Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Долгосрочная аренда
  4. Студия
  5. Гараж

Долгосрочная аренда студий с гаражом в Черногории

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Beautiful, modernly furnished studio apartment for rent in a fantastic location in Becici.Th…
$524
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти