Апарт-отель Спа Резидент

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Комплекс SPA RESIDENCE
Комплекс с аквапарком, оздоровительным СПА центром и апартаментами.
Апартамент в белом каркасе .
250м от моря.
Проект от группы Accor под брендом Mercure.
Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года.
Имеется подземная парковка на 200 машин.
Ввиду того что местность горная, расположение всех блоков такого, что из каждого апартамента открывается прекрасный вид на море, и здания не мешают друг другу.
Вся территория закрыта. На территории имеется аквапарк, несколько бассейнов, так же как и горки для взрослых и бассейны с горками для детей.
Детская площадка, детский центр с сервисом нянь, и инструктором.
Баскетбольная площадка.
Футбольная площадка.
Теннисный корт.
Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами.
Недалеко от комплекса расположен термальный источник (в 5-ти минутах) и частный пляж другого комплекса Новотель, всего в 3-ех минутах, будет предоставлен и обеспечен транспорт для передвижения на термальный источник и на пляж.
Схема оплаты:
ПВ 30%
Рассрочка на 36 месяцев.
УК 40%, собственнику 60%
Стоимость обслуживания 0.90$ на кв.м.