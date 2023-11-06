  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva

Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva

Будва, Черногория
от
€426,800
;
5
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Поднимите свой образ жизни с этой исключительной пентхаусной квартирой на продажу, расположенной на Майнски, расположенной в Будве. Эта жемчужина нового здания, охватывающая впечатляющие 194 квадратных метра, расположена на 6-м этаже 6-этажного комплекса, предлагая беспрецедентные перспективы как величественных гор, так и оживленного городского пейзажа.

Этот пентхаус с двумя просторными спальнями, стильной ванной комнатой и продуманной гостиной с открытой концепцией переосмысливает современную жизнь. Наслаждайтесь удобством двух частных террас общей площадью 13,28 квадратных метров, где вы можете насладиться захватывающими дух окрестностями и понежиться на солнце.

Расположенный всего в 800 метрах от безмятежной береговой линии и всего в 500 метрах от шумного центра города, этот пентхаус может похвастаться спокойствием и доступностью. В качестве бонуса, гибкие планы платежей делают эти инвестиции еще более заманчивыми.

Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства.

Побалуйте себя роскошью пентхауса – свяжитесь с нами сегодня, чтобы обезопасить эту замечательную недвижимость, прежде чем она исчезнет. При привлекательной цене $426 800 (эквивалентно $2 200 за квадратный метр), это ваш шанс владеть кусочком лучшей жизни Будвы.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with private entrance to the Spa
Будва, Черногория
от
€453,600
Жилой комплекс River Side
Игало, Черногория
от
€94,072
Многоквартирный жилой дом Modern 1-bedroom apartment with Mountain view
Будва, Черногория
от
€221,400
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline
Тиват, Черногория
от
€293,000
Многоквартирный жилой дом Комплекс в Пржно
Пржно, Черногория
от
€85,000
Вы просматриваете
Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva
Будва, Черногория
от
€426,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Резиденция My Tiny House-Smart Eco Life
Резиденция My Tiny House-Smart Eco Life
Кавач, Черногория
от
€173,250
Площадь 10–10 000 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
КРАТКИЙ КРАТ Прекрасный участок земли для нашего нового проекта расположен в Каваче, недалеко от нашей 1-й роскошной резиденции Tivat Heights. Площадь земли составляет почти 10.000 метров, и в ней разместятся 20 крошечных домов. Треть земли - Оливковая роща, тогда как другая 2 / 3 - это древний лес сосновых деревьев, предлагающий 2 различную атмосферу.  Мы выбрали очень хороший участок для разработки, он находится всего в 5 километрах от Тивата.  Посмотреть брошюру проекта My Tiny House разработан по высоким стандартам с хорошей теплоизоляцией, большими окнами с двойным остеклением. Он поставляется с полностью оборудованной ванной комнатой с напольным отоплением и всей внутренней отделкой (материал пола, рендеринг стен, светильники), системой кондиционирования / отопления, интернет Две модели «Мой крошечный дом» Модель 50 50m² Tiny House (1 или 2 спальни) 300m² земля Полностью урбанизированный и ландшафтный участок 1 или 2 спальни Tiny House 50m² Модель 75 75m² Tiny House (2 или 3 спальни) 300m² земля Полностью урбанизированный и ландшафтный участок 2 или 3 спальни Tiny House 75m² КОНКЦИОННЫЕ ПРАВДА И ПРОСТРАНСТВО ПАРКОВКИ Кавач - это тихий жилой район между Котором и Тиватом, с видом на Которский залив, объект ЮНЕСКО. Менее чем в 10 минутах езды от всех магазинов, объектов, пристаней для яхт, ресторанов, международного аэропорта Тиват. Рядом со старым городом Котор (5 км), Тиватом и Порто-Монгриколой (6 км), пляжем Калардово, отмеченным Голубым флагом (5 км), Адриатическим пляжем Плави Горизонти (11 км), Будвой (20 км), аэропортом Дубровника (53 км). 120 м над уровнем моря, откуда открывается великолепный вид на море и горы. Походные тропы, начинающиеся прямо рядом с землей НИЗКАЯ ЦЕННАЯ ЖИЗНЬ Стоимость жизни2 в Черногории (еда и аренда) на 65% ниже, чем в Лондоне, на 64%, чем в Чикаго, на 62%, чем в Париже, на 58% ниже, чем в Торонто, на 47% чем в Вене. Система низкого налогообложения очень выгодна для местных компаний, и к иностранным и отечественным инвесторам одинаково относятся. ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗДОРОВЬЯ Хорошее и органическое питание. Черногория производит много органических продуктов питания на местном уровне благодаря своей плодородной земле и благоприятному климату. По всей стране есть сотни водных источников, куда можно пойти и наполнить бутылки, чтобы насладиться чистой водой. Отличное качество воздуха, нет загрязнения воздуха
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€340,000
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в эту потрясающую 4-комнатную квартиру в Тивате. Эта квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”, который спроектирован с идеальным сочетанием современного стиля и функциональности. Квартира может похвастаться 122,5 квадратных метров жилой площади. Есть две ванные комнаты и просторная терраса. Сам комплекс спроектирован с акцентом на качество и функциональность. Есть подземная парковка, обеспечивающая безопасную и надежную парковку для вашего автомобиля. Расположение этой квартиры непобедимо. Он расположен в хорошем районе, который находится недалеко от магазинов, пляжей и Porto Montenegro, роскошной пристани с многочисленными удобствами. У вас будет все, что вам нужно, прямо на пороге. Также в продаже имеется 3-комнатная квартира в пределах того же комплекса. Это уникальная возможность владеть роскошной квартирой в одном из самых востребованных мест в Тивате. Это инвестиционная возможность, которую нельзя упустить.
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
Площадь 42–43 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж. Сдача блока А – сентябрь 2023 г. Срок сдачи В и С -март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря- 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открытый на территории комплекса Бассейны на крыше комплекса бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры зоны отдыха подземная парковка (Блок А - на 60 мест) управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок: Студия с 1 -ой спальней с 2 –мя спальнями Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.  С шикарнымс видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: А блок- 35.9-74.2 м2  Б блок – 24.75-71.5 м2 С блок – 38.5 – 77.0 м2 План оплаты: 1) 100% оплата 2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С) 3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
Realting.com
Перейти