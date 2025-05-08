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Дуплексы с садом в Общине Тиват, Черногория

Крашичи
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Вилла 9 комнат в Katun Rezevici, Черногория
Вилла 9 комнат
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Вилла 1 Площадь дома: 318 м2Площадь участка: 635 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 4Парковочные ме…
$1,25 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 8 комнат в Tudorovici, Черногория
Вилла 8 комнат
Tudorovici, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Площадь: 450 м2Площадь земли: 580 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 4Квартира-студия для персонала…
$1,70 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 16 комнат в Черногория
Вилла 16 комнат
Черногория
Число комнат 16
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 872 м²
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=pzE_Hm8kjVc[/embed]Вилла Мириста представляет собой б…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 8 комнат в Черногория
Квартира 8 комнат
Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Общая площадь: 500 м2 (300 м2 + терраса 200 м2)Спальни: 4Ванные комнаты: 4Пол: 2-йМеблирован…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 6 комнат в Черногория
Квартира 6 комнат
Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Площадь: 491 м2 (256 м2 + терраса 89 м2 + терраса на крыше 146 м2)Спальни: 3Ванные комнаты: …
$4,88 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 6 комнат в Кумбор, Черногория
Квартира 6 комнат
Кумбор, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Площадь: 382 м2 (242 м2 + 120 м2 террасы + бассейн 20 м2)Спальни: 3Ванные комнаты: 3Частный …
$3,57 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Кумбор, Черногория
Вилла 6 комнат
Кумбор, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Площадь: 325 м2 (207 м2 + 118 м2 террасы)Сад (EUR): 101 м2 (49 м2 асфальтированный + 52 м2 г…
$3,12 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
На продажу предлагается элегантная трёхкомнатная квартира в престижном районе Marina Village…
$1,02 млн
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Агентство
Adria Stone
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 6 комнат в Будва, Черногория
Квартира 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Будва, Старый город - эксклюзивная трехкомнатная двухкомнатная пентхаусная квартираПлощадь к…
$1,12 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 5 комнат в Skaljari, Черногория
Квартира 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Площадь: 132 м2 (82 м2 + 50 м2)Спальни: 3Ванные комнаты: 2 2Гараж: 38 м2Две меблированные кв…
$487,667
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 6 комнат в Радовичи, Черногория
Квартира 6 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Площадь: 135,07 м2 (119,23 м2 + 15,84 м2 терраса) + ярд 41,16 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3Р…
$1,22 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Площадь: 70 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 1 1Гараж: 1Расстояние от моря: 30 мТрехкомнатная, ро…
$362,915
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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