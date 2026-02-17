Жилой комплекс Лагуна

Комплекс ЛАГУНА - уникальный проект на стыке природы и города!

Наш новый проект расположен в уникальном месте на 1 линии Черного Моря в окружении живописной природы Зеленого Мыса и Ботанического сада.

Максимум комфорта, гостиничные сервисы и развитая инфраструктура на территории комплекса

Помимо плавных линий и форм здания, этой цели служит масштабное озеленение и открытые бассейны во внутреннем пространстве комплекса.

Предусмотрен максимально комфортный выход к морю, а специально обустроенный пляж сделает ваш отдых комфортным и незабываемым.

Огромной выбор объектов инфраструктуры. Сервисы 24/7. Видовые терассы шириной от 1.5 м и полная газификация комплекса

Управляющая компания - местная от застройщика. Берет на себя полные обязательства по обслуживанию и сдаче в аренду ваших апартаментов. При этом нет ограничений по использованию для проживания и самостоятельной сдаче.

Средний период окупаемости апартаментов – 8 лет. ПВ всего лишь 10 %.

Доход от сдачи ваших апартаментов в аренду составит от 10 - 15% годовых.

На примере наших предыдущих проектов рост цены м.кв от начала строительства

до его окончания составляет 100 - 145 %.

Инфраструктура и сервисы:

5 бассейнов и частный пляж.

Один панорамный бассейн на крыше, один закрытый внутри. Три бассейна на территории внутреннего сада.

3 ресторана на территории с разнообразной кухней.

Два лобби бара и один на крыше. Один летний бар на пляже.

СПА с разнообразными оздоровительными услугами и фитнес-центр.

Переговорные комнаты оборудованные микрофонами, экранами и всем необходимым для бизнес-встреч.

Кафе-библиотека.

Детская зона отдыха.

Бильярдная,

мини-кинотеатр,

теннисный корт.

Помещения для ивентов.

3 лаунж-зоны.

Медицинская комната. Аптека.

Брендовый маркет.

11 лифтов пассажирских и 3 сервис -лифта

Имеются 24 круглосуточные сервисы.

Есть различные варианты планировок ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать!!