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Продажа новостроек в Грузии

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Жилой квартал VILLA DEX
Жилой квартал VILLA DEX
Капрешуми, Грузия
от
€130,839
Площадь 210 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью) В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)  К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома! А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.  Стоимость вилл без внутренней отделки:  DEX - 138 300$  ORTA - 147 500$  ❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!  При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.  В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!  Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Жилой квартал White Square Shartava
Жилой квартал White Square Shartava
Тбилиси, Грузия
от
€66,534
Площадь 135–195 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: Flatiko LLC
Шартавский комплекс - это новый проект развития с Белой площади, расположенный на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект предлагает отличное расположение, идеально подходящее для тех, кто хочет вести активный образ жизни, или для тех, кто ищет возможности для инвестиций или аренды. Строительство комплекса уже началось, с предполагаемой датой завершения в апреле 2024 года.
Жилой квартал VILLA ORTA
Жилой квартал VILLA ORTA
Капрешуми, Грузия
от
€139,542
Площадь 252 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью) В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)  К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома! А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.  Стоимость вилл без внутренней отделки:  DEX - 138 300$  ORTA - 147 500$  ❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!  При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.  В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!  Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
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Апарт - отель Спа Резидент
Апарт - отель Спа Резидент
Батуми, Грузия
от
€39,419
Площадь 32 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Комплекс SPA RESIDENCE Комплекс с аквапарком, оздоровительным СПА центром и апартаментами. Апартамент в белом каркасе . 250м от моря. Проект от группы Accor под брендом Mercure. Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года.  Имеется подземная парковка на 200 машин.  Ввиду того что местность горная, расположение всех блоков такого, что из каждого апартамента открывается прекрасный вид на море, и здания не мешают друг другу.  Вся территория закрыта. На территории имеется аквапарк, несколько бассейнов, так же как и горки для взрослых и бассейны с горками для детей. Детская площадка, детский центр с сервисом нянь, и инструктором. Баскетбольная площадка. Футбольная площадка. Теннисный корт.  Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами.  Недалеко от комплекса расположен термальный источник (в 5-ти минутах) и частный пляж другого комплекса Новотель, всего в 3-ех минутах, будет предоставлен и обеспечен транспорт для передвижения на термальный источник и на пляж. Схема оплаты: ПВ 30% Рассрочка на 36 месяцев. УК 40%, собственнику 60% Стоимость обслуживания 0.90$ на кв.м.
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Адлиа, Грузия
от
€40,444
Сдача в: 2025
Застройщик: LTD homex
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс –, воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает всем их потребностям. Наш комплекс был разработан с акцентом на создание среды, которая способствует высококачественному образу жизни. Ищете ли вы уютный дом для поселения, место для работы из дома или просто место для отдыха и расслабления, мы обеспечим вам покрытие. Мы понимаем важность внимания к деталям, поэтому мы уделили большое внимание благоустройству нашего комплекса. Мы создали красивое наружное пространство, которое не только эстетически приятно, но и улучшает общий опыт жизни в нашем комплексе. Наша команда стремится предоставить нашим жителям максимально высокий уровень обслуживания. Мы стремимся превзойти ожидания во всем, что мы делаем, от проектирования наших объектов до уровня заботы и внимания, которое мы уделяем нашим жителям. В нашем уникальном жилом комплексе мы считаем, что роскошная жизнь должна быть доступна для всех, поэтому мы создали пространство, которое является как доступным, так и высококачественным. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и испытать воплощение роскошной жизни, работы и развлечений.
Апарт - отель Новотель
Апарт - отель Новотель
Батуми, Грузия
от
€82,895
Площадь 34–49 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2025
Комплекс  Живописный\ Novotel Локация 7км от Батуми (в сторону Махинджаури) 20м от моря Бренд Новотель 4* Начало строительства блока А: в конце января 2022 На 07.09.2022: построено 6 этажей Окончание строительства блока А: декабрь 2023 года Ввод в эксплуатацию блока А июнь 2024г Ввод в эксплуатацию блока Б июнь 2025г Рассрочка: в блоке А на 18мес в блоке В на 24мес Гостиничные номера и жилые апартаменты 2 корпуса А и Б 13 этажей Площадь от 33.3 м2 до 159.8 м2 В блоке А в продаже апартаменты только под ключ. В блоке Б в продаже апартаменты в белом каркасе или под ключ. В блоке Б клиент будет обязан приобрести ремонт от застройщика за 6мес до завершения проекта. Стоимость ремонта под ключ 800 долл за кв.м КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕН В ТИХОМ ПРИГОРОДЕ БАТУМИ. ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ.    ЛОКАЦИЯ ВСЕГО  В 20 МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ БАТУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И ЗНАМЕНИТОГО "ЗЕЛЕНОГО МЫСА", НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА. ЦЕНТР БАТУМИ ВСЕГО  В 10 МИНУТАХ ЕЗДЫ.   ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ БОГАТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ - РЕСЕПШН, ПАНОРАМНЫЙ БАССЕЙН, СПА, РЕСТОРАН И ДАЖЕ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ.    ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД, КОТОРЫЙ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 12% В ГОД.  ИНФРАСТРУКТУРА: ресепшен ресторан панорамный бар на крыше частный пляж и шезлонги. Smart двери для безопасного перехода на пляж. бассейн на крыше спа фитнес магазин подземный паркинг территория с садом для детей: детские площадки, детский центр, бассейн-лягушатник. Европейская бренд - “NOVOTEL Hotels”.4зв Планируемый доход от аренды до 12% годовых Программа лояльности в отелях сети по всему миру. УК  берет комиссию в размере 40%, собственнику 60%. В 40% входит 1.  Оплата за сервис  0.90$  за кв.м (в это входит оплата за электричество потребляемое зданием, камеры, лифты, охрана и т.д...)  2.  Уборка апартамента 3.  Чистые полотенца+постельное белье.  4.  Шампуни, мыло лосьоны и т.д... 5.  Реклама и привлечение гостей 6. Страховка (если что-то сломается компания обязуется исправить это). 7.  Ресепшн 8. Коммунальные услуги Коммунальные платежи оплачиваются УК. Налоги оплачиваются собственником. В номерах будут иметься кухни. Ограничение проживания собственника до 3х недель в году в обоих блоках. Варианты оплаты в блоке А: Первоначальный взнос от 50% на студии. Рассрочка на 18мес. Первоначальный взнос 30% на апартаменты от 50м2. Рассрочка на 18 мес. 70\30 - 70% ПВ.  30% оплачивается от сдачи в аренду в течении 3х лет. (уточнять у менеджера). Оплата в Блоке В:  30% ПВ. рассрочка на 24 мес. Возможна оплата криптовалютой. Процесс строительства финансируется ведущим банком в Грузии График строительства блока А: 02.2023 заканчивается строительства каркаса 06.2023 окончание черновых работ 02.2024 окончание ремонта\отделочных работ 06.2024 открытие блока А 06.2025 открытие блока Б  
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
€170,289
Сдача в: 2023
Агентство: Sisno Group
Жилой комплекс Greenhill Residence расположен по адресу University Street No. 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси.Вблизи комплекса находится обилие общественного транспорта, что позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от нового здания находится станция метро “University”. Примерно на таком же расстоянии в другом направлении находится станция “State University”. Удобства, которые доступны на территории Greenhill Residence, включают: Большой супермаркет Магазины Игровые зоны для детей Спортивные площадки с беговыми дорожками Ландшафтная зелень с многолетними кустарниками и декоративными деревьями Состояние художественного спортзала Подземная парковка для жителей и гостевая парковка рядом со зданием Состояние зеленого каркаса, в котором продаются квартиры в новом комплексе, включает: Цементно-песчаная стяжка Стены из бетонных блоков с высокими акустическими характеристиками Украшение балконов и террас качественной плиткой Центральное отопление Комната для кондиционера Электропроводка Установка труб для отопления и горячей воды Надежные входные двери Пластиковые оконные рамы с энергосберегающим остеклением Квартиры в Greenhill Residence имеют продуманную планировку и широкий выбор площадей, площадью от 63,6 до 159,7 квадратных метров.
Жилой комплекс с современной архитектурой и дизайном
Жилой комплекс с современной архитектурой и дизайном
Батуми, Грузия
от
€46,640
Площадь 29–63 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой элитный комплекс Calligraphy Towers состоит из трех блоков: А,Б,Г. Расположен в самом сердце благоприятного района "Аллея-Героев". Пять минут ходьбы до морского побережья озера Ардагани и танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт. ЖК Calligraphy Towers является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне. Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом SPS GROUP. Квартиру можно приобрести в однокомнатной или двухкомнатной современной планировке. Также представлены студии от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. Отделка квартиры: черновая и чистовая. Инфраструктура: - Теннисный корт; - Спа-центр; - Бар; - Центр развития для детей; - Открытый и закрытый бассейн; - Центр развития для детей Global International School; - Зона коворкинг; - Кинотеатр; - Фитнес зал; - Парк для отдыха. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: медицинский центр, образовательный центр, банковские отделения, магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera
Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera
Батуми, Грузия
от
€335,220
Площадь 130–151 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе Батуми, штат Джорджия. Комплекс является идеальным выбором для семейного отдыха или выгодной аренды, будучи частью Wyndham Grand Aqua, обоих самых первых комплексов по системе "все включено" в Грузии! Отель Wyndham Grand Riviera расположен в самом центре туристической зоны, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и основных достопримечательностей города. Из отеля открывается панорамный вид на город и море. Комплекс окружен зеленой зоной и имеет собственную территорию с парковкой. Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными! Wyndham Grand Riviera - отличный выбор для комфортного и роскошного отдыха или выгодных инвестиций в аренду.
Жилой комплекс Bina Residence
Жилой комплекс Bina Residence
Тбилиси, Грузия
от
€41,125
Площадь 48–103 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.   Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Bina Residence - новый элегантный жилой комплекс в прекрасном Тбилиси, в районе Варкетили. ЖК построен в современном архитектурном стиле высотой 12 этажей. В доме расположена подземная парковка для удобства жителей. Также в здание расположены на первых этажах офисные и коммерческие помещения. Квартиры представлены различными планировками: от 48 до 103 кв.м. Студия, студия с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями. Здесь ощущается спокойствие и уют в домашней обстановке. Но вся необходимая социальная инфраструктура в пешей доступности. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Супермаркеты; - Кафе; - Рестораны; - Фитнес-клуб; - Парк; - Отделения банка; - Салон красоты. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс для жилья и инвестиций
Жилой комплекс для жилья и инвестиций
Батуми, Грузия
от
€51,456
Площадь 31 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный жилой комплекс Mardi aquapark wellness resort - расположен в курортном районе Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми и двух минутах от моря. На территории 7 домов, здание 13 этажей, квартиры с современной планировкой: студия 29.63 - 36.44 м2., отделка квартир чистовая и с полным ремонтом. Mardi aquapark wellness resort - первый отель в Грузии по ситстеме "All Inclusive" под управление гостиничной группы ACCOR. Который предлагает широкий спектр процедур для укрепления здоровья. Инфраструктура комплекс: оздоровительный центр и развлекательные зоны, теннисный корт, баскетбольный корт, беговые дорожки, аквапарк, детский развлекательный центр, ресторан, бар, бассейн, СПА, конференц-залы, благоустроенный сад, BBQ зона. Mardi aquapark wellness resort можно приобрести как для инвестиций, так и для жилья. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов в Батуми под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
€90,064
Площадь 63–208 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Застройщик: BLOX
Проект Blox Krtsanisi расположен на территории бывшего посольства Швейцарии. Крцаниси - это дипломатический район с рядом посольств и других дипломатических учреждений в окрестностях, что позволяет нам создавать безопасное, тихое и безопасное поселение. В проект было инвестировано 50 миллионов GEL, и он полностью нацелен на создание экологичного и уютного развития. Внутри будут различные развлекательные или зеленые насаждения, детская игровая площадка и множество сложных зон отдыха с конкретными растениями. Комплекс будет обслуживаться службой безопасности 24 / 7 и консьержем. Этот проект BLOX полностью разработан для создания мира, безопасности и уютной обстановки для жителей.
Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой
Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€83,631
Площадь 28–72 м²
4 объекта 4
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Centropolis - это новый высотный, ультрасовременный, многофункциональный жилой и коммерческий комплекс. Проект включает в себя три небоскреба высотой в 50 этажей, объединенных общим подиумом и с единой инфраструктурой. Комплекс расположен в самом центре Батуми, в районе Нового Бульвара, на пересечении проспекта Руставели и улицы Шерифа Химшиашвили. Этот фантастический проект на первой линии побережья Чёрного моря! Прямо перед комплексом расположены: благоустроенная набережная, велосипедная дорожка и песчаный пляж. В 5 минутах ходьбы находятся парк, прогулочная зона и одна из главных достопримечательностей Батуми - поющие и танцующие фонтаны. Инфраструктура: - Казино - Бизнес-центр класса А - Торговый центр класса А - Рестораны и бары - Развлекательный центр - СПА-центр - Фитнес-центр - Бассейны - Зоны отдыха - Детская площадка - 3 уровня подземного паркинга - Служба безопасности 24/7 Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!
Жилой комплекс Guru Status
Жилой комплекс Guru Status
Батуми, Грузия
от
€51,998
Площадь 28–45 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.  . Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Guru Status - это новый элитный высотный жилой комплекс в новом современном Батуми. Жилой комплекс построен этажностью 29 этажей, стильной архитектурой. Расположение комплекса - в 150 метрах от Черного моря. Вблизи от комплекса расположена вся социальная инфраструктура. Квартиры в комплексе представлены современными просторными планировками: от 27,9 до 44,8 студия и студия с одной спальней. Квартиры со стильным интерьерным дизайном и мебелью. С каждой квартиры можно любоваться панорамным видом на море. Инфраструктура: - Паркинг; - Бассейн; - Кафе, рестораны; - Торговый центр; - Фитнес-клуб; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Салон красоты; - Отделения банка. Проект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Жилой комплекс Marina Club блок Б
Жилой комплекс Marina Club блок Б
Батуми, Грузия
от
€94,340
Площадь 34–81 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Marina Club блок Б - современный новый жилой комплекс в центре Батуми на побережье Черного моря. Новый жилой комплекс создан для комфортного постоянного проживания и инвестиций. Проект состоит из трех блоков: А, Б, С. Высота двух блоков - 18 этажей, одного блока - 16 этажей. Жилой комплекс обладает современной инфраструктурой, завораживающей и необычной архитектурой. Проект спроектирован по новейшим технологиям, в строительстве используют только современные экологичные материалы. Квартиры спроектированы новейшими планировками от 55,4 до 81 кв.м. Студия и студия с одной или двумя спальнями. Высота потолков - 3 метра. Квартиры представлены с современным ремонтом и мебелью. В каждой квартире расположен открытый балкон. Откуда можно наблюдать потрясающий вид на Чёрное море и горы. Инфраструктура комплекса: - Открытая терраса; - Открытый и закрытый бассейн; - Фитнес-центр; - Рестораны, бары, кафе; - Кинотеатр; - Лобби; - Ландшафтный дизайн; - Коммерческие помещения; - Офисные помещения; - Яхт-клуб. Комплекс находится в пешей доступности от развитой социальной инфраструктуры: супермаркеты, ТЦ Батуми молл, салоны красоты, отделения банка, образовательные и медицинские учреждения. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Жилой комплекс Lisi Residence
Жилой комплекс Lisi Residence
Тхинвали, Грузия
от
€47,125
Площадь 35–54 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, круглосуточная охрана, спортивные площадки и детские игровые площадки. Состояние сдачи апартамента — ремонт / под ключ. Общая площадь — 52,65 м2. Жилая площадь — 46 м2. Площадь балкона — 6,65 м2. 0% рассрочка от застройщика на 1 год. Первоначальный взнос — от 30%.
Жилой комплекс Bina Residence
Жилой комплекс Bina Residence
Тбилиси, Грузия
от
€41,125
Площадь 48–103 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.   Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Bina Residence - новый элегантный жилой комплекс в прекрасном Тбилиси, в районе Варкетили. ЖК построен в современном архитектурном стиле высотой 12 этажей. В доме расположена подземная парковка для удобства жителей. Также в здание расположены на первых этажах офисные и коммерческие помещения. Квартиры представлены различными планировками: от 48 до 103 кв.м. Студия, студия с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями. Здесь ощущается спокойствие и уют в домашней обстановке. Но вся необходимая социальная инфраструктура в пешей доступности. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Супермаркеты; - Кафе; - Рестораны; - Фитнес-клуб; - Парк; - Отделения банка; - Салон красоты. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс ЖК в современном пригороде Махинджаури
Жилой комплекс ЖК в современном пригороде Махинджаури
Батуми, Грузия
от
€74,681
Площадь 28–67 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс Mardi Novotel расположен в прекрасном пригороде Махинджауре рядом с Ботаническим садом в 15 минутах езды от центра города. Именно здесь горный воздух сливается с морским. В комплексе создана уютная домашняя атмосфера для комфортного проживания. Комплекс построен из 19 этажей, на краше комплекса открытая терасса с открытым бассейном. Главным преимуществом комплекса является частный пляж в 20 метрах, где расположен бар, зона отдыха и детская площадка. Также комплекс богат собственной внутренней инфраструктурой: продуктовый магазин, магазин для туристов, магазин брендовой одежды, ресторанная зона, фитнес центр, спа. Квартиры в комплексе представлены: студия, с 1 и 2 спальнями. С дизайнерским ремонтом и мебелью. С открытого балкона каждой квартиры открывается завораживающий вид на море и горы. Махинджаури славится чистейшими пляжами, озелененными территориями, а также своей современностью. Инфраструктура: - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Аптека; - Отделения банка; - Образовательный центр; - Медицинские учреждения. Полное юридическое сопровождение. Звоните или пишите, дадим консультацию бесплатно!
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
€141,908
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Sisno Group
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится недалеко от угла и рядом находится автобусная остановка.Жилой комплекс Gardens of Tbilisi окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Информация о проекте Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от разработчика Quadrum Global. Где находится Тбилисский сад? Новое здание расположено в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Как обойти? Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится прямо за углом, а рядом находится автобусная остановка. Что вокруг? Жилой комплекс Сады Тбилиси окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Каковы особенности проекта? Тбилисские сады выделяются среди других новостроек своим оригинальным дизайном. Привлекают внимание струящиеся линии фасада высотного здания со встроенными пристроенными помещениями. Дом построен по стандартам, принятым в Нью-Йорке. Каркасное здание облицовано вентилируемыми навесными алюминиевыми панелями. Комплекс будет оснащен следующим: Современное технологическое и противопожарное оборудование Водяной бак Аварийный генератор электроэнергии Удобства, которые доступны на территории, включают: Ландшафтное оформление зелёной зоны Подземная парковка для жителей Детский сад Бассейн Зал событий Фитнес-центр Четыре лифта Доступные единицы бывают в виде студий, одно-, двух-, трех-, четырех и пятикомнатных квартир. Размеры агрегатов колеблются от 59,6 до 245 м2 . В стоимость входит энергоэффективное остекление. В каждой квартире установлены технические балконы с котлами и кондиционерами. Отзывы о новостройке можно найти на форумах и в социальных сетях. На официальном сайте есть фотографии со стройплощадки. Позвонив в отдел продаж, вы можете получить консультацию по ипотеке и рассрочке.
Жилой комплекс Batumi View
Жилой комплекс Batumi View
Батуми, Грузия
от
€70,573
Площадь 34–53 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.   Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Batumi View многофункциональный жилой комплекс в центре Батуми, на побережье Черного моря. Комплекс построен из трех жилых зданий высотой 13 и 15 этажей. По центру расположен 15 этажный гостиничный комплекс. Два блока из 13 этажей обладают многофункциональной инфраструктурой. Открытой террасей на краше и закрытой территорией. Квартиры построены современными планировками: студия и с 1 спальней от 39 до 53 кв.м. В каждой квартире есть балкон. Откуда открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс обладает собственной инфраструктурой: фитнес-центр, спа, бассейн, ресторан, подземный паркинг и гостевые автопарковки, консьерж, видеонаблюдение, услуги по уборке жилья. Магазины, аптеки, кафе размещены на первых этажах. Инфраструктура: - Магазины; - Парк; - Рестораны, кафе; - Торговый центр Metro City; - Отделения банка; - Фитнес - клуб; - Салон красоты; - Образовательный центр. Batumi View идеально подходит как для инвестиций, так и для жилья. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Пирамида
Жилой комплекс Пирамида
Батуми, Грузия
от
€39,829
Площадь 66 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК. Wyndham квартал      Начало Нового бульвара      3км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия Сдача комплекса в белом каркасе – май 2025 Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025 Беспроцентная рассрочка до конца 2025 400 апартаментов разной площади и с разными планировками. 18 этажей Управляет комплексом международная управляющая компания Инфраструктура: озелененная зона и детская площадка. На открытой террасе джакузи. Мультифункциональная спортивная площадка для тенниса, футбола, баскетбола.  Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2 Высота потолков: 2.8 Квартиры можно приобрести:    без ремонта;     с ремонтом, но без мебели;    с ремонтом «под ключ». Стоимость ремонта – 600$/m2. Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары. Стоимость пользования инфраструктурой комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц. Сдача апартамента в управление При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК.   Схема оплаты 1 000$ – бронь (сутки/двое) 30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь). Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Виды апартаментов: студии, 1+1, 2+1. Виды из апартаментов: на море, аэропорт, ЖК «Радуга», горы. Лифты бесплатные для собственников по карточкам. Комплекс находится под управлением международной управляющей компании: «IPM» International Property Management. Можно самостоятельно делать ремонт. Можно самостоятельно сдавать в аренду без УК.  
Жилой комплекс с частным пляжем
Жилой комплекс с частным пляжем
Кобулети, Грузия
от
€43,140
Площадь 30–53 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! WH Kobuleti Residence - жилой комплекс с завораживающей архитектурой на первой береговой линии в популярном курортном городе Кобулети. С современной инфраструктурой. Комплекс построен из 8 этажей. В строительстве используют экологичные современные материалы и для удобства проживающим использовали звукоизоляционную защиту. Главное преимущество комплекса - пляж в 20 метрах. Здесь можно насладится чистым морем, горным воздухом, озеленной территорией. Все условия для здоровой и комфортной жизни. Квартиры представлены современными планировками: студия и студия с 1 спальней от 30 до 53 кв.м. Квартиры разработаны авторским дизайном и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда открывается завораживающий вид на море и горы. Инфраструктура: - Кафе; - Рестораны; - Магазины; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Фитнес-центр; - Отделения банка. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций! Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно.
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
€757
Площадь 78–91 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: BLOX
13 Жилой комплекс Bloks Nutsubidze расположен недалеко от озера Лизи на улице Датуашвили. N 7. Различные магазины расположены на первом этаже жилого комплекса, в том числе международный бренд гипермаркета. За счет оптимального планирования это возможно, купить квартиру в нужном районе с видом на город. Проект основан на международном опыте, высокое качество строительных материалов и технологий, а также характеризуется современной и незаметной архитектурой. 元 Энергоэффективные материалы ☑ Экологически чистая среда 4-ступенчатая парковка 書 Коммерческие помещения ret12 жилых этажей 元 Панорамные виды на Тбилиси < > 元 Композитные панели с текстурой древесины < /> 0% внутренний план платежей
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
€55,722
Площадь 31–147 м²
5 объектов 5
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Первоклассный жилой комплекс OVAL, состоящий из 34 этажного здания, расположен в центре самого престижного района "Аллея-Героев". OVAL расположен в нескольких метрах от Черного моря. В пешей доступности: торговый центр, стадион, танцующие фонтаны. Жить здесь - значит ощущать каждый день новые эмоции от современности и разнообразной инфраструктуры. Недвижимость можно приобрести в нескольких вариантах: квартира-студия, квартира с 1 спальней. Варианты отделки могут быть как "под ключ", так и с полным ремонтом (оборудованной кухней и ванной комнатой). Инфраструктура: - открытый бассейн; - зоны отдыха; - ресторан; - оздоровительный центр; - винотека; - кинотеатр. Первоклассный комплекс OVAL идеально подходит для инвестиций. Если ваша мечта о квартире у моря с видом на горы, она может легко осуществиться! Звоните или пишите, предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс с многофункциональной инфраструктурой
Жилой комплекс с многофункциональной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€108,210
Площадь 57–138 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mardi Stadium - новый жилой многофункциональный комплекс премиум-класса, расположен в престижном деловом центре Батуми, в окружении всей необходимой инфраструктуры, всего в 500 метрах от моря. Идеально подходит для жизни и для инвестиций. Mardi Stadium - 27-этажное здание современной архитектуры. Торговый центр, расположенный на 1-3 этажах комплекса, гостиничные номера - на 4-5 этажах и апартаменты премиум-класса - на 6-26 этажах, спроектированы таким образом, чтобы обеспечить все потребности для комфортной жизни жильцов. Из окон своих апартаментов они смогут наслаждаться панорамными видами на город и море. Комплекс включает 323 апартамента: студии, 1, 2 комнатные квартиры, площадью 24-81 кв. м. Инфраструктура: - Лобби; - Ресепшен; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА-центр; - Ресторан; - Парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Грузии. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Diplomatic Residence
Жилой комплекс Diplomatic Residence
Тбилиси, Грузия
от
€117,918
Площадь 61–287 м²
16 объектов 16
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземный паркинг, а также вентилируемый фасад, алюминиевые двери / окна, энергоэффективные строительные материалы и лифты KONE.
Жилой комплекс Saburtalo Residence
Жилой комплекс Saburtalo Residence
Тбилиси, Грузия
от
€66,525
Площадь 91–179 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон открываются панорамные виды на город.
Многоквартирный жилой дом White Line
Многоквартирный жилой дом White Line
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Площадь 31–98 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2021
Застройщик: DS GROUP
White Lines – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические традиции классической архитектуры, расположенный всего 300 метров от моря. Два дома современные и продуманные : с высокими потолками, вместительными парковками, собственной территорией и пространством для отдыха, украсят туристическую часть города Батуми. Мы разработали совершенно новое жилое пространство, чтобы соответствовать требованиям современной жизни и взглядам. Вы можете стать владельцами уютной квартиры студии от 29,4 м2 с потрясающими видами и выгодным место расположением, торговый центр, аквапарк и прекрасная набережная. Стоит отметить в проекте остекление, фасадная часть, изоляция от компании Saint Gobain В нашем комплексе вас ожидает Квартира в Белом каркасе : - Сухая штукатурка на цементной основе по новой технологии - Проведена электро-проводка и слабых токов - Стяжка полов - Все сантехнические работы - Установлены металлические двери повышенного качества, из листового железа 3мм. Комфортный Reception : -Услуги бронирования -наша компания поможет вам сдать ваше жилье -Служба консьержа -Охрана комплекса -Обслуживание и уход за жилым комплексом -Видео наблюдение -Служба уборки Лифт высокого качества – скоростной, надежный и бесшумный | Новейшая пожарная система в соответствии с европейскими нормами | Внутренняя расрочка на 36 месяцев - первый взнос 0%​
Вилла Vista Mare Villas
Вилла Vista Mare Villas
Батуми, Грузия
от
€278,139
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.   Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vista Mare Villas - уникальные виллы с современной архитектурой в популярном пригороде Гонио. Виллы представлены в уникальном архитектурном стиле. На каждой вилле расположена терраса, откуда можно любоваться прекрасным видом гор, леса и моря. Здесь можно почувствовать настоящий комфорт и уединение с природой. Вдали от городской суеты и шума. Виллы представлены просторными планировками от 271 до 365 кв.м. Студия и три спальни. Земельный участок составляет от 260 до 175 кв.м. Преимущество вилл в том, что жители комплекса не будут смотреть в окна друг друга, каждая вилла направлена в сторону моря. Инфраструктура: - Бассейн; - Охраняемая территория; - Собственный паркинг; - 800 метров до чистейшего пляжа; - 550 метров до автобусной остановки; - 200 метров до детского сада; - 10 км до крупнейшего торгового центра; - 8 км до аэропорта. Подходит для постоянного проживания и инвестиций. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс с современными планировками
Жилой комплекс с современными планировками
Батуми, Грузия
от
€41,692
Площадь 33–69 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
"Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Премиальный жилой комплекс Royal Residence, расположенный на Новом бульваре в центре Батуми, в 100 метрах от моря. Роял Резиденс - современная 20 этажная новостройка в минималистичном стиле. При строительстве объекта применялись высококачественные и экологические материалы с высокими показателями шумо- и теплоизоляции. Квартиры представлены с готовой внутренней отделкой 1 - 2 комнатные и студии площадью 33,9–69,6 м2. Высота потолков — 3 м. Квартиры имеют открытые балконы с видом на море и горы. Каждые квартиры имеют функциональные планировки и панорамный вид с террас. Территория комплекса полностью благоустроена. Комплекс находится рядом с разной инфраструктурой, в пешей доступности, такими как: (парк, набережная, мечеть, магазины, образовательные учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, салоны красоты.) Квартиру Royal Residence можно приобрести как для инвестиций, так и для постоянного проживания. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Резиденция на побережье Черного моря
Резиденция на побережье Черного моря
Гонио, Грузия
от
€209,425
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми. Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать. Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра. Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой. Внутрення инфраструктура: - Крытый бассейн; - Ресторан с терассой; - Казино; - Фитнес-центр; - Спа; - Супермаркет. ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Вилла с современными планировками
Вилла с современными планировками
Чакви, Грузия
от
€331,118
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Villa Park - престижные квартиры, состоят из современных частных вилл с современными планировками и благоустроенной территорией. Villa Park находится в курортном поселке Чакви, комплекс находится в тихом и экологичном месте, в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми. Комплекс состоит из 14 вилл класса люкс, на территории 6350 м2. Дома построенные в современном архитектурном стиле и эксклюзивным дизайном. В каждой вилле установлены панорамные окна в стильных черных рамах. Villa Park реализуются 2-комнатные двухэтажные виллы, площадью от 227-307 м2. Высота потолков 3 метра. На втором этаже виллы расположена терасса. Каждый дом имеет собственный бассейн и парковочное место. жилье сдается с готовым дизайнерским ремонтом. Инфраструктура: - Ботанический сад; - Рестораны; - Бассейн; - Фитнес-центр; - Образовательные учреждения; - Медицинский центр. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Вилла в современном архитектурном стиле
Вилла в современном архитектурном стиле
Мнатоби, Грузия
от
€274,355
Площадь 230–1 247 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Feria - это виллы в современном архитектурном стиле, расположенные в селе Ферия, в популярном пригороде Батуми. Виллы расположены в тихом и уютном месте с ландшафтными зонами и озелененной природой. В 20 минутах езды от центра Батуми и разнообразной инфраструктурой. Виллы представлены в черновой отделке современными планировками: студия и 3 спальни просторной площадью 270 кв.м. Каждая вилла владеет открытой террасой на крыше, откуда можно насладиться потрясающим видом на горы и море. Инфраструктура: - Аквапарк; - Набережная; - Торговый центр; - Кафе и рестораны; - Фитнес центр; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Жилой квартал Gumbati in Alley
Жилой квартал Gumbati in Alley
Батуми, Грузия
от
€650
Сдача в: 2021
Застройщик: Гумбати Групп
 Gumbati in Alley находится возле центрального стадиона Батуми в переулке Героев. Уникальная архитектура проекта сочетает в себе 3 жилых блока и современный бизнес-центр. Энергоэффективный и адаптированный к климату фасад комплекса гарантирует прочность. Из комплекса открывается панорамный вид на город, горы и море со всех четырех сторон. Также застройщик предлагает помощь дизайнеров для оптимального планирования пространства.
Клубный дом Sfero Garden
Клубный дом Sfero Garden
Гонио, Грузия
от
€27,057
Площадь 23–46 м²
19 объектов 19
Сдача в: 2024
Агентство: Luxe Real Estate
Старт продаж от застройщика! 6-ти этажный Клубный дом расположен в 3х минутах от главной набережной в Гонио. Охраняемая территория жилого комплекса с парковкой для автомобилей, открытый бассейн с террасой и шезлонгами зеленая территория, бар-ресторан с панорамным видом на море на последнем этаже. Апартаменты от 23 до 46 м2 в зеленом каркасе. Гонио - это комфортное место которое выбирают для семейного отдыха, в окружении природы.Высокое качество строительства по европейским стандартам от надежного застройщика. Дом уже построен на 65% , получение ключей через 7 месяцев! Апартаменты можно использовать для личного пользования круглый год, либо сдавать в аренду с гарантированным доходом! Возможна рассрочка от застройщика 0% без переплат, кредит для иностранных граждан. 
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Квaриати, Грузия
Цена по запросу
Площадь 33–42 м²
2 объекта 2
Застройщик: LTD EVROMSHENI
Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго спланированном графике с круглосуточной службой безопасности. Проект полностью финансируется! Гонио является популярным историческим, туристическим и коммерческим морским направлением на юго-восточном побережье Черного моря, всего в 10 км от Батуми, который предлагает новый уровень курортного образа жизни, и это будет международный стандарт смешанного использования под руководством отдыха. Квартиры в 14-этажном элитном доме, класса Premium с белой рамой, в 200 метрах от моря, подземная парковка площадью 2500 квадратных метров, коммерческие и офисные помещения, Зона отдыха, С панорамным видом на море и горы, бассейн, детская игровая площадка и бар на террасе. Завершенный проект характеризуется современными фасадами и квартирами с широким выбором. Проект предусматривает квартиры разных размеров и их индивидуальное планирование. ✔ Завершенный фасад здания ✔ Поверхностный вход ✔ Входные двери квартиры ✔ 4 Лифт ✔ Бесплатный плавательный бассейн ✔ Бесплатная подземная парковка ✔ Системы горячей и холодной воды ✔ Затянутый пол ✔ Внутренняя проводка ✔ Пластиковые окна европейского качества ✔ Фасад, покрытый теплоизолированной плиткой Бесплатный бассейн для жителей
Жилой комплекс на первой береговой линии
Жилой комплекс на первой береговой линии
Батуми, Грузия
от
€39,600
Площадь 24–95 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! AL Mare Batumi - жилой комплекс на первой береговой линии в центре Батуми. На Новом бульваре. Комплекс представляет все услуги премиум-класса. Обладает собственной современной архитектурой, озеленными ландшафтными зонами, хорошо развит туристическими районами. Квартиры представлены в здании 18 этажей современными планировками: студия, 1 и 2 спальни, от 24 до 95 кв.м. С полным дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в здании представлены коммерческие помещения площадью от 195 до 203 кв.м. Инфраструктура комплекса: консьерж, спа, бассейн, фитнес-центр, сауна. Все удобства и услуги премиум-класса. Инфраструктура: - Школа и детские сады; - Отделения банка; - Медицинские учреждения. - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Казино. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!
Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Батуми, Грузия
от
€39,734
Площадь 41–105 м²
10 объектов 10
Сдача в: 2025
ПИРАМИДА многоквартирный гостинично-жилой комплекс   Начало Нового бульвара 2км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия   Сдача комплекса в белом каркасе – август 2025 Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025 Беспроцентная рассрочка до конца 2025 Управляет комплексом международная управляющая компания Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК. Огромная территория, большой двор с многофункциональным спортивным комплексом. Газовое отопление Инфраструктура: двор с бассейном и аттракционами, бассейн на крыше с зоной отдыха и баром, терраса с кафе-баром, хамам и СПА, 9D-кинотеатр, бар, ресепшн, подземный паркинг, охраняемая территория с видеонаблюдением. Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2 Количество лифтов: 4 Квартиры можно приобрести в трех опциях: без ремонта; с ремонтом, но без мебели; с ремонтом «под ключ».   Стоимость ремонта – 600$/m2. Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары. Установка в квартире газового оборудования и счетчика на газ – за счет владельца апартамента. Стоимость обслуживания инфраструктуры комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц.   Сдача апартамента в управление При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК. Схема оплаты 1 000$ – бронь (сутки/двое) 30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь). Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Машиноместо 9000$
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
от
€91,010
Сдача в: 2025
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года. Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Жилой комплекс Blox Avlabari
Жилой комплекс Blox Avlabari
Тбилиси, Грузия
от
€59,601
Площадь 59–83 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: BLOX
BLOX подписал меморандум с брендом Hilton о строительстве Hampton by Hilton в Грузии, Тбилиси. Этот товарный знак является одним из десяти ведущих брендов Hilton Worldwide.  Это первый Hampton by Hilton, который начнет работать в Кавказском регионе, и он станет одним из первых Hampton, построенных с недавно обновленными стандартами бренда и обновленным дизайном интерьера. С вышеупомянутым отелем - насчитывающим 170 номеров, комплекс включает в себя 22-этажное жилое здание, которое управляется и строится в соответствии со стандартами и требованиями бренда. Многофункциональный комплекс расположен в историческом центре Тбилиси, что делает квартиры очень привлекательными для инвестиций. Проект, который осуществляется с международным опытом, высоким качеством строительных материалов и технологий, также является выдающимся для своей современной и ничем не примечательной архитектуры.
Жилой комплекс Modern Residence
Жилой комплекс Modern Residence
Батуми, Грузия
от
€56,621
Площадь 31–93 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Modern Residence - современный жилой комплекс в центре исторического Батуми. Комплекс расположен вблизи от моря с развитой социальной инфраструктурой. Здание построено в современном архитектурном стиле высотой 16 этажей. Здесь обеспечена полная безопасность: круглосуточное видеонаблюдение, охрана. Квартиры в комплексе разными планировками: студия, с одной и двумя спальнями. От 31 до 97 кв.м. Полностью дизайнерским ремонтом и мебелью. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Супермаркеты; - Рестораны, кафе; - Сады, зоопарки; - Отделения банка; - Салон красоты; - Успенский собор; - Детские площадки. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Вилла ORTA
Вилла ORTA
Капрешуми, Грузия
от
€139,542
Площадь 157 м²
1 объект 1
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в непосредственной близости. Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт и красивые природные места Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры и повышение качества жизни и стоимости объекта уже в ближайшем будущем 127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 9 ДОМОВ 7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ 10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА 5 КМ ДО ГОРОДА
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Ортабатуми, Грузия
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Property of Georgia
Виллы Батуми Бельведер принадлежат на участке в 1,05 гектаров в микрорайоне Ортабатуми, в 9,5 км к востоку от центра Батуми, 5 км до остатка. Участок находится между рекой Корилисткали и горным ручьем с кристально чистой водой, откуда открывается доступный вид на горную местность. — площадь дома — 152кв м — площадь участка — 300кв м — тип постройки — студио (первый этаж) — высота потолков — 3,2 м — этажность 2 этажа — железобетонный каркас — термоблоки Бедеги — алюминиевые оконные системы, многофункциональное армированное стекло в 2 слой 8+8мм — кровля облицовая мембраной — централизованный водопровод, газопровод и канализация — площадь дома — 152кв м — площадь участка — 300кв м — тип постройки — студио (первый этаж) — высота потолков — 3,2 м — этажность 2 этажа — железобетонный каркас — термоблоки Бедеги — алюминиевые оконные системы, многофункциональное армированное стекло в 2 слоя 8+8мм — кровля сплошная мембрана — централизованный водопровод, газопровод и канализация
Жилой комплекс Orbi Residence
Жилой комплекс Orbi Residence
Батуми, Грузия
от
€37,369
Площадь 22–43 м²
7 объектов 7
Агентство: Geo Estate
Orbi Residence — 35 этажный комплекс, расположенный в 100 метрах от моря. В комплексе есть фитнес, бассейн, ресторан и управляющая компания.
Жилой комплекс для жизни и отдыха
Жилой комплекс для жизни и отдыха
Батуми, Грузия
от
€63,626
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс Horizont-3 – это идеальное место для жизни и отдыха, также хорошее решение для инвестиций. Расположен в Батуми на улице Шерифа Химшиашвили на первой береговой линии. Комплекс расположен на первой береговой линии. Здание высотой 32 этажа. В подъезде установлены три скоростных лифта. Квартиры представлены площадью от 28 до 55 м2. Высота потолков 2,9 метра. Планировки квартир свободные, в каждой квартире представлен открытый балкон с видом на море. В квартире двойной контур шумоизоляции, что обеспечивает тишину и спокойствие. Квартира с чистовой отделкой и мебелью. Квартиры подходят как для проживания, так и для инвестиций. Инфраструктура: - Школа; - Мед. Учреждения; - Магазины; - Отделения банка; - Бассейн; - Фитнес - центр. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно.
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
от
€61,493
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год. Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня! Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts. Под управлением ведущего в мире отельного оператора От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
Жилой комплекс с удобной локацией
Жилой комплекс с удобной локацией
Батуми, Грузия
от
€74,681
Площадь 28–67 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Novotel Living — это новый гостиничный комплекс в Батуми, рядом с пляжем и Ботаническим садом, место, которое позволяет насладиться свежим воздухом с гор и моря и отдохнуть в спокойном месте. Это недалеко от оживленного центра Батуми со всеми достопримечательностями и вкусной едой. Комплекс предлагает инвесторам приобрести различные типы комнат, такие как студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Все квартиры сдаются в состоянии «под ключ», поэтому они полностью отделаны и готовы к использованию и сдаче в аренду. В отеле Novotel Living есть общие пространства, чтобы вы чувствовали себя как дома и наслаждались пребыванием, в том числе: – Частный пляж с местами для отдыха, игр и развлечений; - Игровая зона для детей; - Бассейн на крыше с прекрасным видом; - СПА; - Тренажерный зал; - Бар на крыше; - Ресторан; - Магазин; - Парковка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс премиум-класса
Жилой комплекс премиум-класса
Батуми, Грузия
от
€75,552
Площадь 36–91 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс премиум-класса Solis Residence с просторными квартирами и современной планировкой. Расположен на первой береговой линии в экологично чистом районе Батуми. Возле Нового бульвара. Solis Residence - новостройка высотой 26 этажей. Сочетает в себе современный архитектурный дизайн. Фасад утепляется долговечным теплоизолятором и облицовывается алюминиевыми композитными панелями. Панорамные окна, открывающие вид на город и море, с двойными энергосберегающими стеклопакетами в профиле немецкого производства. Придомовая территория обустраивается с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. Квартиры от 30 до 104 кв. м. потолки высотой 2,9 м. Жилье реализуется с отделкой белый каркас или полным ремонтом. Выполняется звуко- и теплоизоляция стен и потолков. Также в стоимость входит: (современная дизайнерская мебель, брендовое оборудование, сплит-система отопления/охлаждения японского производства. Устанавливается система «Умный дом» которая включает детекторы движения дыма, утечки воды, открывания дверей и окон. Рядом с ЖК расположена автомагистраль, которая проходит вдоль всего берега и позволяет быстро добраться в нужный район города. Также в пешей доступности есть разная инфраструктура: (Магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банков, торгово-развлекательный центр Metro City с модными бутиками). В пятнадцати минутах ходьбы - озеро Ардагани с танцующими фонтанами, лунапарк и дельфинарий. В трех километрах. Звоните или пишите, расскажем все о самых выходных проектах в Батуми! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
€148,306
Площадь 35–107 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2021
Застройщик: Dreamland Oasis Chakvi
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments are ideal for a cozy and comfortable long-term vacation of a small family. There are doors in the living room and bedroom that will lead you to the terrace equipped with garden furniture and which offers excellent panoramic views of the sea, mountains or the luxurious territory of the complex. The apartments are decorated in a European style, furnished with modern furniture and equipped with the necessary equipment and accessories.
Многоквартирный жилой дом Азиатские сады
Многоквартирный жилой дом Азиатские сады
Батуми, Грузия
от
€32,166
Сдача в: 2024
Комплекс АЗИАТСКИЕ САДЫ, город Батуми (Грузия),  Окончание строительства в декабре 2023 года Запуск в эксплуатацию – июль 2024 года. 15-этажный многофункциональный жилой комплекс 70 метров от моря Управляющая компания: "River Rock Hotels & Resorts" Комплекс жилого назначения (Возможно постоянное проживание. Возможно проживание с животными) Газовое отопление Подземный паркинг Коммерческие площади Жилые апартаменты Инфраструктура: Развлекательный центр; Молитвенная зона; 9D кинотеатр; Меблированная терраса с бассейном; Супермаркет; Внутренний двор с концепцией "Азиатские сады". Метраж: от 29,12 м2 до 63,47 м2 Высота потолков 2.90м Количество лифтов - 4 Апартаменты по переуступке. Рассрочка до декабря 2024 года Ремонт апартамента «под ключ» 600$/m2 включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары.  
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.
Батуми, Грузия
от
€65,391
Площадь 34 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Батуми, Грузия
от
€72,855
Площадь 45 м²
1 объект 1
Сдача в: 2027
Жилой комплекс с квартирами премиум-класса
Жилой комплекс с квартирами премиум-класса
Тбилиси, Грузия
от
€52,926
Площадь 31–58 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Highline - это новый эксклюзивный жилой и гостиничный комплекс с первоклассной инфраструктурой. Комплекс находится по адресу: проспект Чавчавадзе, 49Б, в престижном развитом районе Ваке, в 5 минутах езды от центра Тбилиси. Здесь проживают все известные в Грузии люди. Highline представляет собой три круглые в сечении высотные башни: 40 этажей, 33 этажа и 26 этажей, объединенные общим подиумом. В 26 этажной располагается отель Wyndham Garden. В двух остальных - апартаменты премиум-класса: студии, 1- и 2- комнатные квартиры с панорамными окнами и просторными балконами. Вдоль проспекта Чавчавадзе тянутся модные магазины, известные супермаркеты, очень много посольств и консульств разных стран, государственных учреждений. Внутренняя инфраструктура: - Скоростные лифты (в том числе грузовой и отдельный для персонала) - 4-ярусный подземный паркинг - Большой современный бассейн - Фитнес-центр - Спа-центр - Магазины и бутики - Рестораны и кафе - Зона отдыха - Большой сад с живыми растениями, который занимает 40% территории террас подиума - Консьерж-сервис - Рум-сервис - Услуги горничной - Техническая служба для решения любых бытовых проблем - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Грузии. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Green House
Жилой комплекс Green House
Батуми, Грузия
от
€50,096
Площадь 28–51 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.   Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Green House - новый современный жилой комплекс в 5 минутах от моря. Расположен в живописном районе Махинджаури, рядом с Ботаническим садом. Жилой комплекс построен в современном архитектурном стиле высотой в 15 этажей. Комплекс разделен на две части. В одной части располагается отель, другая часть создана для квартир. В комплексе работает консьерж сервис и круглосуточная охрана. Квартиры в комплексе представлены современными планировками. Студия от 28 кв.м. Студия и одна спальня 51 кв.м. Квартиры с дизайном и современной мебелью. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на море и горы. Именно здесь они сливаются вместе. Инфраструктура: - Супермаркет; - Аптека; - Отделение полиции; - Кафе, рестораны; - Салон красоты; - Отделения банка; - Медицинский центр; - Образовательные учреждения. Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Гонио, Грузия
от
€125,773
Площадь 46–93 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Family Residence - элитный жилой комплекс семейного формата, находящийся на берегу Черного моря, в пригороде Батуми, чистейшего пляжа Гонио. Дорога до цента займет 15 минут. Комплекс выглядит изысканно и эстетично. Французские балконы придают особый шарм комплексу. Преимущества комплекса - в ее чистейшей акватории, лучшими пляжами и заповедной зоной. Локация находится далеко от автомагистралей и других различных загрязнений. Квартиры предоставлены: 1-комнатные - 46.85–77.8 кв.м. 2-комнатные - от 86.9 кв.м. Высота потолков - 3,2 м. В доме предоставлена гидроизоляция и теплоизоляция фундамента и перекрытий. Внешние стены - из огнеупорного кирпича. Каждая квартира предусматривает открытый балкон. Базовая комплектация квартир включает в себя меблировку комнат, установку техники, панорманые окна и входные двери. Инфраструктура на территории комплекса: - Spa - зона; - Ресторан; - Винный погреб; - Бильярдная; - Баня; - Фитнес - центр; - Бассейн; - Зона бербекю; - Мини - гольф; - Подземный паркинг. Комплекс находится с разной инфраструктурой в пешей доступности, такими как: образовательные учреждения, медицинские учреждения, супермаркеты, отделения банка, рестораны, мечеть Гонио, православный храм. Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Twin Residence
Жилой комплекс Twin Residence
Батуми, Грузия
от
€98,086
Площадь 46–94 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Twin Residence — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный на первой береговой линии, в 100 метрах от моря. В жилом комплексе есть фитнес, Спа-салон, закрытый/открытый бассейны, салон красоты, кафе, детская площадка, игровая комната, внешняя и подземная парковка (250 машиномест), автомойка, ресепшен и собственный пляж.
Жилой комплекс в элитном пригороде Махинджаури
Жилой комплекс в элитном пригороде Махинджаури
Батуми, Грузия
от
€48,674
Площадь 35–56 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! A Sector расположен в Махинджауре, в элитном пригороде Батуми. Махинджаури обладает чистейшими пляжами в живописной природой. Комплекс построен из 19 этажей в эксклюзивном минималистичном стиле. Для комфортного проживания жильцам комплекса предоставлен частный пляж, паркинг, ресепшн, круглосуточная охрана. Современные квартиры планировками: студия, с 1 спальней, площадью от 35 до 56 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье представлено с дизайнерской отделкой и мебелью. В каждой квартире расположен отрытый балкон с панорамным видом на море. Инфраструктура: - Магазины и супермаркеты; - Кафе, бары, рестораны; - Ботанический сад; - Банкоматы; - Медицинские центры; - Общеобразовательные учреждения. Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки!
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Гонио, Грузия
от
€354,346
Площадь 130–151 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс Group Palace с современной архитектурой
Жилой комплекс Group Palace с современной архитектурой
Батуми, Грузия
от
€155,493
Площадь 59 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Комплекс Group Palace - это современный ЖК с завораживающей архитектурой. В центре города Батуми,на первой береговой линии. В комплексе 41 этаж. На пяти первых этажах многофункционального комплекса расположена гостиница на 150 номеров. На остальных этажах -квартиры премиум-класса. Современные планировки квартир площадью 26-60 кв.м. С красивейшими панорамными видами на море и город. В "Альянс-Палас" имеется все для элитного жилья: подземная парковка, казино, магазины, рестораны, фитнес-центр, SPA, а также закрытый и открытый бассейн. Инфраструктура: - Образовательный учреждения; - Медицинские учреждения; - Банковские отделения; - Фитнес - зал; - Кафе, рестораны; - Салон красоты; - Супермаркеты. Квартиры могут использоваться как для постоянного жилья, так и для инвестиций. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Жилой комплекс Tbilisi Veranda
Жилой комплекс Tbilisi Veranda
Тбилиси, Грузия
от
€59,940
Площадь 29–82 м²
77 объектов 77
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие панорамные виды на город. Комплекс состоит из 3 блоков, имеет парковку на 343 автомобиля, 2600 м2 рекреационной зоны, 9900 м2 коммерческих площадей, алюминиевые панорамные двери и окна, а также лифты Kone.
Жилой комплекс идеально для инвестиционный
Жилой комплекс идеально для инвестиционный
Батуми, Грузия
от
€58,277
Площадь 32–64 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Blue Sky Tower. Блок Б. Инвестиционный проект расположен на Аллее Героев в центре Батуми. Современный жилой и гостиничный комплекс построен из 37 этажей, состоящий из двух блоков - А и Б. В блоке А на первых этажах комплекса с 1 по 7 расположен гостиничный комплекс Holiday Inn и квартиры с 8 по 37 этаж. В блоке Б расположены квартиры с современными планировками для постоянного проживания и инвестиций. Квартиры представлены с полным дизайнерским ремонтом и мебелью. От 32 до 50 кв.м. Студия, 1 и 2 спальни. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и город Батуми. Комплекс развит собственной инфраструктурой: торговый цент, ресторан, спа центр с медицинским лечением, бассейн, детские площадки, фитнес-зал, казино, паркинг и терраса на крыше. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Салон красоты; - Кафе; - Рестораны; - Парки. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение.
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Гонио, Грузия
от
€278,139
Сдача в: 2024
Застройщик: universal23
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 800 метров до самого чистого пляжа на побережье 550 метров до ближайшей автобусной остановки 10км до крупнейшего торгового центра Батуми 8км до международного аэропорта Батуми 6,6км до границы с Турцией Горный источник и бамбуковая роща рядом Шесть вилл из трех типов Земельный участок в собственность Бассейн и индивидуальная крытая парковка Идеальное расположение и уютная обстановка, размещенная в нетронутой природе морской бриз и горный воздух Неограниченное пространство с видом на море и горы Современный алюминиевый фасад / алюминиевые стеклопакеты / террасы-солярий Водоснабжение / электричество / газ / центральная канализация Возможна продажа отдельных апартаментов КОМПЛЕКС БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Апарт - отель Family club
Апарт - отель Family club
Гонио, Грузия
от
€91,010
Площадь 37–50 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Фамильный клуб Локация — Гонио!!! Отельная резиденция Wyndham с полноценной инфраструктурой для семей, Два корпуса разделены на три блока: 1️⃣ блок исключительно для проживания и отдыха/ 2️⃣ блок смешанный, что позволит владельцу отдавать в управление свою недвижимость на тот срок на который сам пожелает 3️⃣ блок отельный Квартиры продаются под ключ. Первый взнос 30% Рассрочка на 30 мес. Оплата по месячно/квартально. Сдача первый квартал 2025 года Закрытая приватная территория. Два небольших корпуса в архитектурном стиле роскошного модерна с благоустроенной территорией и открытым бассейном Сервис All-Inclusive. Кроме питания и напитков гостям и владельцам будет доступно 42 объекта инфраструктуры, которые отвечают любым запросам для отдыха и развлечений. Единственная отельная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Вы покупаете резиденцию в крупнейшем отельном комплексе Западной Грузии под элитным международным брендом — Wyndham Grand Residences. Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для семей. Полноценная инфраструктура на 10 000 м2 Построенный по высшим стандартам международного люкс-бренда и элитного жилья Обслуживаемый крупнейшей управляющей компанией в мире — Aimbridge Hospitality НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!
Жилой комплекс Luxor Residence
Жилой комплекс Luxor Residence
Батуми, Грузия
от
€69,440
Площадь 35–121 м²
6 объектов 6
Агентство: Geo Estate
Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открытый бассейн, крытый бассейн, казино, СПА, фитнесс, салон красоты, супермаркет 24/7, аптеку, рестораны, кафе, точки быстрого питания, спортивные площадки, развлекательно-прогулочные зоны и бесплатную парковку.
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Батуми, Грузия
от
€1,223
Площадь 44–73 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2023
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ!   Многофункциональный комплекс – апартотель состоит из двух 15-этажных зданий (блоки А и Г) и одного 17-этажного здания (блок Б), в одном из них разместится 5-звездочный международный гостиничный комплекс INTERCONTINENTAL. Международная сеть отелей (бренд), принадлежащая британской компании InterContinental Hotels Group. В нескольких метрах от моря. Площадь комплекса: 15 000м2 Ввод в эксплуатацию: конец 2023 Рядом находится исторический бальнеологический курорт «Махинджаури» и гостиничный СПА-комплекс.   Из всех апартаментов есть вид на море. Перед комплексом нет ни одного строения, поэтому наслаждаться видами Вам ничего мешать не будет!   Все квартиры имеют вид на море, некоторые из них имеют прямой, а некоторые - боковой вид на море.   Блок А с видом на Ботанический сад, практически открытый вид на море. Сдача – конец 2023 Инфраструктура будет работать с января 2024. Блок Г с видом на Батуми, практически открытый вид на море. Сдача – конец 2023 Инфраструктура будет работать с января 2024   Блок В – посередине, между блоками А и Г Сдача – март 2024   Жители комплекса получат эксклюзивный доступ к инфраструктуре и сервису 5-звездочной гостиницы CROWNE PLAZA и бальнеологического курорта. Бальнеологический курорт в 1,5км от комплекса. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 1 000 $ – бронирование (действует на 10 дней) 30% – первоначальный взнос (для оплаты через 10 дней) Беспроцентная рассрочка до конца 2025 года
Жилой комплекс HOLIDAY INN
Жилой комплекс HOLIDAY INN
Батуми, Грузия
от
€35,278
Площадь 34–42 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Комплекс HOLIDAY INN удобно располагается в престижном районе города Батуми рядом с французским гипермаркетом «Carrefour», новым стадионом построенным по стандартам UEFA, в 5 минутах от моря, Дома Юстиции, центрального бульвара и поющих фонтанов! Инфраструктура: Богатейшая, собственная развитая инфраструктура, которая включает в себя: - Новый торговый центр площадью 1500м2 - Казино - СПА центр - Фитнес-центр - Залы для конференций - Открытый и закрытый бассейны - Грузинский, Европейский и Кошерный рестораны - Кафе - Паркинг - Детские развлекательные площадки и многое другое Какой кондицией сдаются апартаменты в блоке В: Здание: - Фасад здания завершен в соответствии с проектом; - Подъезды и лестницы будут отделаны; стены будут закончены; - В квартирах будут установлены вертикальные коммуникации; - Будет установлена входная огнеупорная дверь; - По внешнему периметру будут установлены двери и окна с стеклопакетом; - Счетчики для электричества, газа и воды будут установлены для каждого апартамента; Апартамент: - Стяжка, штукатурка; - Внутренними перегородки по Вашим предпочтениям; - Разводка труб горячего, холодного водоснабжения, отопления; - Разводка труб канализации. Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!!!
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Гонио, Грузия
от
€112,491
Площадь 31–58 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс на побережье Черного моря
Жилой комплекс на побережье Черного моря
Батуми, Грузия
от
€60,921
Площадь 47–59 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Dar Tower - жилой комплекс находится вблизи от побрежья Черного моря, в центре Батуми. Комплекс владеет двумя сверхсовременными зданиями с современной разнообразной инфраструктурой. Жители современного комплекса обеспечены собственным детским садом и площадками для игр. На открытых террасах расположены зоны отдыха и бассейн. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций. Квартира можно приобрести современной планировкой: студия и 1 спальня от 47 до 59 кв.м. В каждой квартире расположен балкон. С панорамным видом на море и горы. Инфраструктура: - Спа; - Фитнес зал; - Подземный паркинг; - Боулинг; - Магазины. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Грузии.
Жилой комплекс Garden Residence
Жилой комплекс Garden Residence
Гонио, Грузия
от
€110,977
Площадь 38–148 м²
28 объектов 28
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
Батуми, Грузия
от
€61,134
Площадь 35–99 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный комплекс CUBE на благоустроенной части города "Аллеи-Героев" в Батуми. Здание построено в современном стиле, сочетает в себе завораживающую архитектуру и потрясающие виды на побережье Черного моря. И танцующие фонтаны. Совмещает в себе элегантность и стиль. Комплекс CUBE состоит из 55 этажей, находится в самом центре Батуми, на первой береговой линии. Комплекс имеет идеальное расположение для отдыха и проживания. Квартиры с панорамными видами на море. Потолки - 3,1 метра, просторные квартиры с современными планировками от 35,9 до 89,6 кв.м. Полный ремонт из ЭКО материалов и дизайнерской мебели и с системой управления Smart Home. Инфраструктура: - Бассейн; - Ресторан; - Лаундж - зона; - Фитнес - зал; - Терраса; - Конференц - зал. Рядом с комплексом CUBE в пешей доступности находятся: (магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, кафе, рестораны, парк). Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Батуми, Грузия
от
€264,894
Площадь 80–125 м²
6 объектов 6
Агентство: Geo Estate
Porta Tower это 43 этажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце старого Батуми. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, фитнес-центр, казино и рестораны. Комплекс оснащен двухуровневым подземным паркингом, системой центрального VRV кондиционирования и противопожарной системой безопасности.      
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
€35,200
Площадь 43 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Property of Georgia
Представляем вам новый проект — «Compact House» в Батуми, в одном из самых активных районов города, с прекрасно обустроенной инфраструктурой. Комплекс состоит из 6 этажей, где будут представлены: Сервис консьержа; Супермаркет; Обустроенная терраса; Обустроенный двор; Коммерческие помещения; Круглосуточная охрана. Завершение строительства объекта в апреле 2025 года Внешняя инфраструктура: Стоматологическая клиника Рестораны, бары Супермаркеты Школа Море в шаговой доступности Базар Хоппа В продаже остались квартиры площадью от 52 до 101 кв м на 5 и 6 этажах, остальное уже распродано или под бронью. Цена кв м от 750$ Свяжитесь с нами, чтобы получить презентацию проекта
Жилой комплекс в экологичном чистом районе
Жилой комплекс в экологичном чистом районе
Батуми, Грузия
от
€59,499
Площадь 47–69 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Новый современный комплекс Pavlonia, расположенный на побережье Черного моря, в курортном пригороде Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми. ЖК расположен в экологичном чистом районе, рядом с Батумским ботаническим садом. Из окон квартир открываются потрясающие виды на море и горы. В здание 8 этажей. Квартиры представлены: 1-2 комнатные площадью 44,9 до 83,2 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Квартиры в современной планировке. И широкими балконами. Квартиру можно приобрести в полной отделке и установленной мебелью. Инфраструктура: - Образовательные учреждения: общеобразовательная школа, университет; - Медицинские учреждения: аптека, больница; - Супермаркеты; - Рестораны и кафе; - Фитнес-клуб; - Отделения банка VTB Bank Georgia; - Салоны красоты. На территории комплекса благоустроенный двор площадью 720 м² для прогулок и активного отдыха. Ландшафтное озеленение. Открытый бассейн. На крыше общедоступная терраса с лаундж-зоной. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс на первой линии моря
Жилой комплекс на первой линии моря
Гонио, Грузия
от
€64,954
Площадь 32 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wyndham Grand Aqua - новый жилой комплекс, расположенный на первой линии моря в туристическом районе Батуми, Гоньо. Все апартаменты создаются по высоким стандартам бренда Wyndham Grand. Wyndham Grand - самый престижный бренд в коллекции Wyndham. Таких отелей в мире работает всего 65. Апартаменты такого уровня гарантируют непревзойдённый комфорт и обслуживание. Инфраструктура комплекса: - СПА; - Кафе; - Ресторан; - Аквазона с морской водой; - Винный погреб; - Массажный кабинет; - Детская площадка; - Детский анимационный центр; - Финская сауна; - Тренажерный зал; - Японская баня; - Русская баня; - Хаммам; - Экскурсионный центр; - Конференц-зал; - Маркет. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс с ультрасовременной инфраструктурой
Жилой комплекс с ультрасовременной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€135,285
Площадь 41–115 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Green Cape Botanico - жилой комплекс из 80 квартир на побережье Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" между Махинджаури и Ботаническим садом. Ультрасовременный жилой комплекс с собственной разнообразной инфраструктурой: бассейн, тренажерный зал, ресторан, парковка. Для комфортно и безопасного проживания есть видеонаблюдение и круглосуточная охрана с консьерж-сервисом. Квартиры представлены современными планировками с системой умный дом. Студия, с 1 и 2 спальням - от 50 до 115 кв.м. В каждой квартире есть открытый балкон. Откуда можно насладиться великолепным видом на море. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных объектах Грузии!
Жилой комплекс на пологом холме
Жилой комплекс на пологом холме
Тбилиси, Грузия
от
€84,009
Площадь 55–89 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Apart Lisi - это один из роскошных проектов, расположенный в стратегическом и экологически чистом месте! Комплекс расположен в районе Сабуртало, на пологом холме, недалеко от озера Лиси, откуда открывается потрясающий вид на город Благодаря стандартам энергоэффективности комплекса, включая пункты зарядки электроэнергии и сбора дождевой воды, коммунальные платежи жителей снижаются до 30%! 20% территории является жилой, а остальные 80% отведены под зоны отдыха и инфраструктуру. Комплекс является оптимальным выбором для инвестиций, так как находится рядом с главным офисом крупнейшего грузинского банка - TBC. УДОБСТВА: - Кондиционер - Балкон - Центральное Отопление - Детская площадка - Консьерж - Лифт - Гараж - Зеленая зона - Интернет - Природный Газ - Паркинг - Охрана 24/7 - Хранилище Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Гонио, Грузия
от
€335,220
Площадь 130–151 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera предоставляет единственные таунхаусы премиум-класса, расположенные на первой линии пляжа Гонио. Это престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Комплекс имеет уникальное месторасположение. 15 минут до центра Батуми. Таунхаусы площадью 130 и 151 м2. На трех этажах расположены три просторные спальни, терраса с панорамным видом на море и горы. Каждый таунхаус имеет современную отделку, эксклюзивную внутренних инфраструктуру. Придомовая территория имеет зону отдыха и парковочное место. Инфраструктура: - 12 ресторанов, кафе, баров; - Массажные кабинеты, грязелечебница; - 2 фитнес-центра; - Шаттлы к морю и в город; - Детский парк; - 7 бассейнов; - Маркеты и эко-лавка; - Конференц зал; - Химчистка; - Доставка медикаментов и продуктов. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.
Батуми, Грузия
от
€60,793
Сдача в: 2026
Жилой комплекс Lagoon Resort блок А
Жилой комплекс Lagoon Resort блок А
Батуми, Грузия
от
€68,144
Площадь 34–400 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.   Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Lagoon Resort блок А - жилой комплекс премиум-класса на берегу Черного моря в центре современного Батуми. Комплекс включает в себя 3 блока, обладает ландшафтным дизайном и живописной природой. Комплекс спроектирован ультрасовременным, завораживающим архитектурным дизайном. Здесь вы сможете прочувствовать комфорт, сервис и новое качество жизни Батуми. Квартиры в комплексе спроектированы современными просторными планировками: студия, 1 - 2 спальни и пентхаус. От 34 до 400 кв.м. Здесь можно любоваться панорамным видом на море и горы. Инфраструктура: - Открытый и закрытый бассейн; - 500 метров до моря; - Тренажёрный зал; - Спадаю; - Ресторан; - Терраса; - Кинотеатр; - Паркинг; - Торговые и офисные помещения. Также вблизи от комплекса находится вся развитая социальная инфраструктура, что обеспечивает комфортное постоянное проживание. Комплекс идеально подходит для инвестиций и постоянного проживания. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Тбилиси, Грузия
от
€45,576
Площадь 46–102 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2023
Застройщик: Roof Development
Roof Development's new project Roof Imedashvili features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 9 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the residents. The project has a yard, two-level parking, and security systems. The highest quality construction materials are used in the construction process, namely: Dark-colored metal-plastic windows Thermal insulation materials Metal railings on the balcony
Апарт - отель Boulevard Point
Апарт - отель Boulevard Point
Адлиа, Грузия
от
€20,094
Площадь 49–93 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
15-этажный апарт-отель на новом бульваре в 300 метрах от моря. Комплекс включает в себя: Изолированную зону, Апартаменты разной площади, Подземный и надземный паркинг на 106 мест, Инфраструктуру, Террасу с фитнес-центром и открытым бассейном, Спа-центр, Кафе, Сад, Многофункциональный ресепшн Апартаменты сдаются в состоянии под ключ с мебелью и техникой Инфраструктура Проекта Целью Gumbati Group является создание современной системы инфраструктуры и предоставление услуг гостиничного типа, которые обеспечат максимальный комфорт как собственникам апартаментов, так и их гостям. Управления апартаментами Все владельцы апартаменты будут вовлечены в электронную систему управления, согласно которой владелец получает подробную информацию о посетителях, сроке их аренды, цене и доходе. Управляющая компания также поддерживает и контролирует инфраструктуру комплекса. Вступление в систему аренды Управляющая компания и владелец апартаментыы заключают «договор управления», согласно которому управляющая компания обязуется сдать апартаменты в аренду и выполнить все условия. Ценовая политика Стоимость услуг по управлению апартаментами: Тариф компании на услуги управления апартаментами составляет 35% от полученного дохода, а доход собственника - 65%. Этапы строительства Завершено 90% монолитных работ. На следующем этапе будет обустроена крыша и внешний фасад
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Загэси, Грузия
от
€66,224
Сдача в: 2025
Агентство: Sisno Group
Застройщик: Archi Rivertown
Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площадка, кафе, супермаркеты и аптека, открытая и закрытая парковка. Экологически чистый, энергоэффективный строительный блок от немецкого бренда YTONG используется в строительстве, которое поддерживает температуру и экономит энергию на 40%, снижая счета за коммунальные услуги.
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
€56,763
Сдача в: 2025
Агентство: Sisno Group
Застройщик: Archi
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с пространством для отдыха площадью более 4000 кв.м. с различными местами развлечений и отдыха; Во дворе, творческий сад для детей также планируется организовать. Инвестиции, сделанные в проект, полностью направлены на создание экологически чистого и уютного развития. Domus gazapkhuli расположен в районе Сабуртало, на улице Gazapkhuli N8. Проект Газапхули имеет 2 вида. Один с видом на северо-восток, солнечно по утрам. Кроме того, это озеро Лизи, которое находится в 14 минутах езды на машине и в 37 минутах ходьбы. Второй вид - город на улице Шалва Нукубидзе ( 5 минут ходьбы ). Юго-западная сторона проекта солнечная весь день. В 12 минутах ходьбы вы окажетесь на проспекте Важа-Пшавела, где находится станция метро Delisi, аптеки, магазины ... Всего в 1200 метрах вы можете найти городской торговый центр. 12 минут, есть также центральный парк
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Гонио, Грузия
от
€313,585
Площадь 320 м²
2 объекта 2
Застройщик: European Village
Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высококачественный ремонт. ‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха. Гарантия на все виды работ в доме. Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями. Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки. Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией. Участок более 400 м2. Индивидуальные бассейны для каждой виллы. Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании). Дизайнерский камин из персидского мрамора. Настоящая финская сауна. Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника). Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии. Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive. Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.
Жилой комплекс на Новом бульваре
Жилой комплекс на Новом бульваре
Батуми, Грузия
от
€34,216
Площадь 37–50 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! New Boulevard Residence блок В - современный комплекс в Батуми на Новом бульваре с квартирами премиум-класса с видом на море. Расположенный в 300 метрах от Черного моря. ЖК состоит из трех зданий. Стильный дизайн в строительстве используются только экологические современные материалы. Здание, освещённое стильной подсветкой фасадов в темное время суток. В доме установлены бесшумные скоростные лифты. В комплексе представлены квартиры с одной или двумя спальнями. Современные планировки продуманны до малейших деталей. Высота потолков - 2,85. Квартира с отделкой зеленый каркас: энергосберегающее остекление панорамных окон, металлическая входная дверь, облицовка керамической плиткой балконов, цементная стяжка пола, электро-разводка, разводка труб, установка счетчиков на электроэнергию, газ и воду, монтаж системы отопления и радиаторов, отделка потолка гипсокартоном, шпаклевка стен. Во дворе расположена детская площадка и озелененная зона для отдыха. Для жителей комплекса представлен подземный паркинг. Инфраструктура: - Магазины; - Парк; - Рестораны, кафе; - Торговый центр Metro City; - Отделения банка; - Фитнес - клуб; - Салон красоты; - Образовательный центр. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Батуми, Грузия
от
€72,855
Площадь 45 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Деревня Дигоми, Грузия
от
€56,763
Сдача в: 2024
Агентство: Sisno Group
Застройщик: Archi
Archi Dighomi 3 - многофункциональный жилой комплекс в Диди Дигоми, отличающийся эстетической привлекательностью, изысканной архитектурой и характерным стилем. Он включает в себя коммерческое помещение, 7000 кв.м. зеленый двор, один детский и два спортивных поля. Энергоэффективные немецкие блоки Ytong используются в строительстве. Блок поддерживает температуру, экономит энергию на 40% и, следовательно, снижает затраты на коммунальные услуги. Archi Dighomi 3 включает в себя коммерческие и парковочные места и 7000 кв.м. зеленый двор с двумя игровыми площадками и одной спортивной площадкой. Archi Dighomi 3 имеет удобное расположение. Ратуша Тбилиси планирует построить новые дороги для доступа к жилому комплексу через аллею Агмашенебели, улицу короля Фарнаваза и улицу короля Мириана.
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Земо Квариати, Грузия
от
€99,619
Площадь 55–203 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Застройщик: Seashell
< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.
Вилла с элегантным дизайном
Вилла с элегантным дизайном
Батуми, Грузия
от
€416,262
Площадь 200 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! iVillas Блок А - элегантные виллы премиум-класса, на берегу Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" рядом с Ботаническим садом. Расположение вилл несет в себе комфортность и завораживающие виды моря, гор и зеленых ландшафтов. Также комплекс обладает собственной современной архитектурой: подземный паркинг, бассейн, фитнес-центр, спа, детские площадки, круглосуточная охрана, консьерж. Трехэтажные виллы представлены в изысканном архитектурном решение, современными планировками 200 кв.м. С дизайнерским ремонтом, мебелью и панорамными видами. Каждая вилла обладает собственным открытым бассейном, откуда можно насладиться видом на море и горы. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Гонио, Грузия
от
€75,858
Площадь 31–101 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии! Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр. Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!
Бизнес-центр Kobuleti
Бизнес-центр Kobuleti
Кобулети, Грузия
от
€359,499
Агентство: Property of Georgia
В центре города Кобулети в пешей доступности к морю продается большой новый,капитально построенный двухэтажный дом и новопостроенное ,отдельностоящее здание .подходящее под любой вид коммерческой деятельности.как под супермаркет,так современный детский сад,в Настоящее время владельцы этого дома и этого здания рассматривают эти два предложения от арендаторов,общая площадь коммерческого здания составляет 200 кв.м,высота потолка 4,5 м,передняя сторона фасада полностью остеклена и выходит на улицу с проезжей частью,от дороги есть пеший тротуар.коммерческое здание возможно поднять еще на несколько этажей,сам проект расчитан всего на 5 этажей.Основной дом имеет общую площадь 570 кв.м из расчета двух этажей.в доме3 спальни,2 гостинные,3 сан.узла с ванной,везде проведено современное газовое отопление,поставлен двухконтурный газовый котел,во всех комнатах выставлена дорогая качественная мебель и бытовая техника-кондицеонеры,телевизоры и т.д.на каждом этаже дома есть помещение кухни,также со всей необходимой мебелью и бытовой техникой.На первом этаже дома также есть коммерческое помещение со своим отдельным входом со стороны улицы,в настоящее время в этом помещение функционирует салон красоты ,отданный в аренду арендатору.над салоном красоты расположены комнаты,преднозначенные для сдачи в аренду туристам..также есть еще одна отдельная кухня  в этой зоне дома,Вход на второй этаж к этим сдаваемым в аренду комнатам и кухне.также отдельный,у всех помещений есть выход на большую террасу-балкон.во всех комнатах есть свой сан.узел.Всего таких комнат на этом этаже три.Месячный доход владельцев за сдачу в аренду помещения салона красоты и трех отдельных комнат и кухни составляет 2 тысячи долларов.в скором времени также будет заключен контракт на сдачу в аренду отдельного здания 200 кв.м .это еще один доход в пользу владельцев этой недвижимости,Продажа этих обьектов.которые находятся на одном участке ,связана с личными проблемами владельцев,в связи с переездом  на другое место жительства.Описанным зданиям не более четырех лет,все обьекты этой недвижимости находятся в превосходном состоянии!
Вилла Homex Villas
Вилла Homex Villas
Батуми, Грузия
от
€156,098
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.   Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Homex Villas - роскошные виллы в пригороде Кобулети, в 25 минутах от центра Батуми. Общая территория комплекса - 2 800 кв.м. В 50 метрах от береговой линии Черного моря. Спроектировано 11 вилл с ландшафтным дизайном и террасой. Идеальное место для постоянного проживания. Здесь можно любоваться морем, зелёной природой и современной архитектурой. Двухэтажные виллы представлены современными просторными планировками 160 и 176 кв.м. Каждая вилла обладает собственным паркингом, частным бассейном и озеленённым садом на заднем дворе. Виллы расположены вблизи от социальной инфраструктуры: - Кафе; - Рестораны; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Отделения банка. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Compact House
Жилой комплекс Compact House
Батуми, Грузия
от
€46,205
Площадь 59–101 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Просторные квартиры с беспроцентной рассрочкой до 2025 года в жилом комплексе Compact House. Квартиры представлены без ремонта. С просторными планировками: студия, с одной и двумя спальнями (от 59,2 до 101,5 кв.м.). В каждой квартире есть собственный открытый балкон с цветами. Квартиры с развитой инфраструктурой комплекса, включают в себя открытую террасу, двор, консьерж, коммерческие помещение, охрану и магазин. Квартиру можно приобрести с минимальным взносом - 30%, с рассрочкой на 30 месяцев. Комплекс в тихом и уютном районе Хопа. Находится в пяти минутах от центра нового Батуми. Архитектура жилого комплекса очень привлекает свое внимание современностью. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость в Грузии под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 7-10%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость в Грузии растёт в цене примерно на 16%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Брокеры на территории Грузии, РФ, Казахстана, Белоруссии и др. стран; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс с современной инфраструктурой
Жилой комплекс с современной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€50,399
Площадь 64 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой. ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских. Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel. Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью. Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы. Инфраструктура: - Мед. Учреждение; - Школа; - Торговый центр; - Рестораны и кафе; - Танцующие фантаны. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс премиум-класса в центре Батуми
Жилой комплекс премиум-класса в центре Батуми
Батуми, Грузия
от
€59,800
Площадь 29 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Ramada plaza - жилой комплекс премиум-класса расположен в центре Батуми в 200 метрах, от Черного моря. Комплекс с завораживающей архитектурой, располагающий в себе пятизвездочный отель в 300 номеров. Современный жилой комплекс с собственной разнообразной инфраструктурой: казино, ночной клуб, рестораны, боулинг, фитнес-центр, спа, детский сад и площадки. Идеально подходит для комфортного проживания и инвестиций. Квартиры представлены от 28 до 42 кв.м. Формата студии и 1 спальней с дизайнерской мебелью. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на море и город. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Салон красоты; - Отделения банка; - Кафе; - Рестораны. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Вилла в курортном пригороде Авгиа
Вилла в курортном пригороде Авгиа
Батуми, Грузия
от
€236,513
Площадь 170–380 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Akhalsofeli - виллы премиум-класса расположены в курортном пригороде Авгиа, в 15 минутах езды от центра Батуми. Авгиа обладает современной инфраструктурой, эксклюзивной архитектурой, завораживающими зелеными ландшафтами, горами и Черным морем. Виллы представлены современными планировками площадью 170 и 380 кв.м. В черновой отделке, с возможностью сделать дизайнерский ремонт. Виллы обладают открытым балконом, собственным садом и парковочным местом. Каждая вилла имеет закрытую территорию, круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Инфраструктура: - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения. Идеальное решение для постоянного комфортного проживания и инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Жилой комплекс в тихом озелененном районе
Жилой комплекс в тихом озелененном районе
Батуми, Грузия
от
€94,158
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой. ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских. Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel. Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью. Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы. Инфраструктура: - Мед. Учреждение; - Школа; - Торговый центр; - Рестораны и кафе; - Танцующие фантаны. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Тбилиси, Грузия
от
€61,597
Площадь 48–59 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: Moedani
«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых будут расположены рестораны, бары, кафе и магазины на любой вкус. Услуги отеля в 80 номеров будут доступны как для владельцев апартаментов, так и для их гостей. Планировка апартаментов гостиничного типа нестандартная, с архитектурой мансардного типа. Площадь апартаментов варьируется от 40м2 до 250 м2. Стандарты безопасности в «Моэдани» соблюдаются на высоком уровне – комплекс будет оснащён современной системой пожарной безопасности и видеонаблюдения. В распоряжении жителей комплекса и гостей отеля «Моэдани» будет удобная парковка и фитнес-центр. Гостям будет предложен весь спектр классических гостиничных услуг, а профессионалы своего дела обеспечат их всем необходимым. Апартаменты в комплексе «Моэдани» - это долгосрочная инвестиция. «Моэдани» - будущая горячая точка города, где будут расположены самые трендовые магазины и объекты питания. Наполненный туристами и местными жителями, наш комплекс будет местом проведения многочисленных мероприятий, а владение и сдача в аренду апартаментов здесь станет всё более и более выгодной инвестицией. Строительство комплекса «Моэдани» закончится в декабре 2022 года.
Жилой комплекс Vista
Жилой комплекс Vista
Тбилиси, Грузия
от
€85,561
Площадь 33–112 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Vista — роскошный комплекс гостиничного типа, расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно по этому была выбрана территория, окруженная живописными лесами, сосновым бором и горами. Общая площадь проекта составляет 60 000 м2, инфраструктура комплекса имеет паркинг на 335 автомобилей, торговый центр, фитнес, бассейн, спа, бар, ресторан и игровую площадку для детей.
Жилой комплекс на берегу моря
Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
от
€60,216
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
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Иностранцы, интересующиеся недвижимостью в Грузии, в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение новостройкам. А поскольку в последние годы количество как строящихся, так и сданных в эксплуатацию ЖК резко возросло, потенциальным покупателям есть из чего выбирать.

Какие новостройки в Грузии предлагают

Самый распространенный вариант нового жилья — это ЖК и многоквартирные дома, построенные в соответствии с современными стандартами. В таких домах имеется подземный паркинг или автостоянка, часто — консьерж-сервис, фитнес-зал, игровые комнаты; в ЖК премиум-класса к ним добавляется бассейн и большая охраняемая территория с зелеными насаждениями, спортивными и детскими площадками. Виллы и коттеджные поселки на рынке недвижимости встречаются реже, чем ЖК, при этом данные объекты принадлежат к элитной недвижимости.

На первом месте по количеству возводимого жилья находится Тбилиси, однако популярный курорт Батуми практически не уступает столице: особенно активно здесь строятся многоквартирные дома с видом на море. Купить квартиру или апартаменты в новом ЖК можно и в поселках — спутниках Батуми: Квариати, Гонио, а также на аджарском курорте Чакви. В целом желающим обзавестись жильем в новостройках в Грузии предлагается максимально широкий спектр объектов, включающий:

  1. все варианты квартир от студий до апартаментов;
  2. отдельные виллы;
  3. дома в коттеджных поселках.

Преимущества

Широта выбора — существенное, но не единственное преимущество, которое делает новостройки в Грузии столь привлекательными. Не менее важны умеренные цены новостроек в Грузии, обеспечивающие их доступность для широкого круга покупателей. Среди других плюсов стоит отметить:

  1. Высокое качество: новые дома построены из экологичных и долговечных материалов, в них предусмотрено обязательное кондиционирование, а планировка квартир отвечает современным требованиям.
  2. Месторасположение в престижных районах или на первой линии у моря.
  3. Доходность: квартиры в новых ЖК легко сдать в аренду.
  4. Инвестиционная привлекательность: поскольку, по данным REALTING, недвижимость в Грузии начинает дорожать, любое жилье в новостройке можно будет выгодно перепродать через несколько лет.

Цены

Стоимость квартир в новостройках в Грузии от застройщика связана с месторасположением и типом дома. Дороже всего стоит жилая недвижимость в столице: за самую дешевую «однушку» просят не менее 41 тыс. евро, за «двушку» — 50-80 тыс. В Батуми разброс цен на новое жилье достаточно велик: если студию площадью 24.9 кв.м, расположенную в стандартном многоквартирном доме, можно купить за 14 тыс. евро, то такая же студия с чуть большим (32 кв.м) метражом в элитном ЖК стоит уже 44 тыс. евро. Вилла в закрытом поселке в Гонио обойдется примерно в 330 тыс. евро, а полностью меблированные инвестиционные апартаменты в Чакви площадью 65,8 кв.м в элитном комплексе у моря — в 99 тыс. евро.

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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Грузии

Во сколько в среднем оценивается кв. метр нового жилья в Грузии?

Стоимость квадрата в новостройках в Грузии зависит от расположения недвижимости. В популярных курортах Батуми и Гонио просят около 1500-2000 евро за квадрат. Намного дешевле оценивается кв. метр в Капремуши и Квариати - в пределах 500-700 евро.

Какие преимущества дает приобретение квартиры в жилых комплексах Грузии?

Наличие жилья в Грузии позволяет проживать в стране с красивой природой, мягким климатом и хорошей экологией. При инвестировании в объект от 300 тыс. долларов можно получить грузинский ВНЖ.

В каких грузинских городах больше всего покупают недвижимость?

Наибольший спрос на квартиры от застройщика в Грузии наблюдается в Батуми и Гонио. Здесь приобретают жилье для курортного отдыха. Высокой ликвидностью также отличаются квартиры в Тбилиси. Их больше покупают иностранцы, переезжающие в страну по работе.

Какие нужны документы и разрешения для приобретения нового грузинского жилья и какие предусмотрены налоги?

Чтобы купить квартиру в новостройке Грузии, иностранцам необходим только загранпаспорт. Налог при покупке отсутствует, но его нужно платить за владение недвижимостью (не более 1% от стоимости объекта).
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