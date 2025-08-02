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Квартиры-студии с садом в Общине Тиват, Черногория

Тиват
9
Радовичи
3
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
$123,382
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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