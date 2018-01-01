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Морской клуб

Батуми, Грузия
от
€57,639
;
6
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Квартиры Квартиры
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О комплексе

Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно- выгодным объектом!!!

Расположен на 1 линии, море через дорогу (50-70 м)

Перед комплексом гарантированно ничего не построят!!!

Прогнозируемая доходность от аренды-13 % годовых!!!
Три блока – А, В, С. На первом и втором этажах комплекса будет размещен лобби отеля, кафе, рестораны, бассейн,9D кинотеатр и маленький торговый центр.

На крыше Морского клуба будет располагаться открытый бассейн.

А также в гостиничном блоке В будет закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться с 50% скидкой.

Пирс и мост будут сданы в начале 2025г.

Управлять отелем будет международная управляющая компания River Rock, имеющая высокую репутацию.

В блоке Б будет размещен брендированный отель. Но возможно и собственное проживание.В блоке С возможно собственное  проживание.

Есть различные варианты с разными планировками , разным видом и площадью...

Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
18
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 39.0 – 69.0
Цена за м², EUR 990 – 1,702
Цена квартиры, EUR 65,000 – 103,130
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 59.0 – 72.2
Цена за м², EUR 1,501 – 1,971
Цена квартиры, EUR 119,295 – 119,475
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 47.3
Цена за м², EUR 1,114
Цена квартиры, EUR 52,698
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия

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Морской клуб
Батуми, Грузия
от
€57,639
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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