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Жилой комплекс Лагуна

Батуми, Грузия
от
$45,800
;
8
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ID: 4006
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Комплекс ЛАГУНА - уникальный проект на стыке природы и города!

Наш новый проект расположен в уникальном месте на 1 линии Черного Моря в окружении живописной природы Зеленого Мыса и Ботанического сада.

Максимум комфорта, гостиничные сервисы и развитая инфраструктура на территории комплекса

Помимо плавных линий и форм здания, этой цели служит масштабное озеленение и открытые бассейны во внутреннем пространстве комплекса.

Предусмотрен максимально комфортный выход к морю, а специально обустроенный пляж сделает ваш отдых комфортным и незабываемым.

Огромной выбор объектов инфраструктуры. Сервисы 24/7. Видовые терассы шириной от 1.5 м и полная газификация комплекса

Управляющая компания - местная от застройщика. Берет на себя полные обязательства по обслуживанию и сдаче в аренду ваших апартаментов. При этом нет ограничений по использованию для проживания и самостоятельной сдаче.

Средний период окупаемости апартаментов – 8 лет. ПВ всего лишь 10 %.

Доход от сдачи ваших апартаментов в аренду составит от 10 - 15% годовых.

На примере наших предыдущих проектов рост цены м.кв от начала строительства

до его окончания составляет 100 - 145 %.

Инфраструктура и сервисы:

5 бассейнов и частный пляж.

Один панорамный бассейн на крыше, один закрытый внутри. Три бассейна на территории внутреннего сада.

3 ресторана на территории с разнообразной кухней.

Два лобби бара и один на крыше. Один летний бар на пляже.

СПА с разнообразными оздоровительными услугами и фитнес-центр.

Переговорные комнаты оборудованные микрофонами, экранами и всем необходимым для бизнес-встреч.

Кафе-библиотека.

Детская зона отдыха.

Бильярдная,

мини-кинотеатр,

теннисный корт.

Помещения для ивентов.

3 лаунж-зоны.

Медицинская комната. Аптека.

Брендовый маркет.

11 лифтов пассажирских и 3 сервис -лифта

Имеются 24 круглосуточные сервисы.

 

Есть различные варианты планировок ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать!!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.8
Цена за м², USD 1,320
Цена квартиры, USD 65,723
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 84.5
Цена за м², USD 1,640
Цена квартиры, USD 138,500
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.2 – 36.2
Цена за м², USD 1,301 – 1,380
Цена квартиры, USD 45,800 – 50,011

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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