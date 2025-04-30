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Таунхаусы с гаражом в Общине Бар, Черногория

Бар
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Бар, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в центре Бара. Полностью готов к проживанию. Мебель и ремонт.  2 этажа. Жилая…
$295,161
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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