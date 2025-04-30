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Виллы с садом в Херцег-Нови, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
К продаже представлена вилла в Херцег Нови, Баошичи, площадью 184м2 на участке площадью 708м…
$1,63 млн
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Montesale
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Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с 3 спальнями с восхитительным видом на море в Херце-Нови. На террит…
$1,47 млн
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Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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Вилла 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
Вилла с 3 спальнями в закрытом комплексе над эксклюзивным проектом Portonovi. На закрыто…
$980,840
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Новая современная вилла с 3 спальнями с большим участком и гаражом на 2 машины в Херце-Нови.…
$1,47 млн
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Вилла 6 комнат в Дженовичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в тихом местечке Дженовичи.   Вилла располагает бассейном 4х11м, установлено…
$1,41 млн
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Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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