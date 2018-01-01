Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Тбилиси, Грузия

от €136,288

127 м² 1

Сдача в: 2023

Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится недалеко от угла и рядом находится автобусная остановка.Жилой комплекс Gardens of Tbilisi окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Информация о проекте Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от разработчика Quadrum Global. Где находится Тбилисский сад? Новое здание расположено в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Как обойти? Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится прямо за углом, а рядом находится автобусная остановка. Что вокруг? Жилой комплекс Сады Тбилиси окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Каковы особенности проекта? Тбилисские сады выделяются среди других новостроек своим оригинальным дизайном. Привлекают внимание струящиеся линии фасада высотного здания со встроенными пристроенными помещениями. Дом построен по стандартам, принятым в Нью-Йорке. Каркасное здание облицовано вентилируемыми навесными алюминиевыми панелями. Комплекс будет оснащен следующим: Современное технологическое и противопожарное оборудование Водяной бак Аварийный генератор электроэнергии Удобства, которые доступны на территории, включают: Ландшафтное оформление зелёной зоны Подземная парковка для жителей Детский сад Бассейн Зал событий Фитнес-центр Четыре лифта Доступные единицы бывают в виде студий, одно-, двух-, трех-, четырех и пятикомнатных квартир. Размеры агрегатов колеблются от 59,6 до 245 м2 . В стоимость входит энергоэффективное остекление. В каждой квартире установлены технические балконы с котлами и кондиционерами. Отзывы о новостройке можно найти на форумах и в социальных сетях. На официальном сайте есть фотографии со стройплощадки. Позвонив в отдел продаж, вы можете получить консультацию по ипотеке и рассрочке.