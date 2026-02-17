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Апарт-отель Новотель

Батуми, Грузия
от
$87,622
;
9
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ID: 3684
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

О комплексе

Комплекс  Живописный\ Novotel Локация 7км от Батуми (в сторону Махинджаури) 20м от моря Бренд Новотель 4* Начало строительства блока А: в конце января 2022 На 07.09.2022: построено 6 этажей Окончание строительства блока А: декабрь 2023 года Ввод в эксплуатацию блока А июнь 2024г Ввод в эксплуатацию блока Б июнь 2025г Рассрочка: в блоке А на 18мес в блоке В на 24мес Гостиничные номера и жилые апартаменты 2 корпуса А и Б 13 этажей Площадь от 33.3 м2 до 159.8 м2 В блоке А в продаже апартаменты только под ключ. В блоке Б в продаже апартаменты в белом каркасе или под ключ. В блоке Б клиент будет обязан приобрести ремонт от застройщика за 6мес до завершения проекта. Стоимость ремонта под ключ 800 долл за кв.м
КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕН В ТИХОМ ПРИГОРОДЕ БАТУМИ. ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ.    ЛОКАЦИЯ ВСЕГО  В 20 МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ БАТУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И ЗНАМЕНИТОГО "ЗЕЛЕНОГО МЫСА", НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА. ЦЕНТР БАТУМИ ВСЕГО  В 10 МИНУТАХ ЕЗДЫ.   ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ БОГАТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ - РЕСЕПШН, ПАНОРАМНЫЙ БАССЕЙН, СПА, РЕСТОРАН И ДАЖЕ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ.    ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД, КОТОРЫЙ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 12% В ГОД.  ИНФРАСТРУКТУРА: ресепшен ресторан панорамный бар на крыше частный пляж и шезлонги. Smart двери для безопасного перехода на пляж. бассейн на крыше спа фитнес магазин подземный паркинг территория с садом для детей: детские площадки, детский центр, бассейн-лягушатник. Европейская бренд - “NOVOTEL Hotels”.4зв Планируемый доход от аренды до 12% годовых Программа лояльности в отелях сети по всему миру. УК  берет комиссию в размере 40%, собственнику 60%. В 40% входит 1.  Оплата за сервис  0.90$  за кв.м (в это входит оплата за электричество потребляемое зданием, камеры, лифты, охрана и т.д...)  2.  Уборка апартамента 3.  Чистые полотенца+постельное белье.  4.  Шампуни, мыло лосьоны и т.д... 5.  Реклама и привлечение гостей 6. Страховка (если что-то сломается компания обязуется исправить это). 7.  Ресепшн 8. Коммунальные услуги Коммунальные платежи оплачиваются УК. Налоги оплачиваются собственником. В номерах будут иметься кухни. Ограничение проживания собственника до 3х недель в году в обоих блоках. Варианты оплаты в блоке А:
  1. Первоначальный взнос от 50% на студии. Рассрочка на 18мес.
  2. Первоначальный взнос 30% на апартаменты от 50м2. Рассрочка на 18 мес.
  3. 70\30 - 70% ПВ.  30% оплачивается от сдачи в аренду в течении 3х лет. (уточнять у менеджера).
Оплата в Блоке В:  30% ПВ. рассрочка на 24 мес. Возможна оплата криптовалютой. Процесс строительства финансируется ведущим банком в Грузии График строительства блока А: 02.2023 заканчивается строительства каркаса 06.2023 окончание черновых работ 02.2024 окончание ремонта\отделочных работ 06.2024 открытие блока А 06.2025 открытие блока Б

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.6
Цена за м², USD 1,332
Цена квартиры, USD 64,735
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 34.0 – 45.1
Цена за м², USD 1,368 – 1,657
Цена квартиры, USD 51,710 – 70,259

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование

Видеообзор апарт - отель Новотель

отель в Грузии NOVOTEL

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Апарт-отель Новотель
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от
$87,622
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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