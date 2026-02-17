Жилой комплекс Лагуна

Комплекс ЛАГУНА - уникальный проект на стыке природы и города!
Наш новый проект расположен в уникальном месте на 1 линии Черного Моря в окружении живописной природы Зеленого Мыса и Ботанического сада.
Максимум комфорта, гостиничные сервисы и развитая инфраструктура на территории комплекса
Помимо плавных линий и форм здания, этой цели служит масштабное озеленение и открытые бассейны во внутреннем пространстве комплекса.
Предусмотрен максимально комфортный выход к морю, а специально обустроенный пляж сделает ваш отдых комфортным и незабываемым.
Огромной выбор объектов инфраструктуры. Сервисы 24/7. Видовые терассы шириной от 1.5 м и полная газификация комплекса
Управляющая компания - местная от застройщика. Берет на себя полные обязательства по обслуживанию и сдаче в аренду ваших апартаментов. При этом нет ограничений по использованию для проживания и самостоятельной сдаче.
Средний период окупаемости апартаментов – 8 лет. ПВ всего лишь 10 %.
Доход от сдачи ваших апартаментов в аренду составит от 10 - 15% годовых.
На примере наших предыдущих проектов рост цены м.кв от начала строительства
до его окончания составляет 100 - 145 %.
Инфраструктура и сервисы:
5 бассейнов и частный пляж.
Один панорамный бассейн на крыше, один закрытый внутри. Три бассейна на территории внутреннего сада.
3 ресторана на территории с разнообразной кухней.
Два лобби бара и один на крыше. Один летний бар на пляже.
СПА с разнообразными оздоровительными услугами и фитнес-центр.
Переговорные комнаты оборудованные микрофонами, экранами и всем необходимым для бизнес-встреч.
Кафе-библиотека.
Детская зона отдыха.
Бильярдная,
мини-кинотеатр,
теннисный корт.
Помещения для ивентов.
3 лаунж-зоны.
Медицинская комната. Аптека.
Брендовый маркет.
11 лифтов пассажирских и 3 сервис -лифта
Имеются 24 круглосуточные сервисы.
Есть различные варианты планировок ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать!!