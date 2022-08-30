KV PROPERTY s.r.o.
Мы - команда профессионалов в недвижимости.
Более 20 лет работы с недвижимостью.
Опыт работы в Чехии и Германии.
В нашей команде опытные юристы, бухгалтеры, риэлторы, архитекторы, строители.
Мы верим в наше дело и сами инвестируем в недвижимость, реконструируем ее и сдаем в аренду.
Все предоставляемые нами услуги мы проверили на себе.
Мы создаем доходную недвижимость, которая генерирует высокую доходность инвесторам, приносит экологическую пользу природе, предоставляет высокий уровень комфорта жителям.
Наши основные виды деятельности:
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обеспечение банковского финансирования
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подбор и покупка недвижимости
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реконструкция и девелопмент
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сдача в аренду и контроль оплаты аренды
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управление, в том числе ведение бухгалтерии и юридическое обслуживание
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продажа