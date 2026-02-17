Апарт-отель Новотель

Первоначальный взнос от 50% на студии. Рассрочка на 18мес. Первоначальный взнос 30% на апартаменты от 50м2. Рассрочка на 18 мес. 70\30 - 70% ПВ. 30% оплачивается от сдачи в аренду в течении 3х лет. (уточнять у менеджера).

Комплекс Живописный\ Novotel Локация 7км от Батуми (в сторону Махинджаури) 20м от моря Бренд Новотель 4* Начало строительства блока А: в конце января 2022 На 07.09.2022: построено 6 этажей Окончание строительства блока А: декабрь 2023 года Ввод в эксплуатацию блока А июнь 2024г Ввод в эксплуатацию блока Б июнь 2025г Рассрочка: в блоке А на 18мес в блоке В на 24мес Гостиничные номера и жилые апартаменты 2 корпуса А и Б 13 этажей Площадь от 33.3 м2 до 159.8 м2 В блоке А в продаже апартаменты только под ключ. В блоке Б в продаже апартаменты в белом каркасе или под ключ. В блоке Б клиент будет обязан приобрести ремонт от застройщика за 6мес до завершения проекта. Стоимость ремонта под ключ 800 долл за кв.мКОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕН В ТИХОМ ПРИГОРОДЕ БАТУМИ. ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ. ЛОКАЦИЯ ВСЕГО В 20 МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ БАТУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И ЗНАМЕНИТОГО "ЗЕЛЕНОГО МЫСА", НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА. ЦЕНТР БАТУМИ ВСЕГО В 10 МИНУТАХ ЕЗДЫ. ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ БОГАТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ - РЕСЕПШН, ПАНОРАМНЫЙ БАССЕЙН, СПА, РЕСТОРАН И ДАЖЕ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ. ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД, КОТОРЫЙ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 12% В ГОД. ИНФРАСТРУКТУРА: ресепшен ресторан панорамный бар на крыше частный пляж и шезлонги. Smart двери для безопасного перехода на пляж. бассейн на крыше спа фитнес магазин подземный паркинг территория с садом для детей: детские площадки, детский центр, бассейн-лягушатник. Европейская бренд - “NOVOTEL Hotels”.4зв Планируемый доход от аренды до 12% годовых Программа лояльности в отелях сети по всему миру. УК берет комиссию в размере 40%, собственнику 60%. В 40% входит 1. Оплата за сервис 0.90$ за кв.м (в это входит оплата за электричество потребляемое зданием, камеры, лифты, охрана и т.д...) 2. Уборка апартамента 3. Чистые полотенца+постельное белье. 4. Шампуни, мыло лосьоны и т.д... 5. Реклама и привлечение гостей 6. Страховка (если что-то сломается компания обязуется исправить это). 7. Ресепшн 8. Коммунальные услуги Коммунальные платежи оплачиваются УК. Налоги оплачиваются собственником. В номерах будут иметься кухни. Ограничение проживания собственника до 3х недель в году в обоих блоках. Варианты оплаты в блоке А:Оплата в Блоке В: 30% ПВ. рассрочка на 24 мес. Возможна оплата криптовалютой. Процесс строительства финансируется ведущим банком в Грузии График строительства блока А: 02.2023 заканчивается строительства каркаса 06.2023 окончание черновых работ 02.2024 окончание ремонта\отделочных работ 06.2024 открытие блока А 06.2025 открытие блока Б