  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Батуми, Грузия
от
€69,970
;
5
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Комплекс КУБ

аллея Героев, 5мин до моря

международный бренд

УК Royal Tulip

отель 5 звезд

Завершение строительства 2027г - включая инфраструктуру.

Рассрочка до конца 2027г

42 этажа

до 5 этажа инфраструктура

82 гостиничных номера (5-10го этажи). 

332 инвестиционных апартамента

100 машиноместа

5 лифтов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ — САМАЯ ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДЕ ОТ 10%

Комплекс бизнес класса.

студии, 1+1, 2+1

 

сдаются в двух вариантах:

либо с ремонтом, с кухней и оборудованным санузлом.

либо под ключ - доплата 200 долл\метр

 

ресепшн

подземный паркинг

бассейн

лаундж

терраса

фитнес

ресторан

конференц зал

 

Монолитная конструкция

Панорамные двухкамерные окна

Шумоизоляция

Потолки 3м до отделки

Сейсмоустойчивость 9 баллов

Газовая котельная для централизованного отопления


 

УК 40%, собственнику 60%

В 40% входит коммуналка.

Обслуживание 2 долл\м2 - не входит в стоимость управления.

 

Личный кабинет по начислению дохода от УК.

Договор с УК на 10 лет. Через 3 года можно выйти из договора. 

 

Ограничение проживания для собственников при подписании договора с УК - 2 месяца в году.

 

Переуступка возможна после оплаты 50% за апартамент.

 

Паркинг не продается. 

 

Схема оплаты:

бронь 1 000 долл на 2 недели

ПВ 20-30%

Рассрочка до конца 2027 

 

Возможно оплатить 20% пв, 

20% по окончанию строительства, 

60% рассрочка на 51мес.

 

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
42
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0 – 57.0
Цена за м², EUR 1,658 – 1,718
Цена квартиры, EUR 88,570 – 100,625
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 45.0
Цена за м², EUR 2
Цена квартиры, EUR 78
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс идеально для инвестиционный
Батуми, Грузия
от
€55,969
Жилой комплекс на черноморском побережье
Гонио, Грузия
от
€104,215
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
€136,288
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
€86,497
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Гонио, Грузия
от
€108,036
Вы просматриваете
Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Батуми, Грузия
от
€69,970
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
€136,288
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Sisno Group
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится недалеко от угла и рядом находится автобусная остановка.Жилой комплекс Gardens of Tbilisi окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Информация о проекте Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от разработчика Quadrum Global. Где находится Тбилисский сад? Новое здание расположено в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Как обойти? Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится прямо за углом, а рядом находится автобусная остановка. Что вокруг? Жилой комплекс Сады Тбилиси окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Каковы особенности проекта? Тбилисские сады выделяются среди других новостроек своим оригинальным дизайном. Привлекают внимание струящиеся линии фасада высотного здания со встроенными пристроенными помещениями. Дом построен по стандартам, принятым в Нью-Йорке. Каркасное здание облицовано вентилируемыми навесными алюминиевыми панелями. Комплекс будет оснащен следующим: Современное технологическое и противопожарное оборудование Водяной бак Аварийный генератор электроэнергии Удобства, которые доступны на территории, включают: Ландшафтное оформление зелёной зоны Подземная парковка для жителей Детский сад Бассейн Зал событий Фитнес-центр Четыре лифта Доступные единицы бывают в виде студий, одно-, двух-, трех-, четырех и пятикомнатных квартир. Размеры агрегатов колеблются от 59,6 до 245 м2 . В стоимость входит энергоэффективное остекление. В каждой квартире установлены технические балконы с котлами и кондиционерами. Отзывы о новостройке можно найти на форумах и в социальных сетях. На официальном сайте есть фотографии со стройплощадки. Позвонив в отдел продаж, вы можете получить консультацию по ипотеке и рассрочке.
Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Батуми, Грузия
от
€38,161
Площадь 41–105 м²
10 объектов 10
Сдача в: 2025
ПИРАМИДА многоквартирный гостинично-жилой комплекс   Начало Нового бульвара 2км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия   Сдача комплекса в белом каркасе – август 2025 Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025 Беспроцентная рассрочка до конца 2025 Управляет комплексом международная управляющая компания Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК. Огромная территория, большой двор с многофункциональным спортивным комплексом. Газовое отопление Инфраструктура: двор с бассейном и аттракционами, бассейн на крыше с зоной отдыха и баром, терраса с кафе-баром, хамам и СПА, 9D-кинотеатр, бар, ресепшн, подземный паркинг, охраняемая территория с видеонаблюдением. Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2 Количество лифтов: 4 Квартиры можно приобрести в трех опциях: без ремонта; с ремонтом, но без мебели; с ремонтом «под ключ».   Стоимость ремонта – 600$/m2. Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары. Установка в квартире газового оборудования и счетчика на газ – за счет владельца апартамента. Стоимость обслуживания инфраструктуры комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц.   Сдача апартамента в управление При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК. Схема оплаты 1 000$ – бронь (сутки/двое) 30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь). Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Машиноместо 9000$
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Квaриати, Грузия
Цена по запросу
Площадь 33–42 м²
2 объекта 2
Застройщик: LTD EVROMSHENI
Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго спланированном графике с круглосуточной службой безопасности. Проект полностью финансируется! Гонио является популярным историческим, туристическим и коммерческим морским направлением на юго-восточном побережье Черного моря, всего в 10 км от Батуми, который предлагает новый уровень курортного образа жизни, и это будет международный стандарт смешанного использования под руководством отдыха. Квартиры в 14-этажном элитном доме, класса Premium с белой рамой, в 200 метрах от моря, подземная парковка площадью 2500 квадратных метров, коммерческие и офисные помещения, Зона отдыха, С панорамным видом на море и горы, бассейн, детская игровая площадка и бар на террасе. Завершенный проект характеризуется современными фасадами и квартирами с широким выбором. Проект предусматривает квартиры разных размеров и их индивидуальное планирование. ✔ Завершенный фасад здания ✔ Поверхностный вход ✔ Входные двери квартиры ✔ 4 Лифт ✔ Бесплатный плавательный бассейн ✔ Бесплатная подземная парковка ✔ Системы горячей и холодной воды ✔ Затянутый пол ✔ Внутренняя проводка ✔ Пластиковые окна европейского качества ✔ Фасад, покрытый теплоизолированной плиткой Бесплатный бассейн для жителей
Realting.com
Перейти