яхтенной мариной расположен в 1 км. Аэропорт Дубая находится в 10 км.