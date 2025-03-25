Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica
Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:
Prizemlje: 40 m²
Suteren: 40 m²
Karakteristike prostora:
Dvostrana orijentacija sa izlazima na dvije strane
Veliki zajednički parking ispred zgrade
Odlična vidljivost i pristupačnost sa glavne saobraćajnice
Pogodan za različite djelatnosti: kancelarije, prodavnice, salone, ordinacije i slično
Cijena zakupa: 700 € mjesečno
Za dodatne informacije ili zakazivanje obilaska, molimo kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
