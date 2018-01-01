О комплексе

Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно- выгодным объектом!!! Расположен на 1 линии, море через дорогу (50-70 м) Перед комплексом гарантированно ничего не построят!!! Прогнозируемая доходность от аренды-13 % годовых!!!

Три блока – А, В, С. На первом и втором этажах комплекса будет размещен лобби отеля, кафе, рестораны, бассейн,9D кинотеатр и маленький торговый центр. На крыше Морского клуба будет располагаться открытый бассейн. А также в гостиничном блоке В будет закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться с 50% скидкой. Пирс и мост будут сданы в начале 2025г. Управлять отелем будет международная управляющая компания River Rock, имеющая высокую репутацию. В блоке Б будет размещен брендированный отель. Но возможно и собственное проживание.В блоке С возможно собственное проживание. Есть различные варианты с разными планировками , разным видом и площадью... Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!