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Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 815,717
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Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Это первый отель бренда SLS на ближнем Востоке. Один из самых высоких в регионе (75 этажей), отель начал работу в феврале 2021 года. Брендом управляет международная компания Accor, в портфолио которой более 4 500 гостиниц по всему миру. Рейтинг отеля на Booking 8.5.

К услугам гостей роскошные номера с большой кухней, рестораны, кафе, бар, бассейн, фитнес и спа. Разнообразные завтраки на любой вкус: континентальные, вегетарианское, веганское и безглютеновое меню, халяль. Два бассейна с террасами, расположены на крыше здания. С крыши открывается панорама 360 градусов на весь Дубай.

Преимущества
  • Выплаты совершаются на выбор владельца: раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц.
  • Инвестор имеет право проживать в отеле 28 дней в году в номере той же категории, которую он приобретает.
  • При покупке от 205 000 $ можно оформить ВНЖ Дубая на 3 или 5 лет. Tranio проконсультирует по оплате, сопроводит сделку и поможет подать документы.
Расположение и объекты поблизости

Отельный комплекс расположен в районе Бизнес Бей. В пределах 2 км от отеля находятся дубайские фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Дубайский канал с яхтенной мариной расположен в 1 км. Аэропорт Дубая находится в 10 км.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 815,717
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 3-комнатную квартиру, расположенную в Марина Шорс, Дубай Марина.

Марина Шорс от Emaar, состоящая из множества роскошных единиц. Эта высотная башня построена на последнем участке в пристани для яхт и предлагает множество уникальных возможностей

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1848 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Марина и Яхта
  • Ресторан и Кафе
  • Водная активность
  • больница
  • Общественный зал
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • Теннис и Баскетбол Корт

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа ( 20 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Palm Jumeirah ( 25 минут )
  • Башни-близнецы Дейра ( 30 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bayshore | Emaar
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 1 спальней, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Основные моменты;

  • Удобства и удобства в продаже являются одними из лучших
  • Безмятежная и спокойная среда для спокойного жилого пространства
  • Премиум интерьеры и высококачественные фитинги
  • Отличный вид на окрестности и доступ к частному пляжу
  • В нескольких минутах ходьбы от пристани Дубай Крик

Удобства и фасилитаторы;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 682 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Torino | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить апартаменты с 1 спальней, расположенные в Арджане, известном как Torino by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • До передачи – 29%
  • После передачи – 51%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 624 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Дубайский научный парк – 1,4 км
  • Мотор Сити – 2,5 км
  • Студия Сити – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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