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KV PROPERTY s.r.o.

Чехия, Moravská 40, 36001 Karlovy Vary, Czech Republic
;
KV PROPERTY s.r.o.
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.kvproperty.eu/en
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Описание

Мы - команда профессионалов в недвижимости.

Более 20 лет работы с недвижимостью. 

Опыт работы в Чехии и Германии. 

В нашей команде опытные юристы, бухгалтеры, риэлторы,  архитекторы, строители.

Мы верим в наше дело и сами инвестируем в недвижимость, реконструируем ее и сдаем в аренду.

Все предоставляемые нами услуги мы проверили на себе.

Мы создаем доходную недвижимость, которая генерирует высокую доходность инвесторам, приносит экологическую пользу природе, предоставляет высокий уровень комфорта жителям.

Услуги

Наши основные виды деятельности: 

  • обеспечение банковского финансирования

  • подбор и покупка недвижимости

  • реконструкция и девелопмент

  • сдача в аренду и контроль оплаты аренды 

  • управление,  в том числе ведение бухгалтерии и юридическое обслуживание 

  • продажа

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Мы меняем рынок недвижимости Чехии. Основная идея проекта - развивать, повышать качество и создавать хорошую репутацию на рынке недвижимости, в том числе настроения потребителей.

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Lekvi Group была основана в 2007 года и очень быстро выросла из небольшой компании в одно из крупнейших агентств недвижимости в Праге. Залогом успешности компании стал персонализированный партнерский подход к каждому клиенту.

Обратившись сразу к нам, клиенты экономят много времени за счет комплексного обслуживания, которого зачастую нет в европейских агентствах недвижимости. Мы не только подбираем подходящий объект из нашей обширной базы, но и предоставляем услуги налогового консультанта, юридическое и бухгалтерское сопровождение, берем на себя управление недвижимостью.

За последние 10 лет работы сотрудники компании провели более 1000 сделок с недвижимостью.

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Агентство недвижимости в Чехии.

Элитная недвижимость; Вторичное жилье; Новостройки; Инвестиционные проекты; Антикризисные предложения.
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