Жилой квартал Three bedroom apartment in the very center of Podgorica

Подгорица, Черногория
$258,194
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is sold fully furnished. The apartment occupies the entire surface of the floor, and is registered at 50m2.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
