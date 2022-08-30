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Veleslavínská 47 Residence

Прага, Чехия
от
€26,422
;
7
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О комплексе

Откройте для себя наше эксклюзивное предложение 16 тщательно спроектированных апартаментов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, каждый из которых предлагает жилые помещения от 31 м2 до 55 м2.

  • 3 различных нежилых пространства, идеально подходящих для ваших бизнес-планов, от 7 до 43 м2;

  • Проект реконструкции находится в самом разгаре, мы стремимся завершить все ремонтные работы к сентябрю 2023 года;

  • Наслаждайтесь экологически чистым отоплением, быстрым подключением к Интернету и, кроме того, чувством безопасности благодаря системе видеофонов, все тщательно интегрировано для вашего максимального комфорта;

  • Волшебный внутренний двор с игровой площадкой для малышей и фитнес-оборудованием для вашего активного образа жизни;

  • Владельцы квартир также оценят низкие сборы и платежи в фонд обслуживания и ремонта.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Прага, Чехия

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Veleslavínská 47 Residence
Прага, Чехия
от
€26,422
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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