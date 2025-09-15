Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Ульцинь
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Общине Ульцинь, Черногория

Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Роскошный жилой комплекс под управлением Karisma Hotels & Resorts в Ульцине, Лонг-Бич.Распол…
Цена по запросу
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
