Комплекс HOLIDAY INN удобно располагается в престижном районе города Батуми рядом с французским гипермаркетом «Carrefour», новым стадионом построенным по стандартам UEFA, в 5 минутах от моря, Дома Юстиции, центрального бульвара и поющих фонтанов!
Инфраструктура:
Богатейшая, собственная развитая инфраструктура, которая включает в себя:
- Новый торговый центр площадью 1500м2
- Казино
- СПА центр
- Фитнес-центр
- Залы для конференций
- Открытый и закрытый бассейны
- Грузинский, Европейский и Кошерный рестораны
- Кафе
- Паркинг
- Детские развлекательные площадки и многое другое
Какой кондицией сдаются апартаменты в блоке В:
Здание:
- Фасад здания завершен в соответствии с проектом;
- Подъезды и лестницы будут отделаны; стены будут закончены;
- В квартирах будут установлены вертикальные коммуникации;
- Будет установлена входная огнеупорная дверь;
- По внешнему периметру будут установлены двери и окна с стеклопакетом;
- Счетчики для электричества, газа и воды будут установлены для каждого апартамента;
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Blue Sky Tower. Блок А. Инвестиционный проект расположен на Аллее Героев в центре Батуми.
Современный жилой и гостиничный комплекс построен из 37 этажей, состоящий из двух блоков - А и Б. В блоке А на первых этажах комплекса с 1 по 7 расположен гостиничный комплекс Holiday Inn и квартиры с 8 по 37 этаж.
Квартиры представлены с полным дизайнерским ремонтом и мебелью. От 32 до 50 кв.м. Студия, 1 и 2 спальни. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и город Батуми.
Комплекс развит собственной инфраструктурой: торговый цент, ресторан, спа центр с медицинским лечением, бассейн, детские площадки, фитнес-зал, казино, паркинг и терраса на крыше.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Салон красоты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Парки.
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Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.
Территория комплекса включает в себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.
Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
WH Kobuleti Residence - жилой комплекс с завораживающей архитектурой на первой береговой линии в популярном курортном городе Кобулети. С современной инфраструктурой.
Комплекс построен из 8 этажей. В строительстве используют экологичные современные материалы и для удобства проживающим использовали звукоизоляционную защиту. Главное преимущество комплекса - пляж в 20 метрах. Здесь можно насладится чистым морем, горным воздухом, озеленной территорией. Все условия для здоровой и комфортной жизни.
Квартиры представлены современными планировками: студия и студия с 1 спальней от 30 до 53 кв.м. Квартиры разработаны авторским дизайном и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда открывается завораживающий вид на море и горы.
Инфраструктура:
- Кафе;
- Рестораны;
- Магазины;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Фитнес-центр;
- Отделения банка.
Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций!
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