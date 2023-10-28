Иностранцы, интересующиеся недвижимостью в Грузии, в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение новостройкам. А поскольку в последние годы количество как строящихся, так и сданных в эксплуатацию ЖК резко возросло, потенциальным покупателям есть из чего выбирать.

Какие новостройки в Грузии предлагают

Самый распространенный вариант нового жилья — это ЖК и многоквартирные дома, построенные в соответствии с современными стандартами. В таких домах имеется подземный паркинг или автостоянка, часто — консьерж-сервис, фитнес-зал, игровые комнаты; в ЖК премиум-класса к ним добавляется бассейн и большая охраняемая территория с зелеными насаждениями, спортивными и детскими площадками. Виллы и коттеджные поселки на рынке недвижимости встречаются реже, чем ЖК, при этом данные объекты принадлежат к элитной недвижимости.

На первом месте по количеству возводимого жилья находится Тбилиси, однако популярный курорт Батуми практически не уступает столице: особенно активно здесь строятся многоквартирные дома с видом на море. Купить квартиру или апартаменты в новом ЖК можно и в поселках — спутниках Батуми: Квариати, Гонио, а также на аджарском курорте Чакви. В целом желающим обзавестись жильем в новостройках в Грузии предлагается максимально широкий спектр объектов, включающий:

все варианты квартир от студий до апартаментов; отдельные виллы; дома в коттеджных поселках.

Преимущества

Широта выбора — существенное, но не единственное преимущество, которое делает новостройки в Грузии столь привлекательными. Не менее важны умеренные цены новостроек в Грузии, обеспечивающие их доступность для широкого круга покупателей. Среди других плюсов стоит отметить:

Высокое качество: новые дома построены из экологичных и долговечных материалов, в них предусмотрено обязательное кондиционирование, а планировка квартир отвечает современным требованиям. Месторасположение в престижных районах или на первой линии у моря. Доходность: квартиры в новых ЖК легко сдать в аренду. Инвестиционная привлекательность: поскольку, по данным REALTING, недвижимость в Грузии начинает дорожать, любое жилье в новостройке можно будет выгодно перепродать через несколько лет.

Цены

Стоимость квартир в новостройках в Грузии от застройщика связана с месторасположением и типом дома. Дороже всего стоит жилая недвижимость в столице: за самую дешевую «однушку» просят не менее 41 тыс. евро, за «двушку» — 50-80 тыс. В Батуми разброс цен на новое жилье достаточно велик: если студию площадью 24.9 кв.м, расположенную в стандартном многоквартирном доме, можно купить за 14 тыс. евро, то такая же студия с чуть большим (32 кв.м) метражом в элитном ЖК стоит уже 44 тыс. евро. Вилла в закрытом поселке в Гонио обойдется примерно в 330 тыс. евро, а полностью меблированные инвестиционные апартаменты в Чакви площадью 65,8 кв.м в элитном комплексе у моря — в 99 тыс. евро.

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