Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)✨ Karakteristike:✅ Opremljena kuhinja✅ 5 klima uređaja – optimalna klimatizacija svih prostorija✅ Video nadzor – potpuna sigurnost✅ Prostor je svijetao, funkcionalan i prilagodljiv raznim poslovnim potrebama📌 Prilika da svoje poslovanje smjestite na prestižnoj lokaciji, u prostoru koji ispunjava sve savremene standarde!
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно