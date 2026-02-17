Апарт-отель Новотель

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Комплекс Живописный\ Novotel
Локация 7км от Батуми (в сторону Махинджаури)
20м от моря
Бренд Новотель 4*
Начало строительства блока А: в конце января 2022
На 07.09.2022: построено 6 этажей
Окончание строительства блока А: декабрь 2023 года
Ввод в эксплуатацию блока А июнь 2024г
Ввод в эксплуатацию блока Б июнь 2025г
Рассрочка:
в блоке А на 18мес
в блоке В на 24мес
Гостиничные номера и жилые апартаменты
2 корпуса А и Б
13 этажей
Площадь от 33.3 м2 до 159.8 м2
В блоке А в продаже апартаменты только под ключ.
В блоке Б в продаже апартаменты в белом каркасе или под ключ.
В блоке Б клиент будет обязан приобрести ремонт от застройщика за 6мес до завершения проекта. Стоимость ремонта под ключ 800 долл за кв.м
КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕН В ТИХОМ ПРИГОРОДЕ БАТУМИ. ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ.
ЛОКАЦИЯ ВСЕГО В 20 МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ БАТУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И ЗНАМЕНИТОГО "ЗЕЛЕНОГО МЫСА", НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА. ЦЕНТР БАТУМИ ВСЕГО В 10 МИНУТАХ ЕЗДЫ.
ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ БОГАТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ - РЕСЕПШН, ПАНОРАМНЫЙ БАССЕЙН, СПА, РЕСТОРАН И ДАЖЕ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ.
ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД, КОТОРЫЙ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 12% В ГОД.
ИНФРАСТРУКТУРА:
ресепшен
ресторан
панорамный бар на крыше
частный пляж и шезлонги. Smart двери для безопасного перехода на пляж.
бассейн на крыше
спа
фитнес
магазин
подземный паркинг
территория с садом
для детей: детские площадки, детский центр, бассейн-лягушатник.
Европейская бренд - “NOVOTEL Hotels”.4зв
Планируемый доход от аренды до 12% годовых
Программа лояльности в отелях сети по всему миру.
УК берет комиссию в размере 40%, собственнику 60%.
В 40% входит
1. Оплата за сервис 0.90$ за кв.м (в это входит оплата за электричество потребляемое зданием, камеры, лифты, охрана и т.д...)
2. Уборка апартамента
3. Чистые полотенца+постельное белье.
4. Шампуни, мыло лосьоны и т.д...
5. Реклама и привлечение гостей
6. Страховка (если что-то сломается компания обязуется исправить это).
7. Ресепшн
8. Коммунальные услуги
Коммунальные платежи оплачиваются УК.
Налоги оплачиваются собственником.
В номерах будут иметься кухни.
Ограничение проживания собственника до 3х недель в году в обоих блоках.
Варианты оплаты в блоке А:
Первоначальный взнос от 50% на студии. Рассрочка на 18мес.
Первоначальный взнос 30% на апартаменты от 50м2. Рассрочка на 18 мес.
70\30 - 70% ПВ. 30% оплачивается от сдачи в аренду в течении 3х лет. (уточнять у менеджера).
Оплата в Блоке В:
30% ПВ.
рассрочка на 24 мес.
Возможна оплата криптовалютой.
Процесс строительства финансируется ведущим банком в Грузии
График строительства блока А:
02.2023 заканчивается строительства каркаса
06.2023 окончание черновых работ
02.2024 окончание ремонта\отделочных работ
06.2024 открытие блока А
06.2025 открытие блока Б