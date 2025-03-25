  1. Realting.com
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
$822
6
ID: 28438
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

  Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike prostora:   Dvostrana orijentacija sa izlazima na dvije strane Veliki zajednički parking ispred zgrade Odlična vidljivost i pristupačnost sa glavne saobraćajnice Pogodan za različite djelatnosti: kancelarije, prodavnice, salone, ordinacije i slično      Cijena zakupa: 700 € mjesečno   Za dodatne informacije ili zakazivanje obilaska, molimo kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Херцег-Нови, Черногория
от
$387,292
Na prodaju je atraktivan prostor od 100 m², kompletno renoviran i odmah spreman za korišćenje.📍 Smješten u pješačkoj zoni Starog grada, okružen kamenim ulicama i bogatom istorijom, ovaj prostor svakodnevno privlači turiste i lokalno stanovništvo.🔑 Idealna prilika za kafić, butik, galeriju, r…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$131,444
Poslovni prostor nalazi se u mirnom okruženju u Momišićima, preko puta Ars Medike. Prostor je u sivoj fazi i pored unutrašnje kvadrature ima na korišćenje i terasu
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации