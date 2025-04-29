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Продажа новостроек в Праге

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Многоквартирный жилой дом Veleslavínská 47 Residence
Многоквартирный жилой дом Veleslavínská 47 Residence
Столица Прага, Чехия
от
$5,28 млн
Количество этажей 4
Откройте для себя наше эксклюзивное предложение 16 тщательно спроектированных апартаментов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, каждый из которых предлагает жилые помещения от 31 м2 до 55 м2. 3 различных нежилых пространства, идеально подходящих для ваших …
Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
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