  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Спа Резидент

Апарт-отель Спа Резидент

Батуми, Грузия
от
$41,667
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 3683
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Комплекс SPA RESIDENCE Комплекс с аквапарком, оздоровительным СПА центром и апартаментами. Апартамент в белом каркасе . 250м от моря. Проект от группы Accor под брендом Mercure. Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года.  Имеется подземная парковка на 200 машин.  Ввиду того что местность горная, расположение всех блоков такого, что из каждого апартамента открывается прекрасный вид на море, и здания не мешают друг другу.  Вся территория закрыта. На территории имеется аквапарк, несколько бассейнов, так же как и горки для взрослых и бассейны с горками для детей. Детская площадка, детский центр с сервисом нянь, и инструктором. Баскетбольная площадка. Футбольная площадка. Теннисный корт.  Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами.  Недалеко от комплекса расположен термальный источник (в 5-ти минутах) и частный пляж другого комплекса Новотель, всего в 3-ех минутах, будет предоставлен и обеспечен транспорт для передвижения на термальный источник и на пляж. Схема оплаты: ПВ 30% Рассрочка на 36 месяцев. УК 40%, собственнику 60% Стоимость обслуживания 0.90$ на кв.м.
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.3
Цена за м², USD 1,379
Цена квартиры, USD 47,450

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Батуми, Грузия
от
$49,020
Апарт - отель Central Park Towers
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$63,700
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Батуми, Грузия
от
$94,656
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Спа Резидент
Батуми, Грузия
от
$41,667
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Показать все Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Батуми, Грузия
от
$67,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
16- этажный многофункциональный отельный комплекс в Гонио-Квариати. Проект расположен в живописном месте между Черным морем и горами, предоставляя мультифункциональную инфраструктуру, спроектированную с учетом разнообразных потребностей будущих гостей, потрясающими панорамными видами и ко…
Агентство
Satellite Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Показать все Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 31–58 м²
9 объектов недвижимости 9
Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Квартира
31.2
247,000
Студия
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$75,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
"Метрополь Кавтарадзе" - новый захватывающий жилой проект, строящийся сейчас в центре города. Что отличает его, так это обширная зона отдыха. Комплекс состоит из двух 25-этажных зданий, предлагающих широкий выбор квартир: от уютных студий с 1 спальней до роскошных пентхаусов. Эта резиденция…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
17.02.2026
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Показать все публикации