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HOLIDAY INN

Батуми, Грузия
от
€37,252
;
3
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Описание Описание
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Квартиры Квартиры
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О комплексе

Комплекс HOLIDAY INN удобно располагается в престижном районе города Батуми рядом с французским гипермаркетом «Carrefour», новым стадионом построенным по стандартам UEFA, в 5 минутах от моря, Дома Юстиции, центрального бульвара и поющих фонтанов!

Инфраструктура:

Богатейшая, собственная развитая инфраструктура, которая включает в себя:

- Новый торговый центр площадью 1500м2

- Казино

- СПА центр

- Фитнес-центр

- Залы для конференций

- Открытый и закрытый бассейны

- Грузинский, Европейский и Кошерный рестораны

- Кафе

- Паркинг

- Детские развлекательные площадки и многое другое

Какой кондицией сдаются апартаменты в блоке В:

Здание:

- Фасад здания завершен в соответствии с проектом;

- Подъезды и лестницы будут отделаны; стены будут закончены;

- В квартирах будут установлены вертикальные коммуникации;

- Будет установлена входная огнеупорная дверь;

- По внешнему периметру будут установлены двери и окна с стеклопакетом;

- Счетчики для электричества, газа и воды будут установлены для каждого апартамента;

Апартамент:

- Стяжка, штукатурка;

- Внутренними перегородки по Вашим предпочтениям;

- Разводка труб горячего, холодного водоснабжения, отопления;

- Разводка труб канализации.

Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!!!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
36
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 42.4
Цена за м², EUR 1,772
Цена квартиры, EUR 75,122
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 33.9
Цена за м², EUR 999 – 1,022
Цена квартиры, EUR 33,881 – 34,651
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия

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HOLIDAY INN
Батуми, Грузия
от
€37,252
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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