Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно- выгодным объектом!!!
Расположен на 1 линии, море через дорогу (50-70 м)
Перед комплексом гарантированно ничего не построят!!!
Прогнозируемая доходность от аренды-13 % годовых!!!
Три блока – А, В, С. На первом и втором этажах комплекса будет размещен лобби отеля, кафе, рестораны, бассейн,9D кинотеатр и маленький торговый центр.
На крыше Морского клуба будет располагаться открытый бассейн.
А также в гостиничном блоке В будет закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться с 50% скидкой.
Пирс и мост будут сданы в начале 2025г.
Управлять отелем будет международная управляющая компания River Rock, имеющая высокую репутацию.
В блоке Б будет размещен брендированный отель. Но возможно и собственное проживание.В блоке С возможно собственное проживание.
Есть различные варианты с разными планировками , разным видом и площадью...
Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Белая площадь Миндели - новый жилой комплекс, расположенный в районе Сабуртало города Тбилиси, на улице Дзоци 2. Эта обширная застройка от Белой площади (W2) состоит из шести блоков и предложит смесь двух 14-этажных зданий, 15-этажного здания и трех 22-этажных зданий. Каждое из этих зданий будет предлагать более 100 отдельных квартир, а также различные пространства, предназначенные для коммерческого или офисного использования.
Дизайн проекта White Square Mindeli, был тщательно создан с учетом всех потребностей современных жителей’, ориентированный на молодые пары, арендаторов, студентов и более крупные семьи. Квартиры будут доступны для инвестиций, начиная с 53 квадратных метров.
White Square Mindeli предлагает широкий спектр услуг и удобств для улучшения жизненного опыта, в том числе:
– Детские площадки
– Спортивные объекты
– Рекреационные зоны
– Cafés
– Рестораны
– Салоны красоты
Инвестируя в этот проект, вы получите апартаменты в состоянии White Frame. Компания, ответственная за строительство — BK Construction (авторитетная девелоперская сила в Грузии) — обеспечит качество и экспертизу в течение всего процесса разработки.
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Отель Wyndham Grand Riviera расположен в самом центре туристической зоны, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и основных достопримечательностей города. Из отеля открывается панорамный вид на город и море. Комплекс окружен зеленой зоной и имеет собственную территорию с парковкой.
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Wyndham Grand Riviera - отличный выбор для комфортного и роскошного отдыха или выгодных инвестиций в аренду.
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