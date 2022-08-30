KV PROPERTY s.r.o.

Lekvi Group была основана в 2007 года и очень быстро выросла из небольшой компании в одно из крупнейших агентств недвижимости в Праге. Залогом успешности компании стал персонализированный партнерский подход к каждому клиенту.

Обратившись сразу к нам, клиенты экономят много времени за счет комплексного обслуживания, которого зачастую нет в европейских агентствах недвижимости. Мы не только подбираем подходящий объект из нашей обширной базы, но и предоставляем услуги налогового консультанта, юридическое и бухгалтерское сопровождение, берем на себя управление недвижимостью.

За последние 10 лет работы сотрудники компании провели более 1000 сделок с недвижимостью.