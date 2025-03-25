  1. Realting.com
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,760
;
7
ID: 28312
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)✨ Karakteristike:✅ Opremljena kuhinja✅ 5 klima uređaja – optimalna klimatizacija svih prostorija✅ Video nadzor – potpuna sigurnost✅ Prostor je svijetao, funkcionalan i prilagodljiv raznim poslovnim potrebama📌 Prilika da svoje poslovanje smjestite na prestižnoj lokaciji, u prostoru koji ispunjava sve savremene standarde!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Херцег-Нови, Черногория
от
$387,292
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$363,819
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$206,556
Коммерция Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Спуж, Черногория
от
$1,11 млн
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,760
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Херцег-Нови, Черногория
от
$387,292
Na prodaju je atraktivan prostor od 100 m², kompletno renoviran i odmah spreman za korišćenje.📍 Smješten u pješačkoj zoni Starog grada, okružen kamenim ulicama i bogatom istorijom, ovaj prostor svakodnevno privlači turiste i lokalno stanovništvo.🔑 Idealna prilika za kafić, butik, galeriju, r…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Подгорица, Черногория
от
$206,556
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom za…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Актуальные новости в Черногории
25.03.2025
06.02.2025
24.12.2024
29.11.2023
06.11.2023
14.03.2023
18.10.2024
17.02.2023
Показать все публикации