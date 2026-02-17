Апарт-отель Спа Резидент

Комплекс SPA RESIDENCE Комплекс с аквапарком, оздоровительным СПА центром и апартаментами. Апартамент в белом каркасе . 250м от моря. Проект от группы Accor под брендом Mercure. Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года. Имеется подземная парковка на 200 машин. Ввиду того что местность горная, расположение всех блоков такого, что из каждого апартамента открывается прекрасный вид на море, и здания не мешают друг другу. Вся территория закрыта. На территории имеется аквапарк, несколько бассейнов, так же как и горки для взрослых и бассейны с горками для детей. Детская площадка, детский центр с сервисом нянь, и инструктором. Баскетбольная площадка. Футбольная площадка. Теннисный корт. Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами. Недалеко от комплекса расположен термальный источник (в 5-ти минутах) и частный пляж другого комплекса Новотель, всего в 3-ех минутах, будет предоставлен и обеспечен транспорт для передвижения на термальный источник и на пляж. Схема оплаты: ПВ 30% Рассрочка на 36 месяцев. УК 40%, собственнику 60% Стоимость обслуживания 0.90$ на кв.м.